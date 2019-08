Ce n'è anche per Cecco a cena



Donatella se ci sei batti un colpo... ammesso che tu ci sia ancora

venerdì, 30 agosto 2019, 16:22

di aldo grandi

Ecco qua, mentre il governo Conte bis(chero) si appresta a prendere per il culo la maggioranza silenziosa degli italiani che non ha voglia, tempo, ma, soprattutto, coraggio di scendere in piazza per prendere la Sinistra a calci nel culo e spedirla sulle sponde del continente africano - una bella migrazione alla rovescia, destinazione Raqqa quando ancora era capitale del califfato - nella nostra città governata da una giunta che abbraccia gli zingari (andate a vedere com'è ridotto il campo di via delle Tagliate) e balla in piazza con i Nuovi Venuti qualcuno scopre, attraverso una mail più o meno misteriosa, che una infinità di scuole comunali sono piene zeppe di abusi edilizi e difformi rispetto a quello che dovrebbe essere. Se la cosa e qui il Celestino dovrebbe illuminarci, fosse vera, bene, vorrebbe dire che fino ad oggi, complici più o meno taciti gli amministratori succedutisi nel tempo, i nostri e, in particolare vostri figli sono andati a lezione a loro rischio e pericolo. Non vogliamo fare dell'inutile allarmismo, non ci interessa e, inoltre, questa giunta non ne sarebbe coinvolta visto che si tratta di situazioni mature e maturate nel tempo, ma è indubbio che bisogna fare chiarezza su cosa è accaduto e perché. In questo senso ci appelliamo anche alla Donatella Buonriposi, beata lei che riposa sempre bene, noi, al contrario, dormiamo, spesso, sonni agitati, ma è comprensibile viste le scelte che ci contraddistinguono.

La Buonriposi, provveditore agli studi della provincia di Lucca, Massa e Carrara e, pare, anche Livorno, dovrebbe essere messa al corrente delle condizioni in cui studiano i suoi ragazzi da qualche anno a questa parte e, in particolare, dovrebbe essere interessata quanto e più di noi a conoscere le eventuali difformità tra ciò che questi edifici scolastici avrebbero dovuto essere e ciò che, invece, sono, appalti compresi.

Ci sembra che anni fa il consigliere comunale di Forza Italia Marco Martinelli avesse lanciato il sasso nello stagno, ma, non si sa bene per quale motivo, dicono le malelingue, poco dopo si immerse per andare a raccoglierlo e non se ne seppe più nulla. Ecco, proprio Martinelli, al di là delle sfortune e fortune di Forza Italia, potrebbe aiutarci in questa ricerca.

Ad ogni modo è giusto che la cittadinanza, tutta, di destra o di sinistra, favorevole o sfavorevole all'invasione e alla sostituzione etnica - è vero che fra trent'anni non ci saranno o quasi più alunni lucchesi - dovrebbe essere informata su questo aspetto, visto che altri colleghi si occupano, soprattutto, di cattedre e insegnanti più o meno latitanti tralasciando le strutture che sono, a nostro modesto avviso, altrettanto importanti, ma, indubbiamente, più compromettenti.

Insomma, non sarebbe ora che la magistratura facesse i dovuti accertamenti e rivelasse ciò che è realmente accaduto? Una bella commissione ad hoc nominata all'interno del consiglio comunale, all'unanimità tra maggioranza e opposizione potrebbe essere un'idea. Celestino, il Marchini, che ci cerca da alcuni giorni - telefono ad uso di tutti, 342/1463979, qui non c'è la riservatezza dei politicanti romani e non - riuscirà ad aiutarci?