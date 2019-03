Ce n'è anche per Cecco a cena



Lucchese, da Tambellini un passo avanti e due indietro

sabato, 2 marzo 2019, 19:42

di aldo grandi

No, tranquilli, non vi ammorberemo con il famoso saggio di Vladimir Ulianov Lenin, scritto nel 1904 in ben altra epoca e a proposito di tematiche molto più interessanti. Il titolo del saggio leninista ci è venuto in mente pensando all'attuale comportamento dell'amministrazione comunale Tambellini a proposito della vicenda Lucchese Libertas 1905. Sappiamo tutti in quali condizioni di disagio e vergogna è stata abbandonata la squadra rossonera dai suoi dirigenti e comprendiamo anche, in vista di future consultazioni elettorali, quanto al sindaco Alessandro Tambellini interessi non fare la fine di colui che assiste, inerte, al terzo fallimento societario. Ciò nonostante a noi pare che la giunta abbia messo in atto un atteggiamento a dir poco schizofrenico. Ci sono o ci fanno? Questo è il punto. A nostro avviso ci sono e anche ci fanno. Proprio oggi l'assessore Ragghianti - quello che quando servirebbe non c'è vedi ultima riunione tra squadra, staff tecnico e commissione speciale - e il presidente della commissione Dinelli hanno lanciato l'ennesimo appello alle forze imprenditoriali lucchesi affinché mettano i soldi al portafoglio e aiutino i rossoneri. Questo perché, ovviamente, la lodevole iniziativa di Lucca United per salvare il salvabile raccogliendo fondi dai tifosi, rischia di essere una goccia nell'oceano.

La domanda, però, che a noi sorge spontanea è questa: ma come si fa a lanciare un appello perché imprenditori improvvisamente illuminati pardon, folgorati, sulla via di Damasco, caccino fuori decine di migliaia di euro così da restituire il polmone d'acciaio alla Lucchese e, allo stesso tempo, inviare a quest'ultima un decreto ingiuntivo per oltre 90 mila euro di affitti arretrati per il Porta Elisa. Facciamo a capirci: da un lato i privati che dovrebbero versare soldi e dall'altro l'amministrazione comunale che parte di questi soldi si infilerebbe, se così vogliamo semplificare, in tasca. A parte il fatto che una volta che il decreto ingiuntivo condurrà l'ufficiale giudiziario a riscuoterlo, la prima somma che verrà pignorata sarà quella dell'incasso delle partite casalinghe fino a concorrenza dell'importo complessivo del debito.

Non vi sembra, cari lettori, che ci sia una chiara, evidente, allucinante contraddizione tra ciò che il comune dice e ciò che lo stesso comune, poi, fa?