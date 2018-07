Ce n'è anche per Cecco a cena



Aldo Grandi kaputt! Luigi Briganti e l'incoerenza dei pasdaran della rivoluzione

venerdì, 27 luglio 2018, 17:52

di loreno bertolacci

Si chiama Luigi Briganti, di origini calabresi, ma abitante a Lucca, simpatizzante di Liberi ed Eguali, già vice direttore di una radio pesciatina nonché appassionato di Lucca Comics & Games, collaboratore di Fanpage.it e giornalista pubblicista fino a due anni fa quando scelse di cancellarsi dall'Albo. E' lui che, evidentemente, rimasto affezionato al vecchio ordine professionale, ha pensato bene di presentare un esposto contro Aldo Grandi - è già il secondo - già direttore della Gazzetta di Lucca e della Gazzetta di Viareggio, per l'articolo in cui questi se la prendeva con la ex presidente della Camera Laura Boldrini. Luigi Briganti si è recato fino a Roma per confermare quanto denunciato in precedenza ed è stato ascoltato dal collegio di disciplina che, successivamente, ha comminato la sanzione di tre mesi di sospensione al giornalista professionista lucchese.



Aldo Grandi ha chiesto a Luigi Briganti il cui profilo è su facebook se era stato lui a denunciarlo e, ricevutane risposta affermativa, ha fatto notare che un ex giornalista pubblicista si è cancellato dall'ordine e due anni dopo si è rivolto allo stesso ordine abbandonato affinché giudicasse l'articolo di un giornalista regolarmente iscritto. A questo punto Luigi Briganti ha risposto di averlo fatto perché quel giornalista - Grandi - ha gettato discredito sull'intera categoria. Aggiungendo che esiste un codice deontologico che non è stato fatto per figura e che non autorizza nessuno ad augurare la morte agli avversari.



Lodevole l'intento educativo del Briganti, peccato solo che sul proprio profilo, in un suo post datato 1 giugno, si leggono, ancora belle in evidenza, le seguenti parole:



C'è una cosa che divide i sinceri democratici da chi vuole solo distruggere tutto per puro calcolo e per godere delle rendite politiche: avere come punto fermo i valori repubblicani e della Costituzione. Non vi assolve dire "Salvini mi fa schifo" se la frase è seguita da un "ma". Salvini fa schifo. Punto: ogni cosa che esce fuori dalla sua bocca è merda. Ripetetelo come un mantra finché non vi sarà chiara la differenza fra voi e lui. In caso contrario, cattive notizie gente: siete merde pure voi.



Questo linguaggio, decisamente oxfordiano, dimostra come la libertà di espressione, per questi simpatizzanti-militanti del Pud (Pensiero Unico Dominante) viaggi a senso unico. Se Salvini si fosse comportato come Laura Boldrini, avrebbe anche lui denunciato i suoi detrattori. Non lo ha fatto, foss'anche solo per questo meriterebbe più seguito e attenzione dei pasdaran della rivoluzione seduti con le chiappe al caldo delle poltrone di Montecitorio e Palazzo Madama a 12 mila euro al mese.

Ma la coerenza, caro Briganti, lei sa dove sta?