Ce n'è anche per Cecco a cena



Se bastasse il nome...

martedì, 21 agosto 2018, 22:32

di barbara pavarotti

Alla ricerca di un nome, come un’ossessione. Per invertire la rotta e mandare a casa il governo “usurpatore”. Tornare ai bei tempi andati e ricominciare la giostra interrotta dalla volontà popolare. Uno, Berlusconi, vuole varare “L’altra Italia”. L’altro, il Pd, pensa a “Movimento democratico europeo”. E prima, con Calenda, a “Fronte repubblicano”. Come se il nome facesse la differenza. Come se bastasse una spolveratina di simboli e loghi a riconquistare gli italiani. E, in questa fase, non ci riuscirebbero nemmeno se facessero un triplo salto mortale carpiato. Il miracolo del 1994 Berlusconi non potrà ripeterlo mai più. E’ passato quasi un quarto di secolo e tutto è cambiato: qualunque cosa dica o faccia sa di vecchio, lo pensa la stragrande maggioranza degli italiani. Di già visto e già vissuto. Idem il Pd o come accidente vorrebbe chiamarsi. Che poi una gran differenza fra “partito democratico “ e “movimento democratico” non c’è.

Se poi ci aggiungono davvero quell’ “europeo”, ancora peggio. Proprio ora che gli italiani non ne possono più dell’Europa, impegnata a imporci regole in tutti i campi. Persino nello stabilire la frutta più bella e altre amenità. E’ di pochi giorni fa la notizia che oltre un terzo della frutta e verdura coltivata in Europa viene buttata perché troppo brutta o di dimensioni sbagliate, e quindi non incontrerebbe il favore dei consumatori. Sono 50 milioni di tonnellate ogni anno. Uno spreco pazzesco in nome di canoni estetici delineati dall’Unione europea .

E magari fosse solo questo. Tutti sappiamo come è ridotta la Grecia dopo il commissariamento della troika che finisce adesso. 289 miliardi di prestito, da restituire con interessi, che le hanno, sì, evitato l’uscita dall’euro e la bancarotta, ma a un prezzo altissimo. Disoccupazione spaventosa, salari e pensioni ridotti al minimo, perdita di un quarto del Pil e fuga all’estero di quasi mezzo milione di greci. Un paese comunque al collasso. E la stessa troika ha fatto il mea culpa: “Abbiamo salvato il paese, ma a costo di troppi errori”.

Quindi “Movimento democratico europeo?”. Come no. Un successone. Forse se nel nome ci mettessero una spruzzata di socialismo, qualcuno potrebbe illudersi ancora. Ma il socialismo fu una cosa seria ed è difficile che questa sinistra del capitale, alleata di tutti i potentati possibili e immaginabili, possa azzardare tanto. La verità è che il brand Pd/Forza Italia o come diamine vorrebbero chiamarsi non tira più. Sono visti entrambi come partiti amici del mondo che conta, quelli che hanno fatto gli accordi a favore delle multinazionali, pure segreti, e la tragedia di Genova è stata il vaso di Pandora che ha scoperchiato altre vergogne.

Possono inveire quanto vogliono contro il linguaggio di Salvini (che comunque ha più di qualche zampino nel passato), le sparate dei 5 Stelle. Possono fare i moderati, i garantisti, gli indignati, ma intanto si beccano i fischi e non gli applausi. Possono controllare tutti i giornali importanti, La Repubblica, Il Corriere, La stampa, Il Giornale, le televisioni. Non serve a nulla. La gente vuole che sia revocata la concessione alle autostrade dei Benetton (cosa che gli altri partiti non si sarebbero mai sognati di fare), vuole che non arrivino migliaia di migranti, e crede fermamente in questo governo, che sta oltre il 60 per cento di consensi. Mentre, sull’altra sponda, circolano sondaggi riservati che vedono il Pd crollato dal 18 al 12-15 per cento e Forza Italia dal 14 al 7,9 per cento.

Dove volete che vadano con questi numeri? In Europa, forse, a farsi benedire, appunto, dalla troika.