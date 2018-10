Ce n'è anche per Cecco a cena



Lucchese, una colossale figura di merda

venerdì, 5 ottobre 2018, 17:58

di aldo grandi

Proprio ora che la squadra allenata da Giancarlo Favarin sta dimostrando di potersela giocare alla pari con tutte le avversarie, ecco che sta per giungere la classica martellata sui coglioni, ossia la penalizzazione dovuta ai mancati adempimenti dell'interregno Grassini-Lucchesi. C'è chi parte da -8, chi spera in un -5 chi, addirittura, vorrebbe l'annullamento di ogni penalità. Così, purtroppo, non sarà e la compagine rossonera dovrà fare i conti con un andicap non da poco.

Proprio quest'anno in cui, visti gli inizi, ci sarebbe stato da divertirsi. Al di là di questa misera considerazione, è indubbio che l'uomo della strada, ancor più del tifoso, affidandosi al buonsenso tipico dei populisti come vengono definiti dal politically correct, si domanda come sia stato possibile precipitare in un caos come quello che ha vissuto la Lucchese negli ultimi mesi.

Sì, cari signori, perché è inevitabile, ineluttabile, indiscutibile, innegabile che tutti quanti, nessuno escluso, hanno fatto una colossale figura di merda. Ed è inutile, a nostro avviso, andare a cercare scuse o strategie improbabili, bensì evidente che i protagonisti di questa tragicommedia hanno commesso un errore dietro l'altro. Della figura fatta da Grassini, quello delle miniere aurifere in Tanzania e da Lucchesi, quello che era stato effettivamente diesse con Roma e Fiorentina, c'è ben poco da aggiungere. Da vergognarsi a circolare per le strade del centro. Tuttavia non si può non sottolineare l'abbaglio che una parte della tifoseria, la più fedele, la più presente, la più coraggiosa, ha subìto dando la propria fiducia a queste persone che, alla resa dei conti, non avevano un soldo da investire.

Così come non si può far finta di nulla passando sopra le responsabilità della ex nonché attuale dirigenza rossonera. Ricordiamo i tempi in cui Moricon de Paperoni disse che lui sarebbe stato il primo presidente di una squadra di calcio ad uscire dal calcio senza rimetterci una lira pardon un euro. Abbiamo visto tutti come è andata a finire. Non solo, con l'affare Grassini-Lucchesi ci aveva rimesso tutto e anche qualcosa di più, ma ha anche dovuto in fretta e furia e all'ultimo tuffo rientrare nel ruolo che aveva ossia quello di immettere denaro liquido per salvare capra e cavoli prima di un fallimento che sarebbe stato, per tutti, indistintamente, devastante.

L'altro giorno Moricon de Paeroni non si è presentato alla riunione della commissione comunale nominata per affrontare la vicenda rossonera. A chi glielo ha rimproverato, il patron rossonero ha spiegato non solo che aveva avvertito della propria assenza, ma anche che lui non aveva alcun obbligo non essendo né amministratore delegato né rappresentante legale della società. Come se nessuno sapesse chi è che tiene i cordoni della borsa in casa della Lucchese Libertas 1905.

Tanto rumore per nulla avrebbe e ha, scritto un commediografo di enorme spessore e questa frase si può benissimo adattare alle vicissitudini di casa nostra. Sempre il solito uomo della strada, il populista del Pensiero Unico Dominante, abituato a dire pane al pane e vino al vino, si è, infatti, chiesto qual è stato il senso di cedere tutto in un batter d'occhio per poi trovarsi di corsa a riacquistarlo e incorrere in una penalizzazione dopo l'altra. Ce lo siamo domandati e ce lo stiamo chiedendo anche noi alla luce di questo promettente avvio di stagione dei ragazzi di mister Favarin - a proposito, un grandissimo abbraccio al tecnico che a Lucca ha lasciato un bellissimo ricordo - e pensiamo che le vie del Signore sono davvero infinite.

A corredo del presente Cecco a cena c'è anche una intervista rilasciata a suo tempo, poco prima dell'estate, da Fabrizio Lucchesi, in procinto di divenire il direttore generale della Lucchese formato Grassini. Ascoltare i suoi propositi suscita in noi una profonda tristezza.

Video Lucchese, una colossale figura di merda