Speriamo che a Lucca non nevichi più...

sabato, 19 maggio 2018, 13:51

di aldo grandi

L'assessore Francesco Raspini ha presentato il nuovo regolamento comunale di polizia urbana e, sinceramente, alcune misure adottate ci hanno fatto sobbalzare dalla sedia. Noi che, sia pure in tempi lontani, siamo cresciuti con l'idea che tirarsi le palle di neve fosse un gioco imperdibile, scopriamo adesso che è vietato lanciare palle di neve e per chi vìola questa prescrizione è prevista una multa variabile da 50 a 150 euro. Inoltre, è vietato sdraiarsi, dormire e fin qui possiamo convenirne, e giocare sulle strade o in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico come ad esempio i marciapiedi. Tanti anni fa, in piazza del Giglio, si era soliti dare quattro calci ad un pallone e nessuno era mai arrivato a fare una multa per questo. Prendiamo atto che adesso anche il gioco è diventato, qualunque esso sia, motivo di apprensione e divieto. Tra gli altri provvedimenti registriamo anche il divieto di sputare per terra, per carità, gesto assolutamente disdicevole e ripugnante, ma fino a qualche tempo fa tutt'altro che messo al bando e sanzionato. Vietati anche l'annaffiare i fiori sul terrazzo o sulla finestra con conseguente sgocciolìo sulla strada, stendere i panni, introdurre piedi o animali nelle vasche cittadine caldo o non caldo, urinare o defecare in pubblico. Inoltre c'è il divieto di accattonaggio molesto dove per molesto non si capisce bene cosa si intende. Sì perché il regolamento prevede il divieto di qualsiasi forma di accattonaggio, effettuata in maniera molesta, petulante o comunque fastidiosa per le persone, ovvero simulando deformità o malattie, con impiego di minori, anziani, disabili o adoperando altri mezzi fraudolenti per suscitare pietà.

Bene questa ultima prescrizione è difficile che venga rispettata e, comunque, basterebbe aggirarsi per il centro storico durante i giorni della settimana per accorgersi di quanti siano i questuanti, di come, spesso, il loro elemosinare sia fastidioso per non dire peggio, di come, sostanzialmente, sembra essere stato messo giù un regolamento sì, ma per dividersi esercizi pubblici o zone del centro da destinare all'accattonaggio. Alla fine accadrà quello che è sempre accaduto, ci sarà, cioè, ampio margine di tolleranza a seconda della disposizione d'animo della persona chiamata a vigilare e, eventualmente, reprimere certi fenomeni.

Certo che il divieto di lanciare palle di neve rappresenta un colpo, durissimo, non soltanto a quello che eravamo e siamo stati per secoli, ma anche al buonsenso in generale.