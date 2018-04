Ce n'è anche per Cecco a cena



Il professore minimizza, lo studente chiede scusa, la scuola che fa?

mercoledì, 18 aprile 2018, 14:57

di aldo grandi

Abbiamo visto, prima quasi con dolore, poi con rabbia, quindi con amarezza i video girati dagli studenti della classe dell'Itc Francesco Carrara in cui si vede il professore di italiano e storia, letteralmente, sbeffeggiato e umiliato al punto da sentirlo appellare con un pezzo di merda o invitarlo a mettersi in ginocchio. E siamo rimasti colpiti dal senso di impotenza, quasi di rassegnazione di questo insegnante che quasi non riusciva a capacitarsi di cosa gli stava succedendo, nemmeno si trattasse di un film artatamente girato per fare audience e suscitare scandalo. Il modo in cui gli studenti trattano questo professore e, quindi, indirettamente la scuola che rappresenta, ossia una delle più prestigiose, almeno fino a qualche lustro fa, di Lucca, è quanto di più vergognoso e violento si possa immaginare e solo delle menti malate possono partorire un'idea del genere ossia mortificare un professore al punto da ridicolizzarlo davanti agli occhi dell'intera classe per non dire dei suoi. Il preside dell'istituto si è domandato come mai il suo collega non abbia denunciato l'episodio e la risposta l'ha data lo stesso insegnante questa mattina al sottoscritto: Sapevo che tipo era il ragazzo e non ci ho fatto molto caso.

Cioè il professore trattato a pesci in faccia, umiliato e ridicolizzato, conosceva il suo aguzzino e non ha dato peso alla cosa evitando di denunciarla al preside dell'istituto che è venuto a saperlo dai video diffusi dagli stessi studenti sui social. Ma il docente non si è limitato a questo. Ha anche accusato i giornalisti di voler ingigantire un episodio limitato pur nella sua gravità e si domanda anche la ragione di questa voglia di scandalismo e di montare la vicenda.

A questo punto siamo noi che pensiamo di aver perso qualche passaggio. Non abbiamo pubblicato i video perché vi sono ripresi dei minorenni, ma chiunque li abbia osservati è rimasto profondamente scosso e disgustato dalle scene che ritraevano, tra l'altro, uno studente che a colpi di casco si avventava contro il professore, un altro che gli infilava un giubbetto sul capo, un terzo che tentava di strappargli l'Ipad dalle mani per farsi cambiare il voto e che lo redarguiva e minacciava nemmeno si fosse trattato dell'ultimo dei peones.

Qualcuno, professore incluso, ha fatto notare che il ragazzo - ma erano tutti complici, quelli che riprendevano con il telefonino la scena e quelli che ridevano per quanto stava avvenendo - incriminato ha chiesto scusa e ci mancava anche che non lo facesse con il rischio, concreto, di essere sospeso per chissà quanto tempo. Ora, abbiamo ascoltato il preside spiegarci che la classe in questione è una classe difficile con dei problemi alla quale verrà dato supporto psicologico. Abbiamo anche letto da qualche parte che in questa storia le vittime sarebbero sia il professore sia gli studenti che su di lui si sono avventati, ma, sinceramente, facciamo fatica a capire questa costante voglia di non condannare nessuno e, allo stesso tempo, di giustificare tutti e tutto.

Qui le cose sono chiare: da un lato studenti minorenni che hanno offeso e distrutto un professore, dall'altra un docente di due materie importanti come italiano e storia la cui credibilità, di fronte alla classe, possiamo immaginare quale sia dopo quanto è accaduto. Ebbene qualcuno deve pagare e la prima cosa da fare è farla pagare agli studenti che hanno compiuto questo atto di violenza e di spregio nei confronti del loro professore che, ancor più che tale, dovrebbe essere una sorta di educatore-tutore da cui aspettarsi qualcosa nel percorso appena iniziato della vita.

E' possibile se non, addirittura, probabile che gli studenti autori del misfatto verranno affiancati da uno psicologo che dovrà cercare di fare non si sa bene cosa, magari una sorta di rieducazione sicuramente lontana anni luce da quella che, negli anni della Guerra Fredda, subivano i dissidenti nei gulag sovietici. E ancora una volta ci troviamo di fronte a una società che non vuole definirsi permissiva, ma che, sostanzialmente, dimostra di esserlo.

Vorremmo, inoltre, far notare che tutto ciò non è successo nella periferia degradata di qualche metropoli urbana, ma in una città, Lucca, tra quelle in cui la qualità della vita è considerata tra le più soddisfacenti. Che cosa, quindi, può essere avvenuto per spingere ragazzi all'apparenza normalissimi a scagliarsi con così tanta voglia di umiliazione contro il proprio insegnante?

Il preside, come ha detto, in questo caso non può non farsi rappresentante e interprete dello stato che, purtroppo, non esiste più. Deve, cioè, trovare il coraggio di applicare la giustizia ad un evento che è l'essenza stessa dell'ingiustizia e dell'arroganza oltreché dell'indisponenza e della strafottenza. Una punizione esemplare è quella che serve per restituire dignità all'istituzione: di fronte a episodi del genere, anche il famigerato sette in condotta sarebbe, infatti, una bestemmia.