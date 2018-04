Ce n'è anche per Cecco a cena



Bullismo al Carrara, la lezione (massacrante) del giornalismo

martedì, 24 aprile 2018, 15:01

di aldo grandi

I sei ragazzi dell'istituto tecnico Francesco Carrara di Lucca forse, solo adesso, si sono resi conto in che razza di casino si sono andati a cacciare per una bravata degna della migliore idiozia. Nella loro presupponenza e tracotanza giovanili non hanno fatto bene i calcoli con un meccanismo infernale che non è solo l'effetto moltiplicatore di Internet e dei social, ma quello del giornalismo che quando ti si attacca addosso è come una seconda pelle che ti si appiccica e non molla fino a quando non ha esaurito il suo compito che è quello di sviscerare la notizia fin nei minimi dettagli fossero anche quelli più scabrosi e macabri. Questa dovrebbe essere, a nostro avviso, la principale lezione imparata da chi ha letto e seguito questo fatto di cronaca fuoriuscito da una classe come una sorta di goliardata e trasformatosi in un caso nazionale. Chi non è del mestiere chi, cioè, non fa quello che Luigi Barzini junior sosteneva essere sempre meglio che lavorare, non riesce nemmeno a comprendere di che cosa sia capace di fare il meccanismo infernale della notizia.

Quando scatta, prima prende il via lentamente per poi assumere i contorni di una deflagrazione. La notizia del professore dileggiato in classe era stata data in esclusiva da un quotidiano locale, La Nazione, ma altri giornali più importanti e a carattere nazionale avevano evitato di tornarci su perché non avevano visto ancora il video. E' stato proprio quest'ultimo e il suo essere diventato virale a scatenare giornalisti di tutte le testate. La Gazzetta di Lucca, per un caso fortunato che arride, in genere, al cronista incosciente, è stato l'unico giornale ad aver parlato con il professore di italiano e storia preso di mira dagli studenti. Ebbene, quel giorno e il successivo, in redazione sono arrivate decine di telefonate da tutti i principali media nazionali che volevano sapere come potevano fare altrettanto.

E noi a spiegargli che si era trattato di un colpo di fortuna. Infatti, poco dopo mezzogiorno, il sottoscritto, che ha fatto per decenni il cronista di nera, ha pensato bene che l'unica persona da ascoltare fosse proprio il professore anche per cercare di comprendere la ragione del suo silenzio il non aver, cioè, informato il preside dell'accaduto. Così ha telefonato alla scuola Itc Carrara dove ha risposto una bidella che non ha saputo fare di meglio che invitarlo prima ad attendere e, poi, a passargli il piano dove si trovava in quel momento a insegnare il docente del quale noi, ovviamente, avevamo fatto nome e cognome al telefono per non farci cogliere alla sprovvista con qualche domanda sul perché e sul per come lo cercassimo.

Al piano la bidella di turno ha fatto altrettanto ha, cioè, invitato ad attendere. Dopo una manciata di secondi ecco arrivare al telefono proprio lui, l'insegnante sbeffeggiato e alla richiesta di rispondere a qualche domanda ha accettato di buon grado chiedendo, tuttavia, di non essere citato con nome e cognome. Accontentato.

Da quel momento si è messa in moto la macchina infernale della notizia inseguita da tutti, giornali e periodici, Tv e radio e vi possiamo garantire che molti di questi colleghi hanno la capacità di azzannare a morsi una notizia molto di più e con meno cautele di quanto non facciamo noi a queste latitudini. E' un tritacarne nel quale conta solo riuscire a dare qualcosa in più degli altri.

Adesso che il clamore, in parte, è finito, restano, con ogni probabilità, tre sicure bocciature e due sospensioni a tempo determinato e una terza di appena 15 giorni. Le famiglie di questi ragazzi hanno sperimentato sulla propria pelle quelli che sono gli effetti della cronaca a 360 gradi dove non esistono privacy o tutele per chicchessia dal momento che la notizia ha superato quella che potremmo definire la soglia di tolleranza.

Ecco perché, allora, oggi ancor più di ieri i ragazzi e non soltanto loro devono fare attenzione perché trovarsi sbattuti in prima pagina e sputtanati è un gioco da ragazzi e peggio ancora è quando, a seguito del caos mediatico suscitato, si muovono inevitabilmente anche le forze di polizia che quando avviano una indagine con relative perquisizioni non vanno tanto per il sottile e individuano reati che a prima vista possono anche sembrare palesemente inesistenti, ma così non è agli effetti del diritto penale. Prendete ad esempio il gesto dello studente che ha tentato di strappare l'iPad dalle mani del professore: per lui è scattata l'ipotesi di reato del tentato furto aggravato. Potrà essere derubricata, certo, ma intanto è così.

Allora ragazzi imparate una cosa da quanto è accaduto: una volta che si finisce nel tritacarne della cronaca e della giustizia, diventa pressoché impossibile uscirne senza le ossa rotte ossia senza spese legale e non, rischi di condanne, stress emotivi, punizioni più o meno esemplari. Meditate gente, meditate e, poi, non fate nulla.