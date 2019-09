Ce n'è anche per Cecco a cena



Anche i commercianti (come le colline) a volte hanno gli occhi

giovedì, 12 settembre 2019, 11:54

di aldo grandi

Come il marchese del grillo nelle sale di Palazzo Pfanner, anche i commercianti, a quanto pare, se so svejati. Dopo anni, mesi, settimane di silenzio assordante, di speranze tradite, di ullusioni vanificate, di promesse mai mantenute, di inchiappettamenti senza pietà, finalmente, l'altra sera, in assemblea a Palazzo Sani, quel che resta di quel che, una volta, era una potenza a livello locale, ha detto basta. Anche i vertici di Confcommercio, da Pasquini a Cordoni, hanno voluto, come consuetudine, affidare la voce all'assemblea, unico organo sovrano che, negli ultimi tempi, di sovrano aveva mantenuto ben poco. Questa volta, tuttavia, non erano più sensazioni, timori, illazioni, voci di corridoio. Questa volta c'era e c'è, nero su bianco, il piano della sosta e della mobilità che il pio Bove assessore ha presentato. E se anche si tratta, come ha detto, di una ipotesi di lavoro, c'è da mettersi le mani nei capelli se non nelle parti intime e sperare che salti tutto. Sì, perché, ormai, anche i commercianti che avevano gli occhi chiusi come gattini ciechi, intenti a incassare quel poco che riescono a mettere dentro, si sono resi conto che l'obiettivo finale di questa amministrazione comunale così come di ogni amministrazione di sinistra il cui elettorato e la cui composizione comprende, in grande maggioranza, persone stipendiate dallo stato o da enti pubblici, è quello di chiudere il centro storico alle auto e renderlo una isola, si fa per dire, felice.

Erano anni che dicevamo a Confcommercio che mister Tambellin man li stava cuocendo a fuoco lento facendo fare loro, complici assessori e consiglieri comunali, delle grandi figure di merda nel senso che, al massimo, potevano ascoltare, suggerire, ma soltanto guardare e non toccare, della serie state buoni e non rompete più di tanto i coglioni. Era evidente che le misure adottate negli anni a tutto servissero fuorché a stimolare il commercio, sia di qualità, ma anche di qualità inferiore, a cominciare dai varchi telematici applicati anche sulla tazza del cesso per finire con soste a pagamento buone, soprattutto, a fare cassa per il palazzo dei Bradipi.

Adesso, finalmente, Avemaro Cordoni e Rodolfo Pasquini, con Giovanni Martini subito a ruota, hanno compreso che la situazione rischia di precipitare e che se non si scenderà, letteralmente, in piazza, il centro storico, piano piano, diventerà, al massimo come già è in parte, il paradiso di musicanti da strapazzo e di accattoni di ogni colore. Prima di tutto i parcheggi, poi tutto il resto. Finalmente qualcuno che ha capito in quale direzione si sta muovendo l'amministrazione comunale filo-immigrazionista che guida Lucca da quasi dieci anni. Il bello è che ci sono anche molti residenti, a cominciare dai fantomatici comitati del centro storico che vantano, al massimo, un aderente moltiplicato per due, che vedrebbero di buon occhio la città trasformarsi in un cimitero cittadino dove anche i negozi, quei pochi che restano, gli altri sono anonime catene, chiudono i battenti.

Serrata? Luci spente o accese? Raccolta di firme? Queste le opzioni lanciate l'altra sera a Palazzo Sani dai commercianti presenti i quali chiedono maggiore compattezza e risolutezza. La sensazione, però, è che si rischi ancora una volta di farsi inchiappettare da chi, vedi assessore Bove, ha detto papale papale che i commercianti stanno esagerando. Una volta, Confcommercio era in grado di mobilitare la città e far capire a sindaco e truppe cammellate che la gente che non ha stipendio fisso e poltrone sotto il culo, ma che deve alzare la saracinesca tutte le mattine, ha diritto di avere la possibilità di lavorare e ricevere clienti. Oggi è ancora così?