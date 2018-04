Ce n'è anche per Cecco a cena



Lucca Solare, un rospo che può essere digerito, ma, meglio ancora, sputato

venerdì, 27 aprile 2018, 13:49

di aldo grandi

Meglio essere chiari. Se qualcuno, a queste latitudini, pensasse a ipotetici sovvertimenti all'interno degli organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in conseguenza della annosa e ormai risibile vicenda di Lucca Solare, farebbe meglio a mettersi l'animo in pace. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del bilancio il presidente Marcello Bertocchini non si è nascosto dietro a un dito né a giochi di parole. Ha preso di petto la situazione e dopo aver snocciolato i milioni di euro investiti negli ultimi anni nel territorio, ha ribadito che la fondazione si atterrà a quanto previsto e stabilito dallo Statuto spiegando anche che Lucca Solare, operazione sicuramente non proprio il massimo della efficienza, sta riprendendosi quello che ha, nel corso del tempo, perduto. C'è stato anche chi, a fine conferenza, ha invitato i colleghi dei media a un senso di responsabilità che non debba stare tanto nel non parlare dell'argomento appetibile di Lucca Solare - ma appetibile per chi? Per i soliti quattro nioti che vedrebbero volentieri cadere qualche testa dell'attuale vertice post King Arthur? - quanto nel distinguere l'aspetto economico-finanziario manifestato attraverso i dati di bilancio e, appunto, la lettera alla serva se così vogliamo chiamarla che a Roma si sono ostinati a inviare al chiosco di San Micheletto.

A noi l'appello di Lucia Corrieri Puliti, vicepresidente della fondazione, è entrato da un orecchio ed è uscito dall'altro e non perché non lo abbiamo valutato nel suo giusto merito, bensì perché non ne avevamo certo bisogno. Sono anni, ormai, che assistiamo a questa sceneggiata per non dire peggio - porcata la parola più adatta - con cui si sta cercando, da qualche parte nemmeno tanto lontana - di delegittimare l'operato di un intero organo dirigente semplicemente per un affare andato diversamente da come ci si sarebbe atteso. E nessuno, nemmeno un cane - anzi, un cane sì, chi scrive - che abbia avuto il coraggio di porre i numeri degli investimenti effettuati dalla fondazione in questi lustri a fronte di un Lucca Solare che non ha avuto l'esito sperato. E invece di guardare a ciò che è stato fatto per il territorio della nostra provincia dalla fondazione, si va a cercare la pagliuzza con l'unico obiettivo di costruire giornalate senza senso e senza costrutto.

Quello che è piaciuto di questa conferenza stampa è la volontà mostrata dai vertici della fondazione di San Micheletto di andare avanti senza timori e, anzi, orgogliosi del proprio operato e pronti a ribattere a qualsiasi contestazione-osservazione. Quindi, se qualcuno pensava o pensa a eventuali terremoti futuri, se lo può anche togliere dalla testa. Che dia un'occhiata agli investimenti della fondazione e poi provi a chiedersi se vale la pena continuare a perdere tempo con inutili polemiche.