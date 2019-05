Ce n'è anche per Cecco a cena



Radio Radicale, il problema principale dell'amministrazione comunale

mercoledì, 1 maggio 2019, 11:15

di aldo grandi

Tra le tante cose (sic!) di cui si occuopa il consiglio comunale quando si riunisce a Palazzo Santini, apprendiamo anche che c'è il futuro di Radio Radicale, una emittente radiofonica che definire inutile è un eufemismo, che ascoltano solo, forse, i resocontisti parlamentari e qualche masochista i turno. Bene, ieri sera, durante la seduta, è stata approvata una risoluzione a favore del rinnovo della convenzione tra lo stato e Radio Radicale. Ora, poiché trattasi, comunque, di giornalismo e noi, poveri provincialotti senza arte né parte, ci sentiamo chiamati in causa, vorremmo far notare alla Sinistra che ha votato a favore e ai signori Buonriposi Donatella e Barsanti Fabio, che alla collettività, cioè a noi che lavoriamo e produciamo, si fa per dire, ricchezza, Radio Radicale costa otto milioni di euro all'anno. Ora c'è qualcuno che sa dirci quante volte al giorno si sintonizza su Radio Radicale per ascoltare trasmissioni e interventi che fanno venire il latte alle ginocchia per non dire peggio? Ecco un altro esempio non di pluralismo dell'informazione, ma di assistenzialismo all'informazione, perché siamo certi che se Radio Radicale non percepisse il contributo statale avrebbe già chiuso da un pezzo. Già, ma la solidarietà della categoria, quella dei giornalisti? Noi non conosciamo in questa categoria la parola solidarietà, poiché ci sono colleghi che si sciacquano la bocca con questa parola e con le istituzioni che si occupano del settore. Se voi pensate che la Gazzetta di Lucca con le sue consorelle va avanti con 120 mila euro all'anno di pubblicità, i conti sono presto fatti.

Qualcuno ha fatto notare che Radio Radicale non può trasmettere messaggi pubblicitari. E ci mancherebbe! Con otto milioni di euro hanno anche bisogno della pubblicità? Solo Massimiliano Bindocci si è opposto alla risoluzione del consiglio comunale proposta dalla maggioranza. Siamo convinti che in nome del pluralismo dell'informazione anche la giunta comunale tambelliniana sarebbe pronta a votare una risoluzione a favore di quei quotidiani on line che, veramente, fanno informazione e anche qualcosa di più, assumendosi la responsabilità di provare a far, comunque, pensare e criticare la gente. Tranquillo Tambi, non abbiamo nessuna intenzione di mettervi alla prova chiedendovi un sostegno anche morale, se si pensa che le notizie di cronaca bianca riguardanti il comune escono solamente su alcuni giornali schierati in maniera vomitevole con chi, al momento, detiene il potere a queste latitudini.

Ognuno fa quel che vuole, ma che non ci si venga a prendere per il culo: Radio Radicale è l'ennesima forma di parassitismo che la Prima Repubblica ha lasciato in eredità alle successive.