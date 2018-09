Ce n'è anche per Cecco a cena



Italia, no agli organismi sovranazionali

lunedì, 10 settembre 2018, 16:27

di loreno bertolacci

Non era prevedibile, ma ipotizzabile. A mano a mano che si diluiscono nel tempo i ricordi e le generazioni che hanno vissuto la tragedia della guerra, appare sempre più chiaro il desiderio dei popoli di ritrovare o di riaffermare una propria identità. Con il crollo dell'ex Urss e dell'ex Jugoslavia, con la rinascita delle nazioni umiliate e costrette alla sofferenza e al sacrificio dall'Ideologia insensata del comunismo sovietico, è evidente anche a coloro che hanno avuto e hanno ancora gli occhi foderati di prosciutto come i popoli stiano marciando verso la riscoperta di un orgoglio nazionale, di una radice storica e, diremmo pure, antropologico-culturale che fa a cazzotti con la pretesa dei mondialisti a un tanto al chilo di ribadire la superiorità di organizzazioni sovranazionali come, ad esempio, l'Onu, l'Unione Europea, le Banche mondiali ed europee. Da circa 30 anni il mondo si sta muovendo in direzione opposta a quanto predicano l'omino vestito di bianco d'Oltretevere oppure i filantropi del denaro prima di tutto. La gente, in un'epoca dove il materialismo è assurto a feticcio da adorare, avverte l'inconsistenza della propria esistenza e cerca un senso e una ragione di vita che vadano al di là degli inutili appelli per una inesistente, irraggiungibile, irrealizzabile fratellanza universale. E questa ragione di vita non la forniscono, certamente, i banchieri e i funzionari profumatamente pagati per distruggere la civiltà europea.

A Sinistra tutti fanno finta di non rammentare gli orrori del comunismo e del socialismo a una dimensione, le deportazioni tragiche, imposte da un Potere Assoluto che in nome dell'uguaglianza e di una classe ha finito per distruggere tutte le altre. Ma, come spesso accade, i popoli si ribellano a coloro che vogliono imporre la propria volontà distruggendo il Dna di ogni nazione. E' di oggi la decisione dell'Onu di inviare una commissione ad hoc in Italia e in Austria per appurare se esiste, effettivamente, un aumentato numero di episodi razzisti ai danni dei rom o dei clandestini che sbarcano sulle nostre rive. Ancora una volta un organismo sovranazionale pretende di intervenire negli affari interni di un Paese senza averne alcun diritto. Per di più l'Onu è, da tempo, finito nelle mani dei Paesi terzomondisti sistematicamente schierati contro l'Occidente e contro Israele. L'Onu, in realtà, ha fatto la stessa fine della Società delle Nazioni fondata inutilmente a Versailles subito dopo le fine del primo conflitto mondiale.

Invece di prendere atto con soddisfazione di una rinascita nazionale che permetta alle nuove generazioni di poter nuovamente essere orgogliose delle proprie radici - cosa diversa dal giustificare ogni nefandezza commessa nel passato - gli organismi sovranazionali i cui componenti sono lautamente pagati perdono il loro tempo a combattere ciò che è nel normale corso delle cose. La paura di una nuova guerra, le armi di sterminio di massa, gli orrori dell'ultimo conflitto hanno creato una sorta di senso di colpa dell'Europa che a distanza di 80 anni non ha più ragione di esistere. E' come se ai giorni nostri ci fosse ancora chi pretendesse di adeguare la Storia e la geografia secondo i principi del congresso di Vienna e della Restaurazione dopo l'era napoleonica.

I nostri politicanti si sciacquano la bocca e anche tutto il resto con parole di fratellanza europea e mondiale che non hanno valore poiché ogni Paese ha le sue caratteristiche e il suo passato. La moneta unica non ha cuore né anima, mentre gli esseri umani sì e non esiste che il denaro possa rappresentare il minimo comune denominatore intorno al quale creare il falso e inesistente mito dell'Unione Europea o di altri organismi.

In realtà l'ipocrisia regna sovrana nel mondo e nelle aule dei vari palazzi di vetro dove si dovrebbero decidere i destini degli uomini. Un'ipocrisia che si manifesta ogniqualvolta una minoranza di persone si sente in diritto oltreché in dovere di intervenire negli affari interni di un Paese. Non è scritto da nessuna parte che uno Stato debba cedere le proprie prerogative a un organismo sovranazionale in nome di una falsa eguaglianza. Israele ne è il tipico esempio. L'Onu, ormai, viaggia a senso unico e sembra diventata una succursale della Lega dei paesi arabi.

Tornando agli ispettori inviati in Italia dall'Onu, verrebbe da chiedersi come mai tali ispettori non vengono inviati nei Paesi come la Francia, la Svezia, la Germania dove gli episodi di razzismo alla rovescia, ossia di violenze e saccheggi compiuti da immigrati o figli di immigrati, si moltiplicano nel tempo? Perché nessuno viene a vedere che cosa accade in alcuni sobborghi o quartieri di città del Nord Europa dove l'integrazione e la convivenza se ne sono andate tranquillamente a quel paese fottendosene dei valori e dei principi delle organizzazioni (dis)umanitarie europee e mondiali? La paura di un rinascente nazionalismo ha provocato la cancellazione di ogni identità in nome e per conto di una casta di privilegiati in grado di governare i destini del mondo.