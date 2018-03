Ce n'è anche per Cecco a cena



I buoni e i cattivi

sabato, 31 marzo 2018, 21:42

di aldo grandi

Noi non saremo dei santi, ma c'è chi è molto, molto peggio di noi. Sarà un caso, una singolare coincidenza, ma su tutte le testate giornalistiche, cartacee e non, il comune di Lucca pubblicizza la manifestazione Verdemura che andrà in scena il 5, 6 e 7 aprile sulle mura urbane. Ora, poiché si presume che tali spazi pubblicitari siano a pagamento, ci domandiamo quali siano stati i criteri di scelta utilizzati dagli amministratori di tutti i lucchesi e, quindi, anche di chi, abitualmente, legge la Gazzetta. Noi non chiediamo contributi pubblici né pretendiamo inserzioni pubblicitarie pubbliche, ma se vengono date a tutti e non a noi ci domandiamo per quale ragione. A essere onesti non ci vuole la laurea per comprenderlo, visto che stiamo sulle scatole a questa amministrazione che, presumibilmente, agirà di conseguenza. Troviamo, però, veramente vergognoso vedere i banner pubblicitari apparire sulle altre testate senza che qualcuno spieghi e abbia gli attributi per assumersene le responsabilità, perché di tutte le testate esistenti in questa città - troppe a nostro avviso - proprio la Gazzetta di Lucca venga esclusa. A parti inverse se, cioè, avesse vinto il centrodestra, dovremmo allora dedurne che i bradipi di palazzo Orsetti avrebbero dovuto fare pubblicità solamente con la Gazzetta? Non sarebbero certamente state le poche centinaia di euro che non arrivano dai comuni di Capannori e di Lucca - guarda caso guidate entrambe da giunte di centrosinistra - a cambiarci la vita, ma quello che dà fastidio sono la protervia e l'arroganza di certe amministrazioni che scelgono a chi distribuire denaro pubblico che appartiene a tutta la comunità e non soltanto a quella che la pensa secondo i dettami del PUD (pensiero unico dominante). Immaginiamo che cosa sarebbe accaduto se, appunto a parti rovesciate, la pubblicità di due giunte di centrodestra fosse arrivata solo a noi o ne fossero rimaste escluse alcune testate notoriamente sdraiate sulla linea rossa.

Che ci sia una gestione molto, ma molto personalizzata nella gestione delle spese per la diffusione degli eventi da promuovere appare evidente anche a un gattino cieco. Noi continuiamo la nostra strada, con il solito disprezzo e la solita compassione per questi tentativi di foraggiare una stampa più amica o meno nemica rispetto ad un'altra. Eppure la domanda la facciamo lo stesso al sindaco Tambellini e al sindaco Menesini perché a nostro avviso non è a noi che devono rispondere e rendere conto, bensì all'intera cittadinanza tenuto conto che, visto anche il recente risultato elettorale sfavorevole al Pd e alla Sinistra, la loro legittimità sostanziale appare alquanto dubbia. Ciònonostante continuano ad accaparrarsi tutto e a svilire ogni forma di opposizione e questo nonostante sia evidente a tutti l'immobilismo in cui si trova la città, preda, ormai, di una schiera di accattoni tollerati come cosa naturale e mantenuti a sbafo. Il voto del 4 marzo averebbe dovuto cambiare le cose. Per il momento sono cambiati, e neppure di tanto, i nomi e i cognomi dei parassiti che stazionano a Palazzo Madama e a Montecitorio. La musica, tuttavia, è lungi dal mutare.