Ce n'è anche per Cecco a cena



Sermide, Drusilla ed Ezra Pound: aneddoti per un uomo libero, Franco Barbieri

giovedì, 22 agosto 2019, 09:04

di aldo grandi

Tanti anni fa, agli albori di questa vita da scribacchino di provincia, chi scrive abitava a Roma, sulla via Cassia e, ancora studente a Scienze Politiche Università La Sapienza, si era messo in testa di conoscere e intervistare la generazione che aveva vissuto la propria gioventù durante il fascismo divenuta, poi, nel secondo dopoguerra, classe dirigente nei più disparati settori della vita pubblica. Uno tra coloro che restò, poi, amico tra gli amici, si chiamava Fidia Gambetti, giornalista straordinario, volontario di guerra in Russia come semplice camicia nera, deportato nei campi di prigionia sovietici e, infine, rientrato in Italia e divenuto militante del Pci oltre che giornalista nei quotidiani fiancheggiatori del partito. Originario di Lugo di Romagna, classe 1911, era stato sì fascista, ma di quei giovani fascisti cui non piacevano gli intrallazzi e la ricerca del cadreghino e delle prebende a tutti i costi, vizio secolare della politica italiana sotto tutti i regimi e a tutte le latitudini. Era, soprattutto, un poeta, in guerra sul Don senza nemmeno aver sparato mai un colpo e, proprio da poeta, aveva fondato una rivista che, tra i collaboratori, annoverava un certo Ezra Pound. E nel gennaio 1943, quando i russi scatenarono la controffensiva nel gelido inverno della steppa, Gambetti finì sotto un carro armato sovietico che, fortunatamente, gli risparmiò la vita. Con sé aveva una borsa a tracolla contenente, tra gli altri, anche l'epistolario intercorso con Ezra Pound, ma la borsa, così come tutto il resto salvo la vita, sparì nella neve di quei giorni maledetti.

Ci è tornato in mente questo episodio, ripensando all'amico recentemente scomparso Franco Barbieri, uomo non di partito né di parte, nato e cresciuto a Sermide, nel mantovano, un tiro di schioppo dal Veneto e, appunto, dall'Emilia Romagna. Barbieri avrebbe compiuto, oggi, 91 anni e a circondarlo, con il loro affetto, avrebbe trovato le stesse persone che, da tempo immemore, erano solite accudirlo ed amarlo. Barbieri, uomo prima ancora che ristoratore di grande onestà intellettuale e di successo, ha dato a Lucca e ai lucchesi, probabilmente, qualcosa in più rispetto a quello che essi hanno dato a lui, non foss'altro che per il ritorno di immagine e non solo che il suo storico locale, la Buca di S. Antonio, gestito con l'amico fraterno Giuliano Pacini, ha prodotto per la città.

E proprio lui, Franco Barbieri, nel suo ristorante, aveva vissuto e lavorato con mamma Drusilla accogliendo ai suoi tavoli alcuni dei personaggi più interessanti che l'Italia, questo disgraziato paese finito nelle mani degli ignoranti e degli incompetenti, abbia mai avuto. In questa città dove l'esercito degli imbecilli è particolarmente numeroso, in pochi, tra coloro che viaggiano per le strade e le vie del centro verniciati di rosso, sanno che alla Buca di S. Antonio era solito fare capolino il poeta americano Ezra Pound, colui che scrisse quell'opera apprezzata in tutto il mondo, I canti pisani, maturata durante la prigionia nel lager di Coltano dove venne rinchiuso alla fine della guerra ed esposto dentro una gabbia come una scimmia qualsiasi solo per aver parlato alla radio e, presumibilmente, simpatizzato, per il fascismo.

A differenza degli imbecilli di cui sopra che non perdono occasione per mostrarsi sempre più sensibili e accoglienti verso chi proviene da latitudini lontane piuttosto che per i propri fratelli italiani, Franco Barbieri era un italiano con la I maiuscola, ma non prevaricatore né, tantomeno, un prepotente. Era un uomo libero, che ragionava con la propria testa ed era curioso di tutto e di tutti. Lui che non aveva particolari titoli accademici né poteva sfoggiare, dati anche i tempi, chissà quali benemerenze intellettualoidi, aveva conosciuto personalmente Ezra Pound ed era rimasto colpito, in particolare, dalla dolcezza del poeta, dalla sua anima mite, frammenti di memoria che, guarda caso, coincidono con la realtà di un Pound dipinto e conosciuto tanti anni prima da Fidia Gambetti.

Siamo convinti che la Sinistra italiana e quella lucchese in particolare conosca il nome Pound non certo per l'importanza letteraria e storica del personaggio, sicuramente al di sopra delle righe e originale, quanto, piuttosto, per il movimento politico di Fabio Barsanti, appunto CasaPound. Del resto non si può pretendere che in una città ridotta, ormai, ad una sorta di deserto dei... barbari - non ce ne vorrà Dino Buzzati per questa arbitraria avocazione stravolgendo il titolo originario del suo splendido racconto - coloro che la amministrano detengano anche il dono, non tanto del sapere, quanto del conoscere.

Dicevamo di Ezra Pound alla Buca di S. Antonio. Ebbene, leggete il ricordo, meraviglioso e fedele alla realtà, che del poeta americano rientrato negli Stati Uniti per essere rinchiuso per 12 anni in un manicomio criminale solo perché aveva manifestato simpatie per Mussolini, ha fornito Barbieri. Delicatezza, perspicacia, simpatia, rispetto, ammirazione, questi solo alcuni dei sentimenti mostrati da quest'uomo che è scomparso due mesi fa, ma che ha lasciato un vuoto enorme, soprattutto, perché come lui, da queste parti, ne sono rimasti davvero pochi e, purtroppo, nessuno dalle parti del palazzo dei Bradipi.

Perché, dunque, questo nostro ricordo? Perché questo accostamento tra Barbieri, ristoratore re Mida, e Ezra Pound? Semplice, perché non serve possedere una laurea né è sufficiente vantare chissà quali e quante pubblicazioni se non si possiede quella gentilezza d'animo, quell'autonomia di pensiero, quella curiosità a trecentosessanta gradi, quella capacità di andare oltre le apparenze e le supponenze proprie di chi vola tra le aquile disdegnando lo svolazzare quotidiano tra i piccioni.