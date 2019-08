Ce n'è anche per Cecco a cena



Lucchese, tempi duri per chi ama stare fuori dal coro

venerdì, 16 agosto 2019, 13:50

di aldo grandi

Il sottoscritto riceve, questa mattina, una telefonata da parte di Daniele Deoma, direttore sportivo rossonero, amico di lunga data. Oltre che a salutarmi, mi passa un altro grande amico, Toni Carruezzo, al quale il sottoscritto domanda se fosse possibile fare una chiacchierata ricordando i bei tempi andati così da fare un bell'articolo. Toni si rivolge a Monaco al quale domanda se è disposto a fare una chiacchierata anche lui, non tanto tecnica che, a chi scrive, di teorie e teoremi fotte nulla, ma umana, interessante, che piace da leggere e fa riflettere. Si concorda l'appuntamento per le 15 di domani, sabato pomeriggio. Improvvisamente, poco dopo, arriva una telefonata di Daniele Deoma che cancella tutto spiegando che da qui a fine stagione non ci sarà alcuna possibilità da parte dei giornalisti di intervistare componenti dello staff tecnico se non tutti insieme e soltanto in circostanze chiare come, ad esempio, il sabato prima della partita. Alla domanda del perché, la risposta è stata che, altrimenti, tutti chiederebbero una intervista e quindi si finirebbe per dover dire di sì a tutti. Ora, a parte il fatto che non tutti i giornalisti sono uguali e che non siamo all'interno di una mangiatoia per polli di allevamento. Se ci permette, il Deoma o chi per lui, dovrebbe sapere che alla latitudine delle Gazzette non siamo abituati a fare il compitino né, tantomeno, a farlo uguale agli altri. Non crediamo di essere migliori, ma diversi sì e quindi ci teniamo alla nostra diversità. Questo modo di agire ci sembra tanto un vecchio modo di ragionare secondo cui è meglio pararsi il culo e parlare il meno possibile per non creare casini.

Poi, però, quando c'è bisogno, si chiede aiuto ai mezzi di informazione affinché diano una mano e facciano consenso. Allora forse sarà meglio essere chiari anche noi. Dispiace che alla Lucchese Libertas il vento non solo non sia cambiato, in questo senso, ma che sia rimasto sempre lo stesso. Ossia bocche cucite per paura che vengano scritte cazzate. Lasciamo, quindi, la cronaca sportiva ai colleghi che hanno voglia di dilettarsi in analisi spregiudicate di schemi e controschemi e ci ritiriamo in buon ordine accettando, da un lato, di essere presenti come cronisti alle conferenze stampa indette, ma, dall'altro, confermiamo la nostra libertà nel dire tutto quello che ci passerà per la testa indipendentemente dal fatto che vada a pro o contro i disegni o i programmi di qualcuno.

A cominciare, ad esempio, dalle condizioni dello stadio e della tribuna stampa dove noi giornalisti, da tempo immemore, siamo costantemente trattati come delle merde o quasi. E ci riferiamo all'impossibilità di condividere il bagno vip - che poi di vip non ha nulla perché fa schifo solo a guardare i cessi, vecchi e mai ricambiati oltreché, almeno fino all'ultima partita, con l'acqua che viene giù e la classica coloritura ruggine di quando non provvedi a fermare la perdita - alle bottiglie per bere, nemmeno fossimo dei cammelli o, peggio ancora, dei deportati, tre l'ultima volta sul tavolo, acqua, coca e aranciata con pochi bicchieri di carta. Vorrei ricordare a tutti gli sportivi che se non esistessero i giornalisti il calcio non lo cacherebbe nessuno. E più di una volta questo è stato provato.

Non è che perché ora, alla guida della Lucchese ci sono ex rossoneri e Mario Santoro, allora le cose che non vanno dovranno, al contrario, andare per forza.

Quindi, un in bocca al lupo anche al collega Duccio Casini, addetto stampa della Lucchese, e a tutto lo staff rossonero, ma occhio a non prenderci per il culo. In nessun modo. Perché la memoria è l'unica cosa che non ci manca.