Ce n'è anche per Cecco a cena



Giorgino Del Ghingaro e l'aspirazione nemmeno tanto nascosta di diventare presidente della Regione

sabato, 21 settembre 2019, 19:32

di aldo grandi

O Giorgino Giorgino che per la città del foco vivo ten vai così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. Giorgio Del Ghingaro, non c'è dubbio, ha deciso, invece, di non restare a Viareggio, di non candidarsi al secondo mandato nella ex Pirla pardon Perla della Versilia e di provare l'impossibile: ossia diventare presidente della Regione alle elezioni del prossimo anno in sostituzione dell'amico, da cui ha già ricevuto investitura e benedizione, Enrico Rossi, gauleiter rosso della Regione più a sinistra che c'è. O quasi. Avevamo saputo dei pellegrinaggi fiorentini del sindaco di Viareggio, in cerca di una approvazione che non fosse né una bocciatura né una sorta di commiserazione e, evidentemente, qualcosa si è mosso e qualcuno si è visto. Fatto sta che questo incontro voluto a tutti i costi con uno sparuto gruppo di amministratori pubblici della Toscana ha dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, quali sono le reali aspirazioni del Nostro. Altro che Passeggiata e pinete, altro che spiaggia e Carnevale, altro che cantieri e Piazzone, vuoi mettere il Giglio fiorentino e il coronamento di una carriera politica spiccata tanti anni fa per merito di un certo Michele Martinelli che, a Capannori, fece la cazzata di farsi trovare con il sorcio in bocca fuori dal supermercato? Abbiamo notato, negli ultimi tempi, una tendenza a cercare di essere il più possibile gradito ai mezzi di informazione, a cominciare dalle televisioni - o dalla televisione, visto che ce n'è una sola - e dai quotidiani cartacei e on line.

Scomodare la Divina Commedia, addirittura, per celebrare i desiderata di Giorgione-Giorgino, probabilmente, è esagerato. Lo abbiamo visto un po' imbolsito col microfono in mano, con qualche chilo in più, ma, indubbiamente, sempre affascinante e, forse per coloro che lo sono andati ad ascoltare, anche convincente. A noi, onestamente, non ci convince più da un pezzo e, comunque, scorrendo le immagini del convegno ci sembra di aver scorto personaggi più adatti ad un Jurassic Park che non a una nuova formazione politica. Ognuno, tuttavia, è libero di scegliere ciò che vuole, quindi, piena e totale libertà per il primo cittadino di Viareggio di cercare fortuna altrove. Noi, al suo posto, ci saremmo accontentati da un pezzo e, tra l'altro, ogni fiducia l'abbiamo persa in occasione delle dimissioni avvenute e fatte rientrare del maestro Veronesi questa estate. Roba da Kgb o Stasi. Anche in quella circostanza grazie ai rapporti privilegiati si sono riusciti a evitare annunci fastidiosi e conferme sconvenienti.

Il Giorgino, del resto, a infilarsi in qualche modo nel settore dell'informazione ci ha sempre pensato e ci è quasi sempre riuscito. In un modo o nell'altro. Attraverso entrate in diretta oppure attraverso promozioni indirette. E perdonateci l'ermetismo dettato dal buongusto ancor più che dalla prudenza.