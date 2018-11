Un immigrato dalla Guinea arrestato per stalking ai danni di una educatrice: il sindaco che fa? Una parola di solidarietà alla giovane lucchese è in grado di fargliela avere?

Altri articoli in Ce n'è anche per Cecco a cena

lunedì, 19 novembre 2018, 20:39

Stefano Giuntini non vuole assolutamente commentare, troppi sono l'amarezza e il disappunto. Lui, che è stato un pioniere del giornalismo on line a Lucca, fondatore de Lo Schermo, vederlo ridotto in questo stato, con le pagine ferme e non aggiornate da giorni, senza collaboratori e, almeno fino a quando non...

mercoledì, 14 novembre 2018, 11:39

Quando, ieri sera, il nostro Eliseo Biancalana - l'unico giornalista presente tra tutti quelli che lavorano a Lucca, che segue personalmente e sul posto le riunioni, evidentemente ritenute pallose dagli altri, del consiglio comunale - ci ha inviato il pezzo sulla mozione approvata dalla maggioranza con l'adesione anche dell'unico consigliere...

venerdì, 9 novembre 2018, 20:03

Diciamo la verità. A noi Forza Italia non è mai piaciuta, nemmeno ai tempi in cui aveva l'Italia in pugno, quegli anni Novanta che, poi, abbiamo visto tutti come sono andati a finire. Figuriamoci se può piacerci ora, molto più simile a una repubblica sudamericana dove gli ufficiali sono più...

martedì, 6 novembre 2018, 18:16

E' un po' come i treni. Per farli arrivare in orario serviva, una volta, Benito Mussolini mentre Lucca, per farla filare dritta come un treno, ci vogliono i Comics. A parte le battute e i luoghi comuni, chiunque in questi giorni ha osservato la città e, soprattutto, ha letto con...

sabato, 3 novembre 2018, 00:09

Noi abbiamo una buona memoria. Li ricordiamo quando, qualche mese fa, razzolavano nell'area Vip del Porta Elisa accaparrandosi sorrisi e strette di mano del duo Grassini-Lucchesi divenuti, da un giorno all'altro, la coppia più bella del mondo.

mercoledì, 31 ottobre 2018, 21:26

Capita anche a noi, che siamo bersaglio costante di querele ed esposti, denunce e segnalazioni, di abbassare la guardia. Del resto, lo sanno tutti coloro chiamati a vivere quotidianamente in questa valle di lacrime, è impossibile tenere sempre la guardia alzata per poter ribattere ad ogni attacco.