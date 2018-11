Ce n'è anche per Cecco a cena



Il Tronchetti... dell'infelicità

sabato, 3 novembre 2018, 00:09

di aldo grandi

Noi abbiamo una buona memoria. Li ricordiamo quando, qualche mese fa, razzolavano nell'area Vip del Porta Elisa accaparrandosi sorrisi e strette di mano del duo Grassini-Lucchesi divenuti, da un giorno all'altro, la coppia più bella del mondo. Li ricordiamo anche, se non sbagliamo, immortalati in alcuni scatti in piazza del Campo a Siena, a testimonianza, qualora ce ne fosse stato bisogno, della vicinanza di vedute, propositi e chi più ne ha più ne metta, con l'Uomo delle mieniere in Tanzania e il diesse dai tempi (lontani) d'oro. Rammentiamo anche di come, Arnaldo de Paperoni cercasse, poverino, di incassare qualcosa dalla sua Lucchese mentre, alle sue spalle, soffiava il vento della cessione a tutti i costi per intraprendere il nuovo viaggio verso la Salvezza. Anche Carlo Bini, ci pare, aveva un diavolo (e anche di più) per capello (molti di meno) perché aveva capito che, ormai, la cazzata era stata fatta. Alla fine, tutta questa storia, storia di calcio in provincia, storia di provincia senza calcio, è costata a chi ama la Pantera la bellezza di 11 punti di penalizzazione. E, a pensarci bene, per fare, in fondo, quello che non si voleva fare al principio, ossia cacciare altri soldi nel giochino rossonero che Paperon de Moriconi gestiva da dietro le quinte e di cui non riusciva a liberarsi. Noi, la cui memoria, purtroppo, rasenta quella dell'elefante, mammifero notoriamente alieno da amnesie e dimenticanze, ricordiamo tutto questo, compreso un collega, l'unico, che, da sempre assurto al ruolo, suo malgrado, di Cassandra, aveva messo più volte in guardia l'ambiente da un entusiasmo per i nuovi venuti, francamente, ingiustificabile.

Il collega è Luca Tronchetti, più volte finito nel mirino dei tifosi per avere, purtroppo per molti, fortuna per pochi, visto sempre un po' più in là di tutti gli addetti ai lavori, noi compresi che, in fatto di abbagli, qualcosa, ai tempi di Fouzi Hadj, sappiamo. Per carità, in confronto agli ultimi arrivati e anche a molti di quelli che lo hanno seguito, il business sirio-armeno aveva un amore spropositato per questi colori e di soldi, più o meno sporchi, ma, perdonateci, sempre soldi e, soprattutto, a vagonate, ce ne aveva messi e rimessi parecchi.

Da allora, da quando, cioè, Aldo Grassi lasciò la società, è stata una ecatombe che ha visto finire la Lucchese Libertas 1905 con due fallimenti e un terzo sfiorato più volte e non avvenuto grazie ad una sola persona che è, a nostro avviso, croce e delizia allo stesso tempo, Moricon de Paperoni.

Dicevamo di Luca Tronchetti, il tronchetto, eravamo soliti dire noi, dell'infelicità, per via di quella sua costante tendenza a smontare i troppo facili entusiasmi e, onestamente, anche quelli che di facile avevano ben poco. Lui, professionista come pochi, ha recitato sempre, pur non volendo, il ruolo del Grillo Parlante e nei suoi confronti sono state numerose le ciabattate lanciate dai Pinocchio di turno. E per questo suo coraggio, per questa sua indipendenza di giudizio, è stato più volte preso di mira, fortunatamente solo a parole, da gran parte dell'universo rossonero.

Oggi, anno di disgrazia 2018 quasi 2019, possiamo dire che aveva ragione lui e che la coppia Grassini-Lucchesi è costata alla Lucchese e ai suoi tifosi quanto, si direbbe a queste latitudini, un bimbo scemo e anche qualcosa di più.

La società rossonera, attraverso i suoi vertici, ha diramato l'altra sera - non si capisce come mai i comunicati arrivano quasi sempre dopo le 20, sarà che la sera porta consiglio? - un comunicato stampa in cui era evidente il desiderio, per non dire peggio, di appioppare la responsabilità dell'avvento di Grissini pardon, Grassini e Lucchesi agli ambienti della tifoseria vicini a Lucca United. Come dire?, è stata colpa vostra che avete fatto di tutto affinché la società venisse ceduta a chi non aveva nemmeno gli occhi per piangere, ma solo la bocca per dire cazzate.

E questa mattina pronta, e risentita, la risposta del sodalizio di tifosi rossoneri - appunto Lucca United - che hanno avuto almeno il coraggio, da un lato, di ammettere l'errore e l'abbaglio e, dall'altro, la buona abitudine di rinfacciare l'impegno profuso in questi anni difficili - i peggiori anni della nostra vita - per mandare avanti, poco o tanto non importa, la baracca.

In poche parole a Moriconi non era andata giù l'idea di cedere la Lucchese senza nemmeno un soldo in cambio, anzi, rimettendoci tutto quel che ci aveva fino a quel momento messo, ai tifosi brucia ancora la pessima figura rimediata, compresa una evitabile caduta di stile al seguito della quale c'è anche chi ha smesso, così dicono i bene informati, di mettere piede allo stadio. Ed è un errore, perché tutti si può sbagliare, ma importante è averlo fatto per eccesso di entusiasmo, di passione, di amore e non, invece, come talvolta accade, per eccesso di avidità, di ambizione, di gelosia.

Noi pensiamo che non è più il momento di lasciarsi travolgere dalle polemiche a posteriori. Tutti hanno commesso errori, per poi ritrovarsi, a pensarci bene, ad avere 11 punti di penalizzazione e, soprattutto, averci dovuto rimettere altri soldi che, se investiti prima della cessione maledetta a Grassini-Lucchesi, avrebbero permesso, oggi, alla squadra di Favarin, di essere in lotta per i primi posti del girone.

Che fare, dunque, adesso?

Tapparsi la bocca, turarsi il naso, chiudere gli occhi, coprirsi le orecchie e fare il possibile per riemergere dalla merda in cui, in un modo e nell'altro, ossia in tutti i modi possibili, siamo, calcisticamente, sprofondati. Quanto al collega Tronchetti, fossimo i tifosi appenderemmo uno striscione per ringraziarlo: Tronchetti forever e giù con gli scongiuri. E' spesso dote dei migliori riuscire a vedere oltre la siepe, il problema è che tutti gli altri, o per forza o per convinzione, chi più, chi meno, alla siepe non vogliono nemmeno arrivarci.