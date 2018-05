Ce n'è anche per Cecco a cena



Una giunta arroccata su se stessa che rifiuta il confronto: questa sarebbe la democrazia della sinistra

giovedì, 3 maggio 2018, 18:33

di aldo grandi

Finalmente chi scrive ha appreso quello che sospettava da tempo e di cui, pur non meravigliandosi viste le premesse, stentava a prendere atto. Oggi, però, con la vicenda Mercanti-Gazzetta, abbiamo compreso che questa amministrazione comunale capeggiata da Alessandro Tambellini ha imposto a tutti i suoi componenti, probabilmente consiglieri comunali di maggioranza compresi, di non avere alcun tipo di rapporto con un giornale della città ossia con la Gazzetta di Lucca. Il sottoscritto, oggi pomeriggio, incontrando casualmente l'assessore Mercanti ed essendo quest'ultima da tanto tempo al centro dell'attenzione mediatica, ha pensato che sarebbe stato giornalisticamente interessante per entrambi fare una interSvista senza limiti se non quelli dettati dalla pubblica decenza una intervista, cioè, dove chi la fa è libero di chiedere ciò che vuole e chi la concede di rispondere come meglio crede. Conosciamo da tanti anni Valentina Mercanti così come la sua famiglia. Per cui ci ha fatto piacere quando ha accettato quasi con entusiasmo la proposta di concederci un colloquio a Palazzo Orsetti dove avremmo potuto chiederle tutto quello che volevamo e lei rispondere senza alcuna remora.

Mai ci saremmo aspettati una telefonata di rifiuto dell'incontro motivato dal fatto che la Gazzetta di Lucca è oggettivamente molto di parte anche perché, a nostro avviso, un politico per di più se amministratore pubblico, dovrebbe avere e concedere rapporti e interviste a tutti i giornalisti e non soltanto a coloro che, più o meno sfacciatamente, ne esaltano o lodano le imprese.

E' vero, noi abbiamo fatto, alla luce del sole e mettendoci la faccia, campagna elettorale contro la sinistra. Ma questo cosa c'entra? Forse che le domande a un assessore hanno un valore diverso a seconda di quale colore ricopre l'interlocutore e non per il valore e la sostanza delle stesse?

Abbiamo avuto la conferma che c'è stato bisogno di una riunione collegiale di tutti i componenti dell'amministrazione comunale affinché Valentina Mercanti, giocando di squadra, rinunciasse all'invito. Niente di personale, ha spiegato, ma facendo parte di questa squadra, devo seguirne le regole.

Conosciamo Remo Santini da 29 anni, ci abbiamo lavorato insieme per 20, a fianco a fianco, ma siamo sicuri che se fosse diventato sindaco non avrebbe avuto problemi a rilasciare interviste anche a quei quotidiani che in campagna elettorale hanno parteggiato per la vittoria del centrosinistra. Anzi, a nostro avviso proprio una intervista concessa con tutte le garanzie - e chi scrive vale da sé come garanzia di questa onestà intellettuale - a chi non la pensa allo stesso modo può avere una risonanza e un interesse maggiori.

Evidentemente Tambellini la pensa diversamente. Peccato, però, che, al più tardi questa mattina, i rappresentanti del suo ufficio stampa, non abbiano mancato di chiamarci per ricordare la conferenza stampa di turno avente come soggetti proprio il consiglio comunale e i suoi rappresentanti. Noi non ci siamo mai sognati di rifiutare per principio di seguire una conferenza stampa del comune nonostante abbia un ufficio stampa che invia puntualmente e gratis i comunicati sui vari appuntamenti.

Io non so come può sentirsi il sindaco Alessandro Tambellini arroccato com'è, con tutta la sua truppa, in cima alla torre ormai circondata dal vento avverso di una opposizione politica a livello nazionale che vede la Sinistra e il Pd come il fumo negli occhi. Noi non abbiamo fatto altro che raccontare questa città per come sta diventando, una specie di mercato mendicante - non ambulante - dove l'accattonaggio di colore è diventato la pratica più frequente e dove, al contrario, la decisione di spostare il mercato ambulante da via dei Bacchettoni alle Tagliate è stata la più grande boiata mai posta in essere. Per non parlare di tante altre cose. E comunque sia Tambellini dovrebbe imparare una cosa: che un sindaco non è sindaco solo dei rom, della sinistra e del centro simpatizzante con la sinistra. Dovrebbe capire che fare il sindaco vuol dire ascoltare la voce di tutti e, possibilmente, anche le domande e le rimostranze se ci sono.

Invece ha scelto di chiudersi in difesa, l'arroccamento intorno a posizioni che non vogliono sentire ragioni né critiche nonostante - vedi la recente vicenda dell'ex comandante della polizia municipale - spesso quelle ragioni e quelle critiche avessero visto più lontano e meglio di chi amministrava la città.

Adesso che abbiamo capito che non vogliono avere niente a che fare con noi, eviteremo in futuro di chiedere loro interviste. Che tristezza, però. A che serve amministrare una città dando notizie in esclusiva o rispondendo solamente a chi la pensa come te?