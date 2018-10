Ce n'è anche per Cecco a cena



Confesso che ho sbagliato

mercoledì, 31 ottobre 2018, 21:26

di aldo grandi

Capita anche a noi, che siamo bersaglio costante di querele ed esposti, denunce e segnalazioni, di abbassare la guardia. Del resto, lo sanno tutti coloro chiamati a vivere quotidianamente in questa valle di lacrime, è impossibile tenere sempre la guardia alzata per poter ribattere ad ogni attacco. Così, nel tardo pomeriggio di oggi, al cellulare di chi scrive che, poi, altro non è se non quello della redazione, è arrivata una telefonata. All'altro... filo del telefono la voce di una donna, molto giovane si presume, la quale ci chiede, così, 'd'impatto, se possiamo togliere il nome e il cognome di una persona arrestata perché trovata in possesso di marijuana. Il sottoscritto non si trovava al desk, non aveva letto la notizia, non sapeva quali ne fossero i dettagli. Così, sia pure quasi costrettovi, visto che si trattava di marijuana, meravigliandosi, tra l'altro, che fossero scattate le manette, ha acconsentito alla richiesta formulatagli. Più tardi, però, messosi al pc per il proprio turno di lavoro, gli occhi sono inevitabilmente finiti sull'articolo in questione al quale la collega aveva già amputato il nome e il cognome lasciando solo le iniziali. Ebbene, la marijuana ritrovata e sequestrata nell'auto su cui viaggiava il 28enne lucchese, ammontava a un chilo di droga, grammo più grammo meno, che il nostro ragazzotto si portava nell'abitacolo e in giro per la città nemmeno si trattasse di un pechinese sul sedile anteriore.

Ma non è tutto. Leggendo e rileggendo il comunicato relativo all'operazione dei carabinieri, emergevano altri particolari tutt'altro che edificanti. Il giovane aveva subìto anche una ispezione domiciliare nel corso della quale erano stati rinvenuti altri 40 grammi tra cocaina e hashish oltre a due bilancini di precisione e a una discreta somma in denaro. Il chilo di marijuana, sottoposto al narcotest, è risultato positivo sia al THC sia all’eroina cosa che per noi profani è arabo, ma che, sicuramente, non è una notizia da educande.

A questo punto, però, la frittata era, se così si può dire, fatta e la parola, ormai, data. Cresceva la rabbia per non aver saputo e voluto informarsi prima sull'entità e sui particolari dell'arresto ché altrimenti la risposta alla gentile signorina sarebbe stata, come lo è sempre stata in quasi 25 anni di professione come cronista di nera, negativa. Sì, perché l'autore di queste righe non si ricorda nemmeno le volte, tantissime, in cui ebbe a scontrarsi con le autorità di polizia colpevoli di non rilasciare le generalità di chi commetteva i reati quando, lo sanno anche cani e porci, l'unica cosa di cui aveva e, molto meno adesso ha, paura colui che delinque, era ed è lo sputtanamento mediatico, soprattutto se in una città di provincia.

Abbiamo, quindi, commesso un errore e così pensando la mente è andata a tutti quei ragazzi e a tutte quelle ragazze che hanno iniziato il loro personale percorso all'interno di una galassia fuori da ogni sistema solare: quella della droga. E allo stesso tempo il pensiero è andato a coloro i quali, al contrario, si spaccano il fondoschiena lavorando da mattina a sera, quelli che lo fanno ovviamente, per portarsi a casa un misero stipendio la cui entità lo spacciatore 28enne lucchese si metteva in tasca moltiplicato per chissà quante volte. Semplicemente vendendo la droga ad altri giovani come lui.

Una volta drogarsi e spacciare erano aspetti comportamentali disdicevoli, ma oggi, nell'era del Pensiero Unico Dominante, del politicamente corretto e del tutto è permesso quindi niente è vietato, anche farsi di qualcosa o cederla a qualcun altro sembrano essere divenuti una costante e nemmeno tanto biasimevole, del nostro vivere quotidiano.

Peccato, perché è proprio quando si abbassa la guardia che anche le cose più truci finiscono per assumere i connotati della normalità. E allora, cari lettori, proviamo a domandarci che cosa fareste nel caso in cui un vostro congiunto - figlio, fratello, genitore - venisse sorpreso con nell'auto un chilo di droga e tutto il resto. Fareste come la ragazza al telefono la cui prima preoccupazione e premura è stata chiamare i giornali per evitare lo sputtanamento o, piuttosto, pensando a tutti gli altri che assumono la droga arricchendo gli spacciatori, avreste detto a quel congiunto di andare a farsi fottere lui con tanto di nome, cognome, luogo e data di nascita e, possibilmente e se conosciuto a memoria, anche codice fiscale?

La misura cautelare restrittiva della libertà personale è stata convalidata dal giudice che ha aggiornato l'udienza al 13 novembre. Bene, qualora l'imputato, assegnato adesso ai domiciliari, dovesse essere condannato, colmeremo la lacuna odierna pubblicando nome e cognome e non tanto perché ce l'abbiamo con lui che nemmeno conosciamo, ma perché l'ipocrisia di questa società e di molti tra coloro che la abitano deve essere smontata. Pezzo per pezzo. Senza pietà. Spacciare droga è causare, spesso, la morte di qualcuno e anche senza arrivare a tanto, permettergli di cominciare la strada.

La signorina al telefono ha approfittato del nostro momento di sorpresa per ottenere quello che voleva, ossia che il fidanzato?, fratello?, amico?, non venisse additato al pubblico ludibrio, ma, se la cosa la può consolare e dormire sonni tranquilli, ormai, spacciare, non fa (quasi) più effetto a nessuno.