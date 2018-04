Conflitto tra vigili urbani e sindaco: cosa c'è dietro?

Altri articoli in Ce n'è anche per Cecco a cena

lunedì, 2 aprile 2018, 00:20

"Nous avions déjà souffert avec mon père qui est un ancien déporté et là, on se retrouve avec une mère assassinée. Les gens ne comprennent pas ce que c'est d'être juif". Sono parole di Daniel Knoll, il figlio di Mireille Knoll, l'ottantacinquenne vedova ebrea uccisa alcuni giorni fa nella sua...

sabato, 31 marzo 2018, 21:42

Noi non saremo dei santi, ma c'è chi è molto, molto peggio di noi. Sarà un caso, una singolare coincidenza, ma su tutte le testate giornalistiche, cartacee e non, il comune di Lucca pubblicizza la manifestazione Verdemura che andrà in scena il 5, 6 e 7 aprile sulle mura urbane.

venerdì, 30 marzo 2018, 11:56

In molti, soprattutto all'interno delle segrete stanze di palazzo dei Bradipi, vorrebbero sapere chi è il Guercio, ossia l'autore della rubrica con cui, ogni tanto spesso, vengono castigati o rivelati situazioni o episodi della vita politico-amministrativa cittadina.

lunedì, 26 marzo 2018, 21:04

Ha ragione, in fondo, il Guercio quando scrive che i problemi di questa città sono ben altri rispetto al fatto se il circo Medrano, appollaiato in piazzale don Baroni, debba fare i propri spettacoli con gli animali oppure no. Eppure non si può far finta di non vedere che anche...

mercoledì, 21 marzo 2018, 21:32

Daniele Canali, sul proprio profilo facebook, si occupa del sottoscritto attribuendogli simpatie per il Ventennio che il sottoscritto, pur essendosene occupato in numerosi libri, non ha mai avuto. Canali, però, lo fa con garbo, senza offendere e senza, soprattutto, mettere in dubbio la professionalità del suo interlocutore che, a onor...

sabato, 17 marzo 2018, 02:02

Sono arrivati i Conquistadores. Paperon de Moriconi, pur di rientrare dei soldi investiti e a costo di evitare un inevitabile, ulteriore esborso economico che lo condurrebbe alla disperazione, ha scelto di cedere la maggioranza della quote della Lucchese Libertas 1905 alla Aigornetto Ltd di Lorenzo Grassini e consorte, una società...