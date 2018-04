Ce n'è anche per Cecco a cena



Mario Pardini, polemiche a sproposito

domenica, 8 aprile 2018, 22:16

di aldo grandi

Noi non siamo mai stati particolarmente teneri con questa amministrazione comunale, tantomeno con il sindaco Alessandro Tambellini al quale riconosciamo di averci sopportato e subìto senza adire vie legali o minacciarci di querele. Ecco perché possiamo tranquillamente affrontare questo tema sicuri di non essere tacciati di partigianeria. Ci riferiamo alla nomina pressoché scontata di Mario Pardini a presidente di Lucca Crea. Abbiamo già letto i commenti di Fabio Barsanti, il quale chiama addirittura in causa i rapporti presunti esistenti tra la giunta Tambellini e l'ex senatore Marcello Pera che di Pardini è stato, lo scorso anno, mentore politico. Qualcun altro ha citato proprio questa militanza nei comitati per il sì al referendum a dimostrazione del vincolo indissolubile che legherebbe Mario Pardini a Marcello Pera e, quindi, ad una sorta di trasversalità più immaginaria che reale. Pensate un po': Mario Pardini non è certamente uomo di sinistra e, casomai, lo è di centrodestra, quindi lontano dalle posizioni tambelliniane al punto che egli era assolutamente convinto che non sarebbe nemmeno stato preso in considerazione per il cda di Lucca Crea. Invece Tambellini lo ha scelto insieme a Gottardo e Riccomi e, con ogni probabilità, lo nominerà presidente. Allora dobbiamo metterci d'accordo: se Tambellini avesse scelto un presidente targato Pd tutti a denunciare la lottizzazione delle cariche, invece è stato scelto un candidato che con la sinistra c'entra come il cavolo a merenda quindi, verrebbe da pensare, finalmente una scelta basata su presunti meriti che Pardini medesimo dovrà dimostrare durante il suo mandato. Noi conosciamo abbastanza bene Mario Pardini da ritenerlo una persona onesta intellettualmente e lontano dai giochi di prestigio e di potere tanto cari, spesso, alla casta.

Ci piace pensare che sia stato scelto dal sindaco per la sua competenza che, ovviamente, dovrà dimostrare e confermare durante il proprio mandato. Per lui, anzi, si tratterà di una palestra di notevole importanza che potrebbe garantirgli quel cinismo e quella santa cattiveria necessari per sopravvivere in un nido di vipere come è, appunto, questa città dove lo sport maggiormente praticato è godere delle disgrazie altrui. Marcello Pera con la nomina di Mario Pardini non ha niente a che fare.

In questi giorni si è anche protestato per il presunto siluramento di Francesco Caredio, presidente almeno fino al 24 aprile di Lucca Crea. Erano, ormai, molti anni che Caredio si trovava al vertice di Lucca Crea e di Lucca Comics & Games ed è comprensibile che si sia voluto cambiare registro e non crediamo davvero, come qualcuno ha, invece, detto, che lo si sia fatto fuori perché non di area Pd.

Infine due parole, ma proprio due, per Samuele Cosentino, ex consigliere comunale di SìAmo Lucca dimessosi nei giorni scorsi. Cosentino è, per conformazione caratteriale e predisposizione, un decisionista, per di più insofferente alle regole vincolanti che reggono il gioco della politica e dei partiti in particolare. E' una persona abituata a fare di testa propria, un individualista che gioca per il gruppo, ma pur sempre un individualista con pregi, molti e anche qualche difetto, pochi. Se ha scelto di abbandonare l'aula di Palazzo Santini è perché si era stancato di non poter interferire sulla realtà cittadina come avrebbe voluto e potuto se si fosse trovato, ad esempio, nel ruolo di assessore. Per carità, i 300 voti potranno essere rimasti delusi da questo abbandono, ma Samuele Cosentino è fatto così e se ha scelto di lasciare quello che aveva è perché della politica e dell'incarico fine a se stesso non ha mai avuto bisogno, preferendo sempre un ruolo in grado di garantire visibilità di azione e movimento all'interno della città.