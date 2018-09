Ce n'è anche per Cecco a cena



Una lunga rabbia

sabato, 29 settembre 2018, 00:05

di aldo grandi

Per chi non lo conoscesse e, sicuramente, saranno in molti visto il tempo trascorso, all'inizio degli anni Cinquanta fu pubblicato un libro che ebbe un certo successo. Lo aveva scritto Carlo Castellaneta, pugliese di origine, milanese di adozione e il titolo era proprio Una lunga rabbia. Era, in sostanza, la storia di un giovane alla ricerca della propria strada nell'Italia del secondo dopoguerra, devastata dalla guerra e in cerca di un futuro. Lo stesso autore, ex correttore di bozze alla Mondadori, poi giornalista al Corriere della Sera e direttore di Storia Illustrata, aveva esordito il decennio precedente con un bellissimo libro dal titolo Viaggio col padre dove si intrecciavano il passato, il presente e il futuro del protagonista durante un viaggio in treno dal sud a Milano.



A distanza di così tanti anni, in un'Italia completamente diversa dove la rivoluzione sociale ed economica ha lasciato posto e potere a quella tecnologica, c'è ancora qualcuno, il sottoscritto, che pur non essendo più giovane e nemmeno più figlio nonché padre per circostanze avverse, al termine di tre mesi di purga o di sospensione decisa dal collegio di disciplina dell'ordine dei giornalisti di Roma, che una lunga rabbia sa cosa significhi, soprattutto se ad essa si unisce la impossibilità di fare quello per cui ha sempre creduto nella democrazia e nella libertà ossia il mestiere di scrivere.



Dal 28 giugno al 28 settembre, tre mesi di stop a seguito di un esposto presentato da un militante di Liberi ed Eguali (LEU), per aver augurato la morte a una nota esponente politica dei nostri tempi. Ai tempi del fascismo negli anni del cosiddetto consenso come ebbe a definirli Renzo De Felice, ogniqualvolta il duce, all'anagrafe Benito Mussolini, si recava in una qualsiasi località per tenere uno dei suoi proverbiali discorsi, le forze dell'ordine provvedevano a isolare, incarcerare coloro i quali, per un motivo o per l'altro, potevano considerarsi, anche solo nelle intenzioni, negli scritti o a a parole, antifascisti. Ci furono, così, numerosi casi ancor prima delle leggi razziali del 1938, in cui intellettuali e giornalisti critici verso il regime furono costretti a perdere il proprio lavoro o a firmare con pseudonimi o, peggio ancora, a essere cancellati e messi nelle condizioni di non poter pubblicare alcunché. Una sorta di silenzio all'ombra del quale tutti quelli che non pensavano come la maggioranza degli italiani, si vedevano annullati e annullare ogni aspirazione professionale.



A distanza di così tanti anni non è che le cose, in fondo e per certi versi, siano cambiate di molto. Il Potere, indistintamente e indipendentemente dal colore, mal sopporta gli spiriti liberi e critici. Tutt'altro e, quasi sempre, per poterli ridimensionare o anche proprio eliminare, adotta provvedimenti di varia natura. Tre mesi senza poter scrivere sono, in fondo, poca cosa rispetto alle persecuzioni subìte dai regimi dittatoriali del secolo scorso o anche, in parte, di quello odierno. Chi scrive, da quando ha fondato le Gazzette, si è trovato una infinità di volte sotto processo o bersagliato da esposti di ogni genere, promossi, spesso, da colleghi che nella vita, probabilmente, hanno ben poco da fare. Negli ultimi mesi, tuttavia, questa sorta di persecuzione ha visto una impennata in virtù della quale, e in nome di un Pensiero Unico Dominante, tutto ciò che non rientra nei codici o nelle tavole dei Guardiani della Rivoluzione finisce nel mirino.



Ci hanno massacrato perché abbiamo usato vocaboli, a giudizio dei soloni della Nuova Era Globalizzata, desueti e, addirittura, dispregiativi secondo le regole dei numerosi codici etici riservati ai giornalisti e spuntati come funghi. Ci hanno condannato a otto mesi di reclusione solo per aver rivolto, durante una intervista, una domanda la cui risposta, storicamente impossibile da accertare, è stata ritenuta diffamatoria. Ci hanno chiesto e ci chiedono ancora risarcimenti con cifre a diversi zeri e tutti per la stessa motivazione: diffamazione. Per non parlare delle richieste di cancellazione di articoli vecchi di anni perché ritenuti denigratori e la cui presenza non è più giustificata ai sensi del cosiddetto diritto all'oblio.



Nell'anno di disgrazia 2018 (quasi 2019), fare questo lavoro è, semplicemente, impossibile se si vuole farlo come dovrebbe essere fatto. Oggi il PUD pretende uniformità di intenti, astensione dai giudizi, asetticità di vedute e conformismo dilagante. E questa pretesa giunge proprio da coloro che, per anni, hanno rivendicato il diritto alla libera espressione e al rifiuto di qualsiasi costrizione. Dopo tre mesi di sospensione torniamo a far sentire la nostra voce e se anche avremmo potuto far sospendere l'esecuzione della pena, abbiamo scelto di berne il calice amaro fino in fondo per conquistarci, qualora ce ne fosse bisogno, il diritto a esprimere quello che a tutti gli effetti può essere definito buonsenso e che le alte gerarchie, al contrario, si ostinano a chiamare populismo, sovranismo quando non, addirittura, razzismo e fascismo.

In questi tre mesi chi scrive sente di voler ringraziare non solo i fedeli lettori che non hanno abbandonato la zattera del libero pensiero, ma anche e, in primis, coloro i quali, alla Gazzetta, credono e hanno creduto fino a investire denaro, tanto o poco non importa, per la pubblicità. E' anche grazie a loro se siamo ancora qui. Riprendiamo, quindi, la navigazione pronti a uscire nuovamente in mare aperto. Del resto, il navigare sottocosta, seppur più facile e meno pericoloso, impedisce di provare a raggiungere l'orizzonte. Un orizzonte che non esiste, ma la cui ricerca è fonte di stimolo e soddisfazione.