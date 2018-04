Ce n'è anche per Cecco a cena



Perdere l'anno per una idiozia

sabato, 21 aprile 2018, 11:38

di aldo grandi

Il consiglio di classe è andato giù piuttosto pesante. Cinque dei sei alunni finiti nel mirino per l'atto di umiliazione nei confronti del professore saranno, probabilmente, costretti a ripetere l'anno se il consiglio di istituto ratificherà le decisioni del consiglio di classe. Ciò vuol dire che questa bravata immortalata dai cellulari di altri studenti costerà un anno scolastico ai suoi autori e sofferenze indicibili alle loro famiglie. Ne valeva la pena? Possibile che gli studenti non si siano resi conto che avrebbero messo in moto una macchina infernale che li avrebbe stritolati? Non solo la decisione della scuola, ma, adesso, anche le indagini della squadra mobile e della polizia postale della questura di Lucca e anche qui saranno rotture di scatole e spese legali. Il tutto per aver voluto dimostrare, con quell'azione, di essere in grado di tenere testa, umiliandolo e sbeffeggiandolo, al professore di storia e italiano. Qualcuno ha detto che episodi analoghi sono sempre avvenuti nei confronti di insegnanti poco inclini a farsi rispettare e a far rispettare la disciplina. Può darsi, ma all'epoca non c'era chi li immortalava e diffondeva sui social.

Noi non sappiamo se questi ragazzi si rendono conto di cosa significa aver perso un anno. Probabilmente no, visto che di queste cose ce ne preoccupavamo, e molto, tanti anni fa, quando la scuola aveva un senso oltre ad un valore e ad un costo. Di sicuro l'esperienza, se la sanzione verrà confermata, li farà desistere, in futuro, dal commettere simili idiozie. Una domanda sorge spontanea: ne valeva la pena solo per dimostrare di essere capaci di umiliare un professore?