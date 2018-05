Ce n'è anche per Cecco a cena



Il D-Day della Lucchese: o arrivano i soldi o salta il banco

domenica, 13 maggio 2018, 22:12

di aldo grandi

Ormai ci siamo. Non ci sono più scuse né giorni festivi a rendere impossibile l'arrivo del bonifico con cui la Aigornetto di Lorenzo Grassini e consorte acquisteranno la Lucchese Libertas 1905 dalle mani di Arnaldo Moriconi. Quest'ultimo ha già ripetuto che lui non si muove né scappa, quindi, se i soldi arrivano bene, altrimenti resta sempre lui. In realtà lunedì 14 maggio è il giorno in cui o i soldi direttamente sul conto, o la copia del bonifico effettuato, dovranno apparire davanti agli occhi dell'avvocato Marcantonio Gambardella e del suo cliente Paperon de Moriconi. Grassini e Lucchesi hanno manifestato ottimismo e sicurezza e la cosa non può che far piacere a tutti visto che questa storia si sta trascinando un po' troppo. Prima i soldi dovevano arrivare da Singapore - e in nave ci mettono sicuramente un bel po' di tempo - ora invece si dice che devono giungere dalla Svizzera, decisamente più abbordabile. Sia quel che sia e a parte le battute, qui, ormai, è solo questione d'argent: o ci sono o non ci sono. E se non ci sono salta l'accordo sottoscritto a Siena. Nessuno, tuttavia, vuole nemmeno lontanamente pensare a un'ipotesi del genere. Anzi. Regna, sovrano, l'ottimismo mentre l'unico a non scomporsi è proprio lui, Fidel Moriconi, imperturbabile, imprevedibile, ingestibile, inafferrabile, ma sicuro di sé e del fatto che lui, fino ad oggi, i soldi li ha messi e, se necessario, continuerà a metterli.

Attendiamo, dunque, la giornata di lunedì, fra poche ore, così da poter conoscere le sorti del futuro rossonero. Noi non vogliamo nemmeno pensare che Grassini possa aver fatto tutto questo lavoro per, poi, tirarsi indietro. Stesso discorso per Fabrizio Lucchesi che, almeno fino ad oggi, si è comportato in maniera corretta.