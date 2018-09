Ce n'è anche per Cecco a cena



La cena delle beffe

martedì, 18 settembre 2018, 09:00

di barbara pavarotti

Niente cena dal sor Calenda. Il convito a quattro annunciato a reti unificate nella bella casa romana dell’ex ministro dello Sviluppo economico fra Renzi, Gentiloni, Minniti e Calenda, appunto, in veste di anfitrione, è saltato. L’ex ministro lo voleva fortissimamente per – non ci si crede, ma è così – serrare i ranghi dell’opposizione e avviare la rifondazione del Pd. L’ha apparecchiato e sparecchiato in due giorni senza nemmeno riuscire a organizzare un aperitivo. Due giorni in cui – sempre non ci si crede, ma è così – l’appuntamento culinario pro rilancio dei dem ha tenuto banco all’interno del partito diventando un fatto fondamentale per gli addetti ai lavori e di nessuna importanza per gli italiani. E’ saltato perché altri hanno fatto notare che per le sfide culinarie c’è già la “Prova del cuoco”, occupata dalla fidanzata di Salvini, perché le polemiche interne sono state troppe e, insomma, dopo ore faticosissime e di grandi arrovellamenti, Calenda ha deciso di cancellare l’incontro: “Lo spirito era quello di riprendere un dialogo tra persone che hanno lavorato insieme per il paese e aiutare il Pd. In questo contesto è inutile e dannoso”, ha scritto su Twitter.

Il popolo del web si è scatenato. Molti l’hanno presa male: “ Se non riescono nemmeno a organizzare una cena fra di loro, come pensano di poter tornare a guidare l’Italia?”. Altri, come spesso succede per tutte le beghe del morituro Pd, ci ridono su: “Carle’, quando organizziamo una cenetta intima io, te e Soros? Se magnamo le braciole e er preciutto che so avanzati all’ultima festa dell’Unità”.

Però c’è Zingaretti il prode, il governatore del Lazio e al momento unico candidato ufficiale alla segreteria, che ha pensato bene di organizzare una controcena. Più popolare, in trattoria, e non con i pezzi da novanta del partito, ma con un imprenditore del sud, un operaio, una studentessa, un professore e qualcuno di un’associazione solidale. Insomma, con i famosi rappresentanti della società civile, tanto per far vedere che lui è davvero vicino alla gente, ai ceti disagiati, eccetera eccetera. “A tutti loro voglio chiedere, spiega, che dobbiamo fare secondo voi? Dove abbiamo sbagliato?”. Fatti una domanda e datti una risposta, direbbe Marzullo, ma siccome lui sembra non saperlo, in effetti è bene che si informi, anche se per far questo appare del tutto inutile andare in trattoria con qualche elettore Pd, visto che ovviamente l’operaio o la studentessa prescelti non saranno leghisti.

Tutta questa storia delle cene, a Renzi, che pur aveva accettato l’invito dell'amico Calenda, non piace più. Se ne sta in Cina e, capita l’antifona, ovvero l’ingloriosa caduta nel ridicolo, lancia strali: “Questi levano i vaccini e i nostri parlano delle cene. Roba da matti”.

Poi c’è Gentiloni, che aveva anche lui accettato di rifondare il Pd a casa Calenda, e poi ha dichiarato: “Il Pd ha bisogno con urgenza di una cosa che comincia per ‘c’ e che non è cena, e si chiama grossomodo Congresso”.

Congresso che viene invocato da tempo immemorabile e ormai rinviato al 2019. Nel frattempo, cene o non cene, la storia è la solita: nel Pd si odiano, tutti contro tutti sempre a litigare. Tocca dar ragione al presidente Orfini (renziano, quindi gran nemico di Zingaretti), che vuole sciogliere il Pd, stracciarne lo statuto e rifondarlo. Proposta che però non è piaciuta a nessuno dei big piddini. D’accordissimo invece Salvini, che da Fano non si è lasciato sfuggire l’occasione: “Condivido in pieno questa proposta politica di sciogliere il Pd da parte del suo presidente”. Applausi e risate da parte dei suoi fan in terra marchigiana.