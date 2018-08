Ce n'è anche per Cecco a cena



In nome del popolo italiano

domenica, 26 agosto 2018, 21:26

di loreno bertolacci

Lo stanno attaccando da tutte le parti. Sui giornali di regime, sulle Tv di stato, con denunce ed esposti. Quello che stanno facendo contro Matteo Salvini ministro dell'Interno è la stessa cosa che hanno fatto e stanno facendo contro la Gazzetta di Lucca e le sue consorelle. La Sinistra e i leccaculo del Pensiero Unico Dominante, servi degli organismi sovranazionali e dell'aspirazione mondialista non hanno accettato il verdetto uscito dalle urne delle ultime e uniche elezioni politiche alle quali il popolo italiano, dopo cinque anni di dittatura, ha potuto manifestare liberamente il proprio orientamento. E non accettando le regole del gioco, vogliono rovesciarne il risultato. L'obiettivo, non potendo raggiungerlo per vie legali, è quello di servirsi dell'unico potere in grado di rovesciare legalmente anche un Governo legittimo: la magistratura la quale, è oggettivamente reale, ha sovente il cuore che batte in qualunque parte del corpo, ma non certamente a destra. Quello che sta accadendo per la vicenda della nave Diciotti e dei suoi ospiti clandestini, è illuminante. L'opposizione si serve dell'ultima arma a disposizione, la finta solidarietà, per cercare di rovesciare il Governbo legittimamente espresso dal popolo italiano. Non è la prima volta che gli italiani sono costretti a subìre le decisioni altrui senza poter lottare per difendere le proprie. Accadde nel luglio 1943 e, subito dopo i 45 giorni di Badoglio, l'8 settembre dello stesso anno. Anche allora le aspirazioni del popolo dopo vent'anni di dittatura furono sepolte e mortificate, oltreché tradite, proprio da chi, al contrario, avrebbe dovuto sacrificare la stessa propria vita per riscattarsi dall'aver contribuito all'avvento del fascismo. Il re e lo Stato Maggiore, il Governo con Badoglio in testa, non soltanto esercitarono dal 25 luglio all'8 settembre 1943 una repressione samguinosa che provocò la morte di centinaia e forse migliaia di italiani che esultavano e volevano combattere contro tutto ciò che li aveva condotti alla tragedia.

Poi, l'8 settembre 1943, dopo aver tentato inutilmente di procrastinare l'annuncio dell'armistizio, i Savoia e i loro fedeli, ossia tutti i vertici politici e militari, fuggirono a Pescara per poi imbarcarsi e raggiungere l'Italia del sud già liberata dagli Alleati. E il resto della penisola dovette fare i conti, da solo, con la rabbia dei tedeschi e dei fascisti saloini.

Ogniqualvolta il popolo ha voluto sganciarsi dalla tutela del potere, si è pensato bene a reprimerne le aspirazioni. Oggi, accade l'assurdo di un Paese in cui gli Italiani hanno chiaramente scelto dove stare, ma dove i politicanti da strapazzo della nostra Seconda Repubblica stanno facendo il possibile e anche l'impossibile per distruggere ciò che il popolo ha deciso favorendo l'ingresso di decine di migliaia di clandestini i quali, nelle loro visioni deturpate, dovrebbero sostituirsi a noi e rovesciare ogni sentimento di identità nazionale in nome di una (dis)integrazione della quale ogni giorno se ne patiscono gli effetti.

Visto che le elezioni non sono servite, visto che in Parlamento hanno la minoranza, visto che l'antifascismo dei dementi e dei frustrati non ha contribuito a rovesciare l'attuale maggioranza né a foderare di prosciutto gli occhi della gente, hanno scelto lo stesso metodo che servì ad abbattere un altro uomo al potere, Silvio Berlusconi. La Sinistra gioca sporco da sempre, dai tempi della Rivoluzione d'Ottobre, pronta a gridare alla paura di un colpo di stato, ma altrettanto decisa a rovesciare chi detiene il potere qualora non siano gli stessi rappresentanti eredi di Stalin e Lenin.

Noi non abbiamo avuto in simpatia la Lega Nord per tutta una serie di ragioni, ma, soprattutto, per quella assurda pretesa di procedere a una secessione. Oggi, tuttavia e paradossalmente, sembra che solo la Lega e i Cinque Stelle, ma la prima in primis, abbiano a cuore le nostre tradizioni, il nostro sentimento nazionale, la nostra storia. Oggi si ha netta la percezione che la Sinistra ce l'abbia con gli italiani e che preferisca di gran lunga gli immigrati, soprattutto perché in essi sperano di poter individuare la nuova classe operaia capace di stravolgere il sistema.

Matteo Salvini ha fatto in queste settimane di Governo quello che tutti gli italiani, quelli appartenenti alla maggioranza silenziosa ché gli altri, in genere, sono parassiti di Stato e possono anche permettersi di stare a casa senza lavorare, volevano vedere: ossia un Governo che sappia ridare prestigio al tricolore e che, in particolare, fosse disposto a sfidare l'arroganza dell'Unione Europea, una farsa a tutti gli effetti e solo un organismo pseudo bancario nelle mani di una casta di funzionari dediti al mondialismo spinto negatore di ogni identità.

La Gazzetta di Lucca e le sue consorelle, è bene dirlo chiaramente, non si nascondono, ma ribadiscono il sostegno al ministro dell'Interno pur senza necessariamente cadere nel solito culto della personalità. E' oggettivamente vero che l'unico che oggi sembra preferire gli italiani o, comunque, non pare preferire gli stranieri, è proprio Matteo Salvini.

Attenzione, però. E lo diciamo soprattutto alla Sinistra la quale se crede di raccogliere i cocci di una eventuale caduta del Governo si sbaglia di grosso. Gli italiani, ormai, avvertono e percpiescono a pelle come nemici dichiarati gli esponenti della Sinistra, tutti indistintamente e compreso l'omino vestito di bianco d'Oltretevere. Del resto, forse qualcuno si dovrebbe chiedere come mai estrema sinistra e Vaticano vadano a braccetto nel predicare l'accoglienza indiscriminata. Noi ce lo siamo domandati e proprio per questo aborriamo questo asse malfermo e ipocrita.