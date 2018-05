Ce n'è anche per Cecco a cena



Lucchese, ieri niente bonifico per chiusura banche, tutto rinviato a lunedì

venerdì, 11 maggio 2018, 14:06

di aldo grandi

Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Secondo il calendario delle giornate festive e, quindi, di chiusura anche degli istituti di credito, in Svizzera ieri era la giornata dell'Ascensione che si celebra quaranta giorni dopo Pasqua, sempre di giovedí. E ieri era la data fissata per ricevere il bonifico sul conto di Arnaldo Moriconi dalla Aigornetto Ltd per la cessione delle quote del sodalizio rossonero. Un controllo incrociato ha permesso di appurare che, effettivamente, ieri, giovedì 10 maggio, un bonifico sarebbe stato impossibile poiché si trattava di giornata festiva. Tutto, quindi, rinviato a lunedì quando, così ha garantito Lorenzo Grassini, partiranno i soldi destinati a concludere definitivamente il contratto. Di sicuro, al momento, l'unica cosa certa è che i soldi non sono ancora arrivati e che, a tutti gli effetti, Arnaldo De Paperoni è e rimane per adesso il presidente del club in attesa degli eventi. Come pare abbia riferito ad un caro amico lo stesso Paperon de Moriconi, "Io sono sempre qua, non scappo", ed effettivamente se c'è una persona che in qualche modo ha tenuto a galla, economicamente, la squadra rossonera in questi difficili frangenti, è stata proprio Arnaldo Moriconi ultimamente finito nel mirino dei tifosi.

Noi non vogliamo fare alcuna previsione né, tantomeno, indossare i panni di un qualsiasi uccello del malagurio, ma è indubbio che a inizio settimana i soldi dovranno per forza atterrare sul conto corrente del venditore altrimenti quella che fino a qualche settimana fa sembrava una novella, rischia di trasformarsi in una farsa. Non vogliamo nemmeno pensare a una ipotesi del genere, per cui, fiduciosi come tutti, attendiamo di poter apporre la parola fine su questa vicenda dove chi ha comprato ha voluto subito prendere possesso del bene acquisito mentre chi ha venduto è rimasto a guardare. Lunedì, sapremo come questa storia andrà a finire.