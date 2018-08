Ce n'è anche per Cecco a cena



Espone nel bar una foto di Mussolini: una cliente chiama i carabinieri che denunciano il titolare. Questa l'Italia del Pensiero Unico Dominante

lunedì, 13 agosto 2018, 14:10

di loreno bertolacci

Quello che è accaduto pochi giorni fa a Modica, in Sicilia, ha del grottesco ed è la testimonianza di come, in Italia, ormai esiste una sorta di dittatura del Pensiero Unico Dominante a cui tutti, dai politici alle forze di polizia agli intellettuali, si sono regolarmente prostituiti. Una giovane cliente del locale si accorge che dietro il bancone è esposta una foto di Mussolini con scritta anche una citazione. Senza tanti complimenti chiama i carabinieri i quali, ovviamente per non trovarsi sbattuti in prima pagina dai soliti giornali e giornalisti politically correct, sequestrano l'immagine e denunciano il proprietario del bar per apologia del fascismo. Ma vi rendete conto in che razza di Paese viviamo, ormai? Siamo arrivati al punto in cui la Sinistra, che alle elezioni è stata soronamente sconfitta, riemerge grazie ai mass media che detiene in gran quantità e grazie a quel Pensiero Mondialista che tutto vuole uniformare ai propri diktat. Esporre una foto di Mussolini, quindi, è apologia di reato. E' questa la democrazia? A quasi cento anni di distanza dall'avvento del fascismo al potere c'è ancora chi ha paura dei fantasmi? Certo che no, si tratta soltanto dell'ultima e unica arma in possesso della Sinistra per tentare di arginare in qualche modo l'ondata populista, sovranista, in realtà Italiana, formata da tutti coloro che hanno aperto finalmente gli occhi e sono stanchi di essere irregimentati secondo i criteri di distinzione dei progressisti a un tanto al chilo.

Ai tempi del fascismo e del nazismo accadeva, all'incirca, la stessa cosa: se qualcuno veniva scoperto con le immagini o i simboli del partito comunista, fosse quello italiano e sovietico non importa, veniva denunciato e schiaffato in carcere. Qui se non siamo a quel livello poco ci manca. La libertà la vogliono uccidere per piegarla ai propri fini. La Sinistra non ci sta a perdere e si fa forza dei soldi che hanno gli artefici di una società mondialista dove la differenza viene annullata in nome dell'uguaglianza. Guarda caso i banchieri e gli artefici degli organismi sovranazionali vanno a braccetto, in fatto di principi e idee, con l'omino vestito di bianco e con gli antagonisti e la Sinistra politicamente corretta.

La realtà è che siamo tornati indietro di almeno 60 anni, a quando il fascismo, in un modo o nell'altro, aveva ancora seguaci che ne avevano condiviso idee ed esperienze. Oggi, al contrario, esso è usato come una minaccia imminente per mettere a tacere ogni forma di dissenso. Aveva ragione Renzo De Felice, impareggiabile storico e biografo di Mussolini, il quale alla fine degli anni Ottanta, messo all'indice dagli intellettuali comunisti, ribadiva la non identificazione automatica della democrazia con l'antifascismo in quanto, a suo avviso, si poteva benissimo essere antifascisti e tutt'altro che democratici come, effettivamente, fu allora ed è ancora oggi.

All'epoca, a seguito delle polemiche scoppiate per una sua intervista al Corriere della Sera, Renzo De Felice, titolare della cattedra di Storia dei partiti e dei movimenti politici all'Università La Sapienza di Roma, disse: Lasciamo stare il tono mediamente basso, con punte di sorprendente rozzezza culturale, di alcune reazioni. In generale, però, non ho affatto perso la fiducia nella possibilità di discutere con serenità, appunto, del nostro passato. L'accusa secondo cui avrei inteso riabilitare il fascismo non mi ha colpito nemmeno di striscio. Per chi sa leggere, è una semplice sciocchezza. Io ho contestato che l'antifascismo, inteso come ideologia di Stato, sia un discrimine storicamente, politicamente e civilmente utile per stabilire che cos'è una autentica democrazia repubblicana, una democrazia liberaldemocratica. Questo a me, antifascista senza fanfare e storico del fascismo, premeva dire. E l'ho detto. D'altra parte, la cosa che mi ha stupito di più non è certa petulanza dotta, ma certi toni pigri e ripetitivi, quelli di gran parte della classe dirigente.

Parole che furono pronunciate nel 1988, ma che potrebbero essere trasportate benissimo nel 2018 visto che oggi la paura del fascismo sembra, addirittura, maggiore. Non ci vuole la laurea per comprendere come la paura del fascismo e l'allarme lanciato dai soliti antifascisti coi paraocchi sia strumentale alla politica sia, cioè, chiamato in causa ogniqualvolta il Potere, impersonato dalla Sinistra e dal Pud, si vede messo spalle al muro dall'insurrezione popolare che non accetta di essere presa in giro né sballottata o delegittimata come è accaduto in questi ultimi anni.

Gridare alla paura del fascismo, etichettare ogni forma di opposizione con aggettivi quali fascisti o razzisti, non è un segno di forza, ma di debolezza, perché se un regime ha ancora bisogno, a un secolo dagli eventi, di appellarsi a ciò che non esiste più da un pezzo, bene, vuol dire che questa classe dirigente e dominante ha paura del popolo che dovrebbe, invece, rappresentare e condurre. Aveva ragione De Felice, quando chiedeva l'abrogazione delle disposizioni transitorie contenute nella Costituzione e in particolare quella che vietava la ricostituzione del partito fascista. Egli le definiva grottesche e ormai superate.

Invece oggi, nel 2018, gli intellettuali di Sinistra che hanno colonizzato enti, istituzioni, scuole, hanno ancora una sola possibilità per poter continuare ad esistere, quella di cercare e trovare sempre e comunque un nemico, ma, si badi bene, non un nemico, me 'il nemico' per antonomasia, il nemico per eccellenza, ossia il fascismo. Senza il fascismo l'antifascismo non avrebbe ragione di essere e oggi non esiste alcuna minaccia fascista da cui guardarsi per cui è importante individuare ogni spunto che possa rinfocolare un principio che, ormai, non va più da nessuna parte ossia quello dell'antifascismo.

Il problema di identificare il nemico con il fascismo porta ad una conseguenza terribile, ossia alla incapacità di saper distinguere, di volta in volta, quali sono i veri nemici, ammesso che ne esistano, per la democrazia, proprio per quella pretesa di identificarli, sempre e comunque, solo con i fascisti che, ormai, non esistono più. Oggi tutti coloro che negli anni della contestazione avevano trovato una ragione di vita consistente nell'attacco al cuore dello stato (borghese), si sono accorti di non avere più i totem di una volta e allora cercano di ripristinare timori e paure di un tempo che fu. Uccidono, così, anche la libertà che per comunisti e similari è solo una sovrastruttura della classe borghese imposta alle classi subalterne.

Paradossalmente, esporre una foto di Mussolini rappresenta un reato (sic!) mentre quella di Stalin, autore di massacri, deportazioni ed eliminazioni di milioni di esseri umani, non suscita alcuna reazione. Qui non si tratta più di fascismo e antifascismo, bensì di capire quanto la nostra libertà, quella vera, quella borghese, siano in pericolo non per colpa del fascismo, ma per colpa dell'Ideologia che vuole arrivare ad uccidere il Libero Pensiero qualunque esso sia se in contrasto con quello della minoranza che detiene, sola, la Verità.