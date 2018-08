Ce n'è anche per Cecco a cena



Se 4 mila euro al mese vi sembran pochi

martedì, 14 agosto 2018, 16:51

di barbara pavarotti

Tremano tutti coloro che hanno più di 4000 euro netti al mese di pensione, più ovviamente tredicesima e quattordicesima. Pare siano tanti e molto molto arrabbiati: dirigenti, professionisti, intellettuali di vario genere e grado. In questi giorni sto ricevendo molte telefonate di colleghi giornalisti preoccupati, che inveiscono contro questo governo e mi chiedono: “Ma tu non sei angosciata?”. Risposta: “No, perché la mia pensione non arriva nemmeno alla metà di 4000. E se ci arrivasse, sarei ben contenta di privarmi di 200-300 euro a favore di un fondo che finanzi l’aumento delle pensioni minime, che sono oggettivamente troppo basse”.

Replica dei giornalisti-colleghi: “Ma non ha senso! Chi prende la pensione minima non ha mai lavorato un giorno in vita sua, non se li merita nemmeno quei 500 euro”. E ancora: “Io non posso vivere con meno di 4000 al mese, non ce la faccio, ho troppe spese”. Ve le elenco, sempre in base al vissuto delle mie conoscenze: figli trentenni super viziati da mantenere perché – abituati ad avere tutto gratis da mamma e papà – ancora devono conquistare la fatidica laurea triennale; ville sparse un po’ dovunque; abitudine a cene da 70 euro a testa; viaggi in capo al mondo senza badare a spese. E tanto altro.

Il bello, anzi il tragico, è che coloro che mi telefonano disperati sono gli stessi giornalisti o intellettuali che scrivono regolarmente della necessità di una vera equità sociale, che si battono in difesa dei poveri, degli oppressi, della gente che non sa come tirare avanti, che sono – o meglio si sentono – comunisti nell’animo. E infatti hanno votato in massa Pd o Leu o Potere al popolo, perché non si è mai abbastanza di sinistra. A costoro fa schifo la Lega con le sue sparate anti immigrati perché sono tutti da accogliere e da integrare dignitosamente. Coi soldi dello stato, ovviamente, come se fosse una mucca da mungere dai fondi illimitati. Senza tener conto che i soldi statali sono quelli di tutti noi, che versiamo con tasse e imposte. Va tutto bene finché i fondi pubblici rimangono un’entità astratta, ma quando si toccano i propri, di soldi, scoppia la rivolta.

A costoro fanno schifo i 5 Stelle al governo perché non sanno cosa aspettarsi e quello che intravedono lede i loro interessi. Prima, col Pd e Forza Italia, era tutto molto chiaro. Il sistema di rapporti, di potere e di privilegi era consolidato da decenni e si cercava di tener buona soprattutto la classe dirigente, che poi è quella che, attraverso i media, detta la linea di pensiero. Ora sta saltando tutto. Ci sono i social che spernacchiano in continuazione l’informazione ufficiale. E questa classe dirigente, già anziana anagraficamente, prima o poi si toglierà dalle balle andando in pensione (aiuto! Come si fa con 4000 al mese?) e molti, che pur hanno consulenze d’oro, già ci sono in pensione. E non si arrendono, sono lì a 70 anni e oltre ancora smaniosi di dirigere e mantenere le leve di comando. Far posto ai trentenni? Per carità, mai.

Sta saltando tutto – o sembra saltare – e l’Italia che conta, insieme all’Europa del privilegio, si appresta a scatenare la rivolta. Resistenza ora e sempre contro questi maledetti che vorrebbero cambiare qualcosa, magari sbagliando, ma vorrebbero cambiare. Il mondo finanziario mondiale è lì, in agguato, pronto a scatenare la tempesta dello spread e ad affossare economicamente l’Italia. Tutto purché si ristabilisca l’ordine che c’è sempre stato. I poveri da una parte a cui va tanta solidarietà, ma guai se rompono, e i ricchi dall’altra. Che poi, rispetto alla gran massa della popolazione, sono pochissimi, ma urlano talmente tanto che sembra esistano solo loro.

Non sappiamo se il taglio delle pensioni andrà in porto, visto che deve passare al vaglio del parlamento ed è già pronta una marea di ricorsi destinata a bloccarlo dal punto di vista costituzionale. Michele Anzaldi, deputato Pd, definisce la proposta “un furto incostituzionale”. Forza Italia non è da meno.

Ma al di là del futuro di questo progetto, se sarà cioè applicabile o meno, qui si vuole solo sottolineare l’ennesima incongruenza, basata solo ed esclusivamente sull’esperienza personale di chi scrive. Giornalisti, tutti di sinistra, che continuano a pontificare su un mondo senza diseguaglianze e ora tutti impegnati a lanciare strali contro questo governo, che mira –almeno pare - a cancellare un po’ di diseguaglianze. A ristabilire un minimo di equità in vari campi. Anche nelle gare pubbliche, dove di fatto, grazie a complicità e corruzione, vincevano sempre i soliti. Un lavoraccio, che in questi mesi ha fatto emergere altri scandali: costruttori che pagavano tutti i politici possibili e immaginabili pur di avere gli appalti; gare assegnate a chi faceva spendere di più perché si trattava alla fin fine di favorire gli amici.

Ma il sistema “Italia”, quello che ha portato al disastro nazionale, è talmente ramificato che sarà molto difficile fare pulizia. Non è affatto detto che questo governo ci riesca senza inciampare in errori. Da decenni in Italia è stata abolita la meritocrazia, vanno avanti “i figli di”, contano solo le raccomandazioni, si lavora se si conosce qualcuno che ti dà una mano. Ovviamente, se uno è bravo e merita, non c’è nulla di male in una segnalazione, ma questi casi sono sempre più rari.

E quindi i nostri “progressisti” inveiscono contro il modello di “socialismo reale” e l’operazione di livellamento che a loro avviso i 5 Stelle vogliono imporre, parlano di utopia pura e sperano ardentemente che vadano a sfracellarsi.

Attenzione, il sistema dei privilegi è duro da cambiare. Conosco una persona che ha 20.000 euro al mese di reversibilità e sostiene di non farcela. Più hai soldi, meno ti bastano. Comprensione per costoro? Zero.