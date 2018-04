Ce n'è anche per Cecco a cena



La morte non concede mai una seconda chance

mercoledì, 25 aprile 2018, 17:51

di aldo grandi

C'è una lezione visibile e percepibile a tutti, ma dolorosamente consapevole solo nel momento in cui colpisce: la morte non concede mai una seconda chance. E' l'unica, per il resto, in un mondo dove nessuno più paga per ciò che commette, le chances non si limitano alla seconda ma vanno all'infinito. In questi ultimi tempi sono morte due persone legate ad altrettanti colleghi del sottoscritto, colleghi come Emiliano Pellegrini ed Alessia Lombardi, con i quali chi scrive ebbe la ventura di iniziare il suo lungo e non facile viaggio attraverso l'universo delle trasferte rossonere all'indomani di un'altra tragica scomparsa, quella del collega Alessandro Del Bianco. Il primo lutto ha colpito Emiliano Pellegrini, un maestro di giornalismo e di professionalità, un amico, ironico, riservato, mai sopra le righe, da sempre attaccato alle vicende calcistiche rossonere, voce indimenticabile e tuttora presente nelle radiocronache di Radio 2000. E' morta la moglie Giovanna Fedeli, una donna che ha condiviso con lui più di una vita, sempre insieme, sempre uniti, una donna che verso il sottoscritto aveva una simpatia probabilmente derivante dal fatto che lo considerava un po' troppo fuori dalle righe sia pure con onestà intellettuale e qualche peccato di presunzione. L'altra notte, invece, è venuto a mancare Claudio Di Bert, un altro di quel quintetto che, negli anni della Lucchese di Aldo Grassi e in quelli, i primi, di Fouzi Hadj, partiva ogni domenica al seguito della squadra rossonera per seguirne le vicende.

Oltre a Claudio, viaggiavano nelle auto prese a noleggio da Emiliano Pellegrini, quest'ultimo, Giuliano Lombardi, chi scrive e Alessia Lombardi. Erano viaggi nel corso dei quali si parlava di tutto, non solo della Lucchese, ma anche dei massimi sistemi e Claudio aveva il pregio di non alzare mai la voce, di essere, anzi, sempre educato, acuto osservatore, mai una parola fuori posto. Magro, con quel codino che lo rendeva diverso e allo stesso tempo distinto dagli altri, Claudio era puntualissimo in ogni trasferta quando l'appuntamento era a casa Lombardi dove ci si trovava tutti prima di imbarcarsi per la nuova avventura rossonera. Tanto Giuliano era abituato ad alzare la voce e a farsi sentire, dovunque fosse, tanto tranquillo e rispettoso era Claudio che mai si lasciava andare a gesti inconsulti o a imprecazioni fuori luogo.

Una volta, durante una delle tante trasferte e Alessia non me ne vorrà, mi accorsi di un timido bacio scambiato tra i due e compresi, allora, che tra loro, oltre che una condivisione sportiva, esisteva anche un amore coltivato con attenzione, riserbo e buona educazione. Non ne feci parola con l'amica e collega Alessia rispettando un silenzio e una accortezza assolutamente condivisibili. Poi, l'altra mattina, sul cellulare, è comparso quel messaggio che l'autore di queste righe non avrebbe mai voluto leggere: "Aldo, Claudio è morto". E allora per la prima volta, manifestando sincero dolore, il sottoscritto si è permesso di fare le condoglianze alla compagna di Claudio e non solo a una collega.

La morte, lo sa chi ne è stato toccato da vicino, ha il brutto difetto di passare a riscuotere il suo credito quasi sempre senza preavvertire cosicché non si ha nemmeno il tempo di abituarsi alla imminente perdita della persona cara. La morte non concede seconde chance e, soprattutto, non è tenuta, non lo ha mai fatto, a fornire spiegazioni né sul perché, né sul come e sul quando. E chi resta, spesso se non sempre, fa una fatica tremenda a prenderne atto. Restano, è vero, gli anni e le belle cose vissute insieme, ma per chi vive di presente se non anche, per ragioni anagrafiche, di futuro essi non bastano a colmare il vuoto della perdita.