Ce n'è anche per Cecco a cena



Moriconi e Grassini di nuovo pappa e ciccia: si attende l'imminente atterraggio dei soldi sul... conto

martedì, 15 maggio 2018, 23:24

di aldo grandi

I soldi non sono ancora materialmente arrivati sul conto di Arnaldo Moriconi, ma oggi il patron della Lucchese e il neopresidente Lorenzo Grassini si sono incontrati in un clima di reciproca fiducia e per discutere su alcuni aspetti attinenti la società rossonera. Anche i rispettivi legali hanno avuto la possibilità di confrontarsi telefonicamente e, in effetti, il clima di incertezza che era venuto a crearsi nella giornata di ieri sembra essersi volatilizzato come per incanto. Resta sempre l'ordine di bonifico, ma ad esso si sono aggiunte le garanzie e le parole di Grassini che hanno convinto Moriconi. Siamo, quindi, alle battute finali, si spera, di questa storia che si va trascinando da troppo tempo lasciando con il fiato sospeso tifosi e addetti del settore. A questo punto non resta altro da fare che attendere lo 'sbarco' delle centinaia di migliaia di euro fissate nel contratto sul conto corrente di Moriconi e la cosa dovrebbe avvenire, salvo clamorosi colpi di scena che nessuno si augura, nelle prossime ore. Grassini e Moriconi dovrebbero incontrarsi anche nella giornata di mercoledì 16 maggio segno che i rapporti si sono normalizzati e che esiste un clima di ritrovata fiducia reciproca.