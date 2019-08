Ce n'è anche per Cecco a cena



Dopo un tunnel, c'e sempre la luce

domenica, 25 agosto 2019, 23:15

di aldo grandi

Anche se questo giorno non può essere, per chi scrive, un giorno come un altro, scrivere, in fondo, è la cosa che più gli riesce meglio e da qui la decisione di sedersi e mettere mano alla solita rubrica che, ormai, sembra aver preso piede nel cuore di molti lucchesi. Come sanno coloro che la seguono con partecipazione e continuità, il sottoscritto ha spesso finito per confondere la propria vita privata con quella professionale un po' perché sono inevitabilmente legate tra loro e un po' perché non è mai stato capace di lavarsi panni più o meno puliti e talvolta anche sporchi, in famiglia. Siamo usciti da alcuni mesi da un tunnel buio e all'apparenza infinito nel quale eravamo piombati alla fine del 2017, complici numerosi procedimenti disciplinari e processi, sequestri e denunce. Chi conosce il male oscuro, come ebbe a definirlo Giuseppe Berto in un suo libro, sa quanto sia difficile, una volta caduti, riuscire a rialzarsi. Sa anche che nessuno può fare qualcosa, ma solo tu, se prendi coscienza di ciò che stai vivendo, puoi evitare di sprofondare sempre di più. Tutto ciò che hai intorno ti sembra insormontabile e le paure che prima sembravano inviti a saltare l'ostacolo, improvvisamente appaiono montagne impossibili da scalare. Sono stati mesi duri, durissimi, nel corso dei quali abbiamo cercato non di riprendere a correre ché, a dirla tutta, ci riusciva difficile persino camminare, ma di non tornare indietro, di non arretrare, di non perdere ulteriormente contatto con la realtà.

Ce l'abbiamo fatta con fatica, immensa, grazie anche all'aiuto di un amico che non avrà mai sufficiente gratitudine da parte nostra, Stefano Michelini, presidente onorario della Gazzetta di Lucca, psichiatra, un professionista come pochi. Da lui abbiamo imparato, ma, probabilmente, lo abbiamo sempre saputo, che quando si sta male non c'è niente di male né di sconveniente nel chiedere aiuto a qualcuno. Al contrario, proprio il rinchiudersi in se stessi e non aprirsi agli altri costituisce il peggior autogol che, in certe situazioni, si può commettere.

Di ciò che abbiamo passato, dispiace dirlo, ma la verità prima di tutto, dobbiamo ringraziare anche il colonnello Giuseppe Arcidiacono, comandante provinciale dell'Arma, il quale chiese alla procura della Repubblica di Lucca di porci sotto inchiesta per vilipendio delle forze armate e di disporre il sequestro preventivo di una pagina del nostro giornale. Eravamo sotto Natale, era il 23 dicembre 2017, eravamo, con la nostra compagna, al Casone di Profecchia, dagli amici Beppe Regolo e Massimiliano. Eravamo arrivati la mattina, nemmeno il tempo di inforcare gli sci ed ecco che la febbre ci aveva colpiti: 39,5°. Alle 16 arriva, mentre eravamo a letto distrutti, una telefonata con cui venivamo convocati d'urgenza a Lucca per ritirare il provvedimento di sequestro e nessuno ci fece sconti di tempo. Fortuna volle che i carabinieri di Castelnuovo Garfagnana diedero la disponibilità a ricevere via fax il documento cosicché, invece che a Lucca, scendemmo a Castelnuovo, letteralmente, a pezzi, per ritirare il materiale.

Una volta, tanti anni fa, seduto a cena di fronte a Luis Sepulveda, lo scrittore cileno che era stato nella guardia personale di Salvador Allende trucidato nel 1973 durante il colpo di stato, questi, raccontando ciò che aveva vissuto, disse 'Io non dimentico e non perdono'. Fatte le dovute proporzioni, noi, invece, non dimentichiamo, ma, se così possiamo dire, perdoniamo nel senso che con il colonnello Arcidiacono ci siamo, successivamente, chiariti e, se anche ognuno, probabilmente, è rimasto della propria opinione, il passato è stato accantonato.

