Ce n'è anche per Cecco a cena



Confcommercio ha (finalmente) aperto gli occhi

sabato, 21 aprile 2018, 23:41

di aldo grandi

Era ora. Meglio tardi che mai. Ce ne è voluto di tempo, ma, finalmente, Confcommercio, la più numerosa delle associazioni di categoria cittadine ha capito che con questa amministrazione comunale c'è ben poco da poter dialogare tantomeno concertare. Il comunicato diffuso giovedì dall'associazione di Palazzo Sani, a leggerlo con attenzione, è, probabilmente, il più duro e critico mai pubblicato negli ultimi anni da un ufficio stampa solitamente attento, per volere superiore, a non calpestare né a destra né, tantomeno di questi tempi, a sinistra. Questa volta, però, qualcosa di grave deve essere accaduto perché persone notoriamente diplomatiche come Rodolfo Pasquini e Ademaro Cordoni abbiano concesso il nullaosta alla pubblicazione di un testo che è un vero e proprio j'accuse nei confronti dei due assessore della giunta Tambellini, ossia Valentina Mercanti e Francesco Raspini. Un comunicato che, è bene dirlo, dà ragione, era ora, a chi, come noi, non ha mai perso occasione di provare a svegliare e a suonare i campanelli di Palazzo Sani facendo presente più volte che cercare di farsi tutto a tutti non è produttivo, ma, alla fine, porta a prendere sonori schiaffi.

I fatti. Tutto nasce dall'iniziativa di un esponente del movimento 5 stelle che ha raccolto 23 firme di altrettanti ristoratori, alcuni dei quali, pare, già pentiti. L'iniziativa, destinata a sollecitare i controlli da parte dell'amministrazione comunale sulle attività di ristorazione e sotto tutti gli aspetti, igienico-sanitari compresi, è stata portata all'assessore Mercanti dal consigliere comunale Bindocci il quale è riuscito a ottenere un incontro aperto a tutte le associazioni e forze così da poter affrontare il tema. Peccato, però, che il giorno fissato per l'appuntamento, Bindocci sia rimasto dentro l'ufficio della Mercanti mentre Confcommercio è stata costretta a fare anticamera per un bel po' fino a quando, stanca e umiliata, ha lasciato il posto e se ne è andata.

Da lì, a quanto pare, la decisione di rompere il silenzio e gli indugi e sputare il rospo contro tutto ciò che questa amministrazione comunale ha fatto e non ha fatto contro i commercianti del centro storico in particolare ristoratori compresi. Finalmente Confcommercio ha aperto gli occhi e ha compreso che, fino ad oggi, il tentativo di andare d'accordo con tutti ha partorito il classico topolino ossia il nulla se non, spesso, l'insoddisfazione degli stessi iscritti.

Nel mirino di Pasquini e Cordoni i due assessori Raspini e Mercanti, colpevoli a loro avviso di dare come vogliono quanto vogliono e quando vogliono senza tenere minimamente conto delle esigenze della categoria né delle richieste dell'associazione più rappresentativa. A quanto pare, dicono le malelingue, anche Confesercenti è stata costretta a fare anticamera, ma, alla fine, com'era prevedibile visto il colore politico, è entrata dall'assessore Mercanti.

Noi riteniamo che il comunicato di Confcommercio di forte critica ai due assessori non solo sia giusto, ma sia arrivato in ritardo di molto rispetto a quando avrebbe dovuto essere stato scritto. Più volte i vertici di Palazzo Sani hanno cercato di raggiungere un'intesa anche chinando il capo, ma a quanto sembra non è servito a niente se non a essere considerati deboli invece che autorevoli e responsabili.

E' ora che Confcommercio abbandoni la sua neutralità per ritrovare quella compattezza e quella forza necessarie a contrastare un'amministrazione comunale che sta riducendo il centro storico a una terra di nessuno dove il commercio è l'ultimo dei suoi pensieri.