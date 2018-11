Ce n'è anche per Cecco a cena



365 giorni di Comics? Magari...

martedì, 6 novembre 2018, 18:16

di aldo grandi

E' un po' come i treni. Per farli arrivare in orario serviva, una volta, Benito Mussolini mentre Lucca, per farla filare dritta come un treno, ci vogliono i Comics. A parte le battute e i luoghi comuni, chiunque in questi giorni ha osservato la città e, soprattutto, ha letto con attenzione i comunicati giornalieri forniti dalle autorità, si è reso conto per la prima volta di come dovrebbe funzionare una amministrazione comunale efficiente. Dovrebbe, cioè, essere costantemente sul pezzo e non, come, invece, accade ora, cinque giorni all'anno aggiungendoci anche le date dei concerti del Summer Festival. Mai come in questo ultimo week-end abbiamo visto una produttività così alta, ad esempio del lavoro svolto dalla polizia municipale e non ci riferiamo solamente alle contravvenzioni per divieto di sosta che tanto hanno fatto arrabbiare molti visitatori. Quello che ci ha colpito è stato, finalmente, vedere l'assessore Francesco Raspini che fa... l'assessore e il suo regolamento per il decoro urbano finalmente applicato. Infatti, nei cinque giorni dei Comics abbiamo visto parcheggiatori abusivi controllati e allontanati, accattoni molesti redarguiti con tanto di sequestro delle somme raccolte, venditori ambulanti multati con sequestro della merce, sanzioni a destra e a manca per commercio abusivo, persino una multa per violazione del regolamento al decoro urbano. Musica per le nostre orecchie che fino ad oggi, a dirla tutta, di servizi così efficaci ne avevano registrati davvero pochi.

Finiti i Comics, le peggiori abitudini sono tornate, a cominciare dal puntuale servizio di accattonaggio più o meno molesto messo in essere, come un vero e proprio racket, dai mendicanti di colore che occupano, puntuali come l'influenza tutte le mattine, davanti ai locali pubblici e ai forni. Di questo degrado, ovviamente, all'amministrazione comunale non interessa più di tanto, casomai dovessero essere tacciati di razzismo... Quanto al decoro urbano, sarebbe interessante sapere da quando in qua piazza S. Michele e il loggiato di palazzo Pretorio sono diventati il nuovo palcoscenico sul quale si esibiscono quotidianamente musicisti e artisti di strada.

L'ordine, dicono i malati di mente, è un principio tipicamente fascista, peccato, però, che le persone normali, dentro casa propria, evitano accuratamente di fare tutti quei comportamenti che, al contrario, vengono accettati come dono dal Cielo in pubblico. I Comics, al di là di qualche disagio per chi, soprattutto, vorrebbe il coprifuoco per il centro storico, hanno dimostrato che Lucca, in tal senso ossia organizzativamente e logisticamente, ha acquisito esperienza da vendere.

Il problema è che da ieri e fino al prossimo anno, tutto ciò che è stato sanzionato ora, non verrà più sanzionato per gli altri 360 giorni dell'anno. Non ci credete? Provate ogni mattina a farvi un giro in centro e ve ne accorgerete. Altro che tolleranza zero...