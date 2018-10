Ce n'è anche per Cecco a cena



Umberto Tenucci ha riaperto, schiaffo ad avvoltoi, iene, sciacalli e... invidiosi

sabato, 13 ottobre 2018, 12:16

di aldo grandi

Ci sono eventi, nella vita, capaci di segnare il cammino di un uomo rendendogli arduo andare avanti. Un tunnel infinito senza luce e senza nemmeno sapere quando e se, questa luce, tornerà. Poi, improvvisamente, accadono episodi che permettono di riaprire gli occhi con fiducia e tutto quello che è stato finisce, fortunatamente, confinato non nel dimenticatoio, ma nell'archivio della propria esistenza. Questa mattina ci saremmo aspettati molta più gente, di fronte al negozio di Umberto Tenucci, di quanta ne abbiamo trovata. Riapriva, lo storico locale, dopo essere stato chiuso per ben due anni a seguito delle vicissitudini giudiziarie in cui era stato coinvolto il suo proprietario. Via Fillungo, può sembrare strano, ma appariva rinfrancata, più felice, più bella anche con il fiore all'occhiello con alle spalle oltre 150 anni di storia cittadina. Gli amici si sono fatti avanti alla spicciolata, con discrezione come del resto è uso in questa città. Chi ha portato un'orchidea, chi una parola di incoraggiamento, chi la testimonianza di un'amicizia indissolubile, chi ancora si è avvicinato con curiosità. E gli occhi di Umberto avevano, bene in evidenza, una luce particolare come se invece di riaprire ciò che era stato chiuso, fosse, quella di oggi, una sorta di rinascita esistenziale, una prima volta da assaporare lentamente. Piero Pacini, Samuele Cosentino, Gabriele Mandoli, Titti Dall'Aglio immortalati in una foto a testimonianza di una solidarietà e di un legame forte e convinto.

Tutti concordi nel presentarsi in prima persona e manifestare la contentezza di ritrovare un vecchio collega e, per molti, un vecchio amico. Lui, Umberto Tenucci, sembra ringiovanito e va su e giù per il negozio come ai bei tempi. Lo affianca una commessa d'eccezione, Tiziana Gagliardi, napoletana di origine, milanese di adozione, lucchese per scelta d'amore, alle spalle tanti anni passati nel settore della moda.

Lo diciamo senza polemica, alle 12 le cariche istituzionali non si erano ancora fatte vedere, né quelle di maggioranza né, a quanto pare, quelle di opposizione. Solo, in molti, colleghi, conoscenti e anche persone che pur non essendo mai stati clienti, hanno voluto semplicemente testimoniare con poche parole la loro adesione a questa specie di resurrezione.

A Umberto, delle autorità, frega il giusto, ossia poco o nulla, ma quello che lo colpisce e lo intenerisce è l'amore della gente comune che, in una processione senza fine, vuole testimoniare il proprio affetto. Solo chi cade può risorgere, recitava un vecchio film americano dell'immediato dopoguerra, con Humprey Bogart e mai come in questa circostanza la realtà corrisponde alla fantasia cinematografica.

A novembre ci sarà l'inaugurazione ufficiale, alla presenza di Paolo Del Debbio e di Sally Monetti, con tanto di buffet e spumante a volontà. In quella circostanza, siamo certi, non mancherà la folla delle grandi e gratuite occasioni, ma Umberto Tenucci non sarà già più quello di oggi, emozionato come un ragazzino al primo giorno di scuola, e avrà ripreso confidenza con il mestiere che lo segue da generazioni.

Noi, a essere sinceri, non abbiamo bisogno di rivolgergli parole particolari avendo già scritto tutto quello che, a nostro avviso, c'era da scrivere e da urlare in faccia ai becchini in giacca e cravatta sempre pronti a fiondarsi, famelici, su chi non è più in grado di difendersi. Ma spolpare Umberto Tenucci è stato qualcosa di più che cercare di rifarsi economicamente. E' stato come arrecare un colpo mortale all'immagine di una città, Lucca, che di perle rare come quella ne ha, davvero, poche ormai. Loro, gli avvoltoi, le iene e gli sciacalli, sempre pronti al banchetto della disperazione quotidiana, questa volta hanno perso e nessuno sentirà la loro mancanza.