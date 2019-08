Ce n'è anche per Cecco a cena



Daniele Deoma, i vecchi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano

lunedì, 5 agosto 2019, 18:49

di aldo grandi

Entri negli uffici dell'attuale Lucchese Libertas 1905 e ti sembra di tornare indietro nel tempo. Facce note, vecchi amici. Da Gabriele Baraldi a Toni Carruezzo, da Daniele Deoma a Bruno Russo, da Francesco Monaco a Mario Santoro. Era il 2005, terza giornata di campionato di serie C, a Gela andava in scena la Lucchese di mister Paolo Indiani. Alessandro Del Bianco, il cronista sportivo de La Nazione redazione di Lucca era morto da poco tempo e il sottoscritto aveva preso a girare l'Italia su e giù in compagnia di Emiliano Pellegrini, Alessia Lombardi e papà Giuliano, Claudio Di Bert, Luca Tronchetti. E proprio con quest'ultimo, quel giorno, un pomeriggio afoso nel cuore della Sicilia, stava seguendo l'incontro. Mancavano pochi minuti alla fine, il risultato era sullo 0 a 0. I tifosi chiedevano a gran voce l'ingresso in campo di Daniele Deoma, giocatore che aveva esordito proprio nel Gela agli inizi della sua carriera. Era un tributo dovuto all'uomo ancor prima che al giocatore. Deoma era in panchina e fremeva, ma Indiani non volle saperne di regalargli quegli ultimi minuti di gioia. Fu una bastardata, voluta o non voluta non importa. Chi scrive era a digiuno di calcio, ma aveva ben chiaro il valore dei rapporti umani. Deoma meritava quel gesto e la sicura standing ovation della sua gente.

Al ritorno, all'aeroporto di Catania, il sottoscritto incrociò sia Deoma sia Carruezzo, entrambi appoggiati ad una parete e distanti dal tecnico con il quale non ebbero alcuno scambio di parole. Stavano per conto proprio, visibilmente emarginati. L'autore di queste righe voleva andare a chiedere spiegazioni a Indiani, per sapere la ragione di una decisione così assurda, ma fu proprio Deoma a bloccarlo, dicendogli che lui era un professionista e come tale accettava la scelta del mister sia pure a malincuore. Il mondo del calcio, compresi subito, non era così diverso dagli altri universi della nostra quotidiana e faticosa esistenza.

Sono passati, da allora, 14 anni durante i quali la società rossonera ha vissuto ben tre fallimenti l'ultimo dei quali pochi mesi fa e grazie ad una gestione che definire disgraziata è un eufemismo. Le colpe sono da dividersi equamente tra tutti coloro che, in questo secchio, hanno bevuto acqua fino a farla diventare marcia. Una Lucchese umiliata e presa a calci in bocca da gente che, umanamente, professionalmente, economicamente, sportivamente, non valeva e non vale una beata fava. Venduta per 1 euro per ben quattro volte, nemmeno fosse malata di lebbra o appestata.

Adesso, quando, ormai, tutti temevano la fine del calcio giocato a Lucca, ecco che una truppa di pazzi furiosi con in testa Mario Santoro che non aveva lasciato a Lucca, almeno negli ultimi anni, ricordi particolarmente graditi, è riuscita a fare il miracolo acciuffando 300 mila euro indispensabili per garantire l'iscrizione della Lucchese almeno in serie D evitando l'onta dell'Eccellenza.

Daniele Deoma è, tra tutti, forse il più pazzo e furioso, per conformazione caratteriale, soprattutto, ma anche per entusiasmo e combattività. In campo del resto, lui che i piedi buoni non li aveva avuti in dotazione da nostro signore, compensava con una grinta e una rabbia che incutevano terrore nei suoi avversari. Ora, dopo tanti anni trascorsi a girare su e giù per l'Italia con rare capatine al Porta Elisa, finalmente, l'occasione che tanto aspettava: rientrare alla Lucchese dalla porta principale lui che a Lucca vive e ha creato la sua famiglia.

Così, noi che da quel lontano 2005 ci siamo sentiti e raccontati chissà quante volte, eccoci di nuovo, questa volta per un gioco più serio del solito, seduti sui gradoni dello stadio di questa città, uno stadio dove l'erba non è mai morta e sta diventando sempre più verde grazie al lavoro instancabile, lo vediamo sulla macchina agricola, dell'amico e combattente indomito Renzo Reni che è voluto tornare sul terreno di gioco nonostante gli acciacchi dell'età. Un grande esempio, come il dottor Tambellini, come il massaggiatore Alvaro. Gente d'altri tempi, cuori d'altri evi.

Deoma non ha bisogno di interviste preconfezionate, non ama seguire le linee obbligate di chi preferisce la prudenza alla sostanza. E' un vulcano in eruzione, che, finalmente, può dire tutto quello che in questi ultimi tempi ha dovuto tenere dentro di sé: "Hanno umiliato questa tifoseria, hanno preso in giro e denigrato questa città. Hanno venduto la Lucchese per quattro volte a un euro, vergogna. Questi personaggi a Lucca non li vedremo mai più, ma non vedremo nemmeno altri personaggi simili a loro. La federazione parla di una black-list, bene, che si faccia e che ci si iscriva questi dilettanti da strapazzo, questi truffatori senza stile né dignità. Noi non avremo i soldi e, magari, nemmeno riusciremo in quello che vogliamo fare, ma di sicuro con noi non ci sarà il pericolo di altri fallimenti. Noi abitiamo a Lucca, ci mettiamo la faccia e ogni giorno usciamo di casa con il rischio di essere presi di mira se non facciamo le cose a dovere".

"Credimi Aldo - continua Deoma - abbiamo fatto un miracolo. Il sindaco ci ha dato la società e noi siamo corsi a Roma arrivando all'ultimo momento utile per l'iscrizione. Merito di tutti quegli sponsor che ci hanno dato i soldi e merito, lasciamelo dire, anche di Mario Santoro che ha rinunciato ai suoi guadagni pur di mettere insieme i soldi per fare questo miracolo. Ci siamo tutti, io, Carruezzo, Baraldi, Monaco. Ecco, parliamo dell'ex capitano che Lucca ama e che adesso vive a Ascoli Piceno ma che è venuto di corsa. Monaco ha vinto campionati importanti, non pizze e fichi. E' il tecnico che volevo da sempre sulla panchina rossonera. Ha firmato il contratto in due minuti e mezzo. Ha detto che è stato il contratto più veloce mai firmato in vita sua. Bene, è così che si va avanti. Una cosa deve essere chiara a tutti. Noi non cercheremo favori né ci attaccheremo a scuse o giustificazioni. Noi crediamo solo nel lavoro. Abbiamo fatto un programma triennale, ma non è detto che andrà in porto. basta un pallone sul palo e poi fuori invece che dentro e cambia tutto. Ma non cambierà il nostro impegno quotidiano. Potremo perdere, retrocedere, ma tranquilli, non falliremo più. Garantisce Daniele Deoma e garantiscono gli altri compagni di questa avventura".

"La gente deve sapere - conclude - che io sarò pronto a difendere questa società contro tutto e tutti, che se ci sarà da scendere in prima linea non mi tirerò indietro. Non ho paura, qui, però, a Lucca, basta personaggi come quelli che abbiamo avuto in questi anni".