Sono anni, ormai, che questa Gazzetta di Lucca rompe le scatole ad una città che, sin da quando chi scrive ci sbarcò nel lontano 1989, le scatole non amava sentirsele rompere da alcun giornalista più o meno integrato. Ci sarebbe da scrivere un libro sul giornalismo a Lucca negli ultimi 30 anni, ma sarebbe impietoso e, forse, anche ingiusto. Comunque sia il sottoscritto è diventato, salvo, forse, ma per poco, Luca Tronchetti, professionalmente il più vecchio cronista a queste latitudini ancora in attività. Smessi i panni di giornalista dipendente, ha assunto quelli, più difficili e costosi di giornalista indipendente dove l'indipendenza consiste anche nel doversi trovare da soli i soldi che, al contrario, prima gli venivano corrisposti, lautamente e puntualmente, dall'editore presso il quale lavorava.

Ora, diciamo pure da diverso tempo, al tunnel che sembrava non finire mai, è subentrata la luce e questo non perché si tratti di un diritto acquisito, ma perché la vita stessa è un susseguirsi di luci e ombre che si inseguono senza mai riuscire a sovrastarsi completamente. E' così, fa parte di un gioco chiamato vivere e c'è ben poco da disperarsi.

Passare dal sentirsi soli e impotenti ad essere, nuovamente, entusiasti e fiduciosi è una sensazione straordinaria che, però, non ci sentiamo di augurare a nessuno se non a coloro che sono forti, oltreché di cuore, anche di testa. Detto questo abbiamo rilevato che per 365 giorni e anche qualcosa di più siamo stati costretti, nostro malgrado, a rallentare, colpiti anche, inaspettatamente, da quel gonfiore improvviso che apparve alcuni anni fa sulle spiagge della Corsica.

Ebbene, in tutto questo tempo mai è venuto meno l'affetto di questa città o, almeno, di una buona parte, compresa quella che non la pensa come noi, ma che ha sempre apprezzato la nostra onestà intellettuale perfino, a volte, sfacciata e provocatoria. Così come non sono venuti meno i lettori, nemmeno durante i tre mesi di sospensione che ci siamo provocatoriamente beccati dall'ordine dei giornalisti per aver augurato la morte ad un personaggio politico.

Per questo affetto, per questa città che non è assolutamente vero sia fredda e incostante, apatica ed egoista, falsa e ipocrita quant'altre mai, chi scrive sente di voler esprimere l'orgoglio di essere stato accolto e di essere rimasto, unico giornalista nella storia del giornalismo lucchese, a vivere la propria vita a Lucca proveniente da evi e luoghi diversi.

Come avrete avuto occasione di vedere e leggere, siamo tornati quelli di prima, agguerriti e ancora più arrabbiati che mai, insofferenti alle ingiustizie, ma ancora di più a coloro che vogliono costringerci a chiudere gli occhi, foderarci le orecchie, turarci il naso e chiudere la bocca, ma, soprattutto, abbandonare la penna. Noi non amiamo i partiti, ma i principi e se qualcuno porta avanti i nostri principi e i valori in cui crediamo, bene, avrà il nostro appoggio. Si chiami Salvini o altro, anche se, fino ad oggi, soltanto Salvini ha provato a fare quello che tutti gli Italiani di pancia vogliono veder fare. Altro che Mattarella e le stronzate della democrazia quando è palese che andare a votare è inutile quando il Potere vuole importi la sua volontà e negare la sovranità all'unico soggetto cui spetta ossia il popolo.

Noi, quindi, cari amici, andremo avanti finché avremo capacità e forza. E soldi, pochi, per pagare collaboratori e colleghi. Intanto, un abbraccio sincero a chi contribuisce a mandare avanti questa baracca - e il sottoscritto è solamente uno dei tanti - e a coloro che ci manifestano il loro affetto e la loro stima.