Ce n'è anche per Cecco a cena



I non razzisti? I più razzisti di tutti

giovedì, 25 ottobre 2018, 22:18

di aldo grandi

Poi si lamentano se Salvini raccoglie applausi e consensi a scena aperta. Già, proprio loro, gli intellettuali marchiati a sinistra che pretendono di detenere il monopolio della verità. Tutto ciò che non si uniforma al loro Pensziero Unico (ex) Dominante deve essere bollato come razzista, fascista, populista e sovranista. E pur di trovare conferma ai loro malati e inconsistenti teoremi, si aggrappano a tutto, anche alle mutande della nonna. Guardate un po' quello che è successo oggi nella porporatissima ex repubblica di Lucca dove, come sapete - e se non lo sapete ve lo diciamo noi - esistono diversi mezzi di informazione alcuni dei quali sono nemmeno schierati, ma, addirittura sdraiati sulla linea politica di quel che resta del Pd. Non è un caso, poi, se ricevono mezzi di sussistenza sotto forma di pubblicità dalle pubbliche amministrazioni appartenenti alla stessa razza - oddio, saremo mica denunciati o, peggio ancora, segnalati all'ordine dei giornalisti per violazione di qualche codice etico e deontologico? - in altre parole allo stesso colore. Veniamo alla ciccia o, per essere meno triviali, alla sostanza. Su un giornale di quelli di cui sopra, questa mattina è apparsa una notizia clamorosa, uno scoop di quelli che al premio Pulitzer fanno una pippa: è stata data l'apertura della prima pagina nientepopodimeno che ad un vergognoso, disdicevole, schifoso, obbrobrioso episodio di razzismo, l'ennesimo, in questa Italia dove a finire ammazzate e fatte a pezzi non sono le ragazze di casa nostra, bensì quei militanti dei centri sociali, gli antagonisti - ma antagonisti di che e contro cosa? - gli anarcoinsurrezionalisti - ma a questi dementi lo hanno spiegato che se si è anarchici non si può anche essere insurrezionalisti e che se si è insurrezionalisti non si può essere anche anarchici - che accusano un ministro dell'Interno di voler speculare sulla morte di una sedicenne stuprata a turno e uccisa senza pietà.

Ma torniamo a noi - oddio, saremo mica accusati di apologia di fascismo? - e analizziamo lo scoop del giornale di cui sopra. In sostanza il titolare di un ristorante che non ha preso a lavorare con sé una donna di nazionalità rumena, lo avrebbe fatto, secondo i soloni del quotidiano ex-comunista e ora filo Pd, perché fortemente discriminatorio e razzista. Addirittura la stessa donna accusa il ristoratore di averle detto chiaramente che lui, nel suo ristorante che serve pietanze lucchesi e tipiche della zona, preferisce assumere personale italiano. Ora, a parte il fatto che lo stesso ristoratore ha con sé a lavorare tre cingalesi che proprio italiani, pur con tutti gli sforzi possibili, non sono. Ma, diciamo noi, uno, il proprietario, sarà libero di assumere nella sua azienda chi vuole lui visto che, fino a prova contraria, oltre alle quote rosa, ancora non sono state inventate quote di altri colori, dialetti, religioni, lingue, consuetudini?

Evidentemente no. Secondo il quotidiano, uno di quelli che fino a quando regnava il buonsenso in questa valle di lacrime vendeva il quadruplo di quello che vende oggi, c'è stato, addirittura, il bisogno di chiedere lumi in proposito ad un esperto giuslavorista. In questo Paese di debosciati e invertebrati, dove regnano il politicamente corretto e il leccaculismo di comodo, basta che nell'aria risuonino le trombe dei padroni del vapore (ex ormai) ed ecco che tutti si uniformano alla pseudo volontà del gregge.

Noi, che usiamo ancora il cervello al posto dei telefonini, dei tablets e di tutte le altre diavolerie di questa era impazzita, abbiamo letto la storia di questo presunto razzismo e, a dirla tutta, non ci abbiamo intravisto alcunché di disdicevole o, peggio ancora, xenofobo o similiare. Il proprietario del ristorante di Meati ha fatto semplicemente quello che fanno tutte le persone e gli imprenditori dotati di sufficiente corteccia cerebrale: scelgono, o non scelgono i propri dipendenti, in base alle esigenze e, perché no?, nel caso, anche alle simpatie, antipatie, convinzioni, forse anche ai pregiudizi, ma saranno, in fondo, cazzi loro oppure la Sinistra e questo branco di mediocri pretende anche di fare come ai tempi dorati del Sessantotto quando erano gli operai che volevano imporre il proprio potere facendo in fabbrica e non solo il bello e il cattivo tempo?

Sarebbe come se qualcuno venisse a chiedere di collaborare alla Gazzetta e, di fronte a un rifiuto, sostenesse che siamo dei razzisti, fascisti, qualunquisti e via di questo passo. Ora, a prescindere che quando uno inizia a collaborare può scrivere tutto quel che vuole a patto che non si capisca come la pensi politicamente, un piccolo editore come il sottoscritto può scegliere, tra i tanti che vorrebbero collaborare, una persona piuttosto che un'altra perché, a suo avviso, più simpatica, più determinata, più intelligente, più laboriosa, più preparata, più sveglia? Insomma possiamo fare, almeno in casa nostra, come ci pare visto che tasse e imposte, oltreché stipendi eventuali, li paghiamo noi e non le cariatidi colorate di rosso che starnazzano ad ogni piè sospinto?

Poi si lamentano se perdono le copie, ma volere a tutti i costi vedere una realtà che non esiste attraverso gli occhi deformati dell'ideologia non è la forma peggiore di razzismo al mondo?