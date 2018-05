Ce n'è anche per Cecco a cena



Né per soldi né per denaro

martedì, 1 maggio 2018, 14:28

di aldo grandi

Negli ultimi giorni, all'indomani del Cecco a cena dedicato a Lucca Solare e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sono arrivati vari messaggi al sottoscritto di lettori, amici, sostenitori di altre battaglie, con cui si chiedeva a chi scrive se avesse improvvisamente perso quella verve e quello smalto dei giorni migliori se, cioè, si fosse piegato anche lui al cosiddetto Pensiero Unico Dominante che cercherebbe, secondo alcuni, di nascondere chissà quali nefandezze commesse in una vicenda, appunto Lucca Solare, che il sottoscritto considera, al massimo, un investimento sbagliato. Sono arrivati, oltre ai messaggi, manifestazioni di sdegno e il tutto sempre all'indirizzo di un vertice della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca rappresentato, fino a qualche mese fa, da Arturo Lattanzi per una vicenda in cui il figlio Nicola entrò solo per una minima parte e per una consulenza che con il fotovoltaico non aveva niente a che spartire. L'autore di queste righe conosce da tempo colui che ha soprannominato King Arthur per il semplice motivo che, fino a quando era seduto sulla poltrona di presidente, c'era la fila per cercare di strappare un via libera ad un investimento mentre adesso c'è persino chi finge di non riconoscerlo per strada.

La categoria dei giornalisti, purtroppo, è preda costante, a tutte le latitudini, del cosiddetto fenomeno della dietrologia per cui il sospetto ha sempre più valore della prova quando anche quest'ultima non è stata trovata. Questa estate abbiamo assistito ad un massacro mediatico su alcuni organi di stampa nazionali nei confronti di Lattanzi e del vertice istituzionale della fondazione e sempre per quella vicenda legata a Lucca Solare sulla quale anche gli ispettori da Roma hanno voluto vedere più da vicino.

Noi non abbiamo mai nascosto l'abitudine di assumerci, mettendoci la faccia e anche qualcosa di più, la responsabilità per le cose che pensiamo, diciamo e, soprattutto, scriviamo e sempre abbiamo non difeso che il termine sarebbe errato, ma valutato con la necessaria oggettività quanto avvenuto. A Lucca hanno il difetto di ingigantire tutto e, in particolar modo, di godere delle disgrazie altrui. Nella vicenda in oggetto, Nicola Lattanzi ha avuto una consulenza relativa alla ristrutturazione dei crediti del Leccio che in un anno gli ha fruttato una cifra di circa 90 mila euro mentre per Lucca Solare e il fotovoltaico non ha mai incassato nemmeno un euro interrompendo ogni forma di collaborazione.

Ammesso e non concesso che l'investimento sul fotovoltaico sia stato un errore dal quale, tuttavia, sembra che la fondazione stia riemergendo recuperando i soldi persi, ciò che noi non siamo disposti a mettere in discussione è l'onestà intellettuale e la serietà morale dei protagonisti, tutti indistintamente, di questa storia. Arturo Lattanzi non è stato solamente fino a pochi mesi fa il presidente della fondazione Cassa di Risparmio, ma colui che, quando nessuno voleva vendere, cedette le Casse del Tirreno (Lucca, Pisa e Livorno) a Fiorani per la somma di 3 mila 450 miliardi di lire garantiti da una fideiussione della Dresdner Bank, non di pizza e fichi e fino al 2005 il credito è stato regolarmente riscosso fino all'ultimo euro.

Qualcuno obietta che, in fondo, non si trattava dei soldi di Lattanzi, ma di quelli dei lucchesi: già, ma abbiamo visto che fine hanno fatto altri istituti bancari amministrati non con la medesima oculatezza e rigore della Cassa di Risparmio di Lucca. Inoltre, a volerla dire tutta, quando Lattanzi sbarcò alla Cassa di Risparmio di Lucca il patrimonio era inferiore ai 30 miliardi di lire, quando la lasciò, era superiore ai 700 miliardi. Guardiamo, poi, agli investimenti della fondazione in tutti questi anni e a quanto è giunto il patrimonio dell'ente di San Micheletto. La fondazione è al nono posto per patrimonio e all'ottavo per volume di impieghi. Stiamo parlando a livello nazionale. E tutto ciò dovrebbe essere inficiato da una vicenda come quella passata alla storia come Lucca Solare?

Noi saremmo disposti a far cadere dal trono un re di cui siano dimostrate senza ombra di dubbio malafede, corruzione, incapacità, dissolutezza, in sostanza negligenza ai massimi livelli, ma questo non è il caso. Qualcuno, prima o poi, dovrà scrivere la storia della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca dalla sua nascita ai giorni nostri e rendere i dovuti riconoscimenti ha chi l'ha condotta dove è.

Noi con King Arthur abbiamo sempre avuto un solo patto sin dal primo giorno in cui ci siamo visti e nonostante la Gazzetta non fosse stata particolarmente tenera fino a quel momento. 'Il giorno in cui vi accorgerete che vi ho mentito, siete liberi di mandarmi a quel paese'. Ebbene, quel giorno, per noi, non è mai arrivato.