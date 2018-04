La Lucchese ad un passo da Grassini

Altri articoli in Ce n'è anche per Cecco a cena

domenica, 8 aprile 2018, 22:16

Noi non siamo mai stati particolarmente teneri con questa amministrazione comunale, tantomeno con il sindaco Alessandro Tambellini al quale riconosciamo di averci sopportato e subìto senza adire vie legali o minacciarci di querele. Ecco perché possiamo tranquillamente affrontare questo tema sicuri di non essere tacciati di partigianeria.

giovedì, 5 aprile 2018, 14:06

Da un po' di tempo a questa parte assistiamo a una serie di proteste nemmeno troppo tacite da parte del corpo della polizia municipale nei confronti dell'attuale amministrazione comunale e, nella fattispecie, del sindaco Tambellini e dell'assessore Raspini.

lunedì, 2 aprile 2018, 00:20

"Nous avions déjà souffert avec mon père qui est un ancien déporté et là, on se retrouve avec une mère assassinée. Les gens ne comprennent pas ce que c'est d'être juif". Sono parole di Daniel Knoll, il figlio di Mireille Knoll, l'ottantacinquenne vedova ebrea uccisa alcuni giorni fa nella sua...

sabato, 31 marzo 2018, 21:42

Noi non saremo dei santi, ma c'è chi è molto, molto peggio di noi. Sarà un caso, una singolare coincidenza, ma su tutte le testate giornalistiche, cartacee e non, il comune di Lucca pubblicizza la manifestazione Verdemura che andrà in scena il 5, 6 e 7 aprile sulle mura urbane.

venerdì, 30 marzo 2018, 11:56

In molti, soprattutto all'interno delle segrete stanze di palazzo dei Bradipi, vorrebbero sapere chi è il Guercio, ossia l'autore della rubrica con cui, ogni tanto spesso, vengono castigati o rivelati situazioni o episodi della vita politico-amministrativa cittadina.

lunedì, 26 marzo 2018, 21:04

Ha ragione, in fondo, il Guercio quando scrive che i problemi di questa città sono ben altri rispetto al fatto se il circo Medrano, appollaiato in piazzale don Baroni, debba fare i propri spettacoli con gli animali oppure no. Eppure non si può far finta di non vedere che anche...