Ce n'è anche per Cecco a cena



La tana del Guercio

venerdì, 30 marzo 2018, 11:56

di aldo grandi

In molti, soprattutto all'interno delle segrete stanze di palazzo dei Bradipi, vorrebbero sapere chi è il Guercio, ossia l'autore della rubrica con cui, ogni tanto spesso, vengono castigati o rivelati situazioni o episodi della vita politico-amministrativa cittadina. In molti ritengono che l'autore della rubrica sia il sottoscritto, dimenticando che di rubriche ne fa già abbastanza e che, a dirla tutta, le sigla sempre con tanto di nome e cognome. Chi è, dunque, il Guercio, colui che vede con un occhio solo meglio, sovente, di coloro che ne utilizzano due? Indubbiamente trattasi di persona che conosce bene, anzi, molto bene i meandri della vita cittadina e che, in particolare, ha una robusta memoria storica. Scrive anche abbastanza bene se riesce, ogni volta, a catalizzare l'attenzione di alcune centinaia, a volte anche più di mille, lettori che non si perdono una puntata. E' sicuramente lucchese doc poiché non potrebbe essere diversamente vista la facilità con cui penetra un po'm ovunque ricavandone suggerimenti, pettegolezzi, anticipazioni. Capisce anche di politica essendo sempre aggiornato su tutto ciò che accade nella ormai ex Repubblica di Lucca. E, allora, potrebbe domandarsi qualcuno, perché non rivelare, lei direttore, il nome dell'autore di siffatti articoli pungenti e dissacratori. Per il semplice motivo che questa rubrica ha finito per appassionare anche chi scrive e che, quindi, nemmeno ci pensa lontanamente di svelare il segreto compromettendo, così, una voce anarchica che più libera non si può. Certo, se qualcuno venisse a sapere chi è che si firma il Guercio resterebbe, probabilmente, di stucco non immaginandosi minimamente che dietro le righe della rubrica ci possa essere l'autore (o l'autrice) in questione.

In realtà la rubrica del Guercio vuole essere un modo per sdrammatizzare alcune vicende cittadine e, allo stesso tempo, provare a stimolare il gossip locale a livello politico e amministrativo. Mai verrà rivelata l'identità di colui (o colei) che si cimenta in questo compito arduo, ma molto apprezzato. A dire il vero e da direttore (ire)responsabile del giornale sarebbe appetibile qualche frecciatina in più, ma essendo, magari, i destinatari suscettibili, rischiare troppo potrebbe condurre a conseguenze devastanti. Quindi si mettano pure l'animo in pace i nostri lettori e anche i curiosi della specie perché il Guercio è destinato a restare tale.