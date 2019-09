Ce n'è anche per Cecco a cena



Più rumi più puzza

martedì, 17 settembre 2019, 21:16

di aldo grandi

I soliti specialisti in dietrologia, tutti, sistematicamente, verniciati di rosso, diranno che è in atto una congiura contro l'azienda partecipata Sistema Ambiente spa per via degli articoli apparsi in questi ultimi giorni che hanno avuto, come oggetto, proprio l'attività o non attività dell'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nella nostra città. Potrà sembrare incredibile, ma si tratta di articoli pubblicati del tutto casualmente. Abbiamo, infatti, iniziato noi con le immagini del giorno della Luminara con sacchetti dell'immondizia sparsi un po' ovunque nel centro storico alle 10.45 e dopo l'ennesimo scatto sull'isola ecologica lungo via dei Fossi piena zeppa di immondizia strabordante, sono stati i consiglieri comunali del centrodestra a chiedere la convocazione di una commissione ad hoc per far luce su una gara di appalto da 600 mila euro. Ma non è tutto. Un avvocato di Napoli che tutela gli interessi di una azienda fiorentina che avrebbe voluto prendere parte ad un'altra gara di appalto bandita da Sistema Ambiente, dopo aver il nostro articolo per la Luminara, ci ha subito telefonato annunciandoci la presentazione di un ricorso contro un altro bando di gara per il noleggio di otto mezzi da dedicare allo smaltimento dei rifiuti. Il legale ha ravvisato, a suo avviso, delle irregolarità e ha fatto ricorso al Tar. L'udienza si terrà il 9 ottobre.

Noi siamo ignoranti e non ci sogneremmo mai di formulare ipotesi avventate. Ciò nonostante pensiamo che l'assessore all'Ambiente nonché futuro candidato a sindaco del centrosinistra Francesco Raspini dovrebbe spiegare a noi e a tutti i lucchesi che cosa sta succedendo all'interno e anche all'esterno di Sistema Ambiente. Diciamo questo perché ci sembra così strano che vengano formulate circostanziate critiche e mossi rilievi a proposito di bandi di gara indetti dall'azienda con il malcelato sospetto che ci siano delle irregolarità.

Allora spetta all'amministrazione comunale, che di Sistema Ambiente è l'azionista di riferimento, fornire delle risposte esaurienti senza dover aspettare l'esito del ricorso presentato dall'avvocato napoletano che verrà discusso al Tar nell'udienza del 9 ottobre.

Già, dimenticavamo che il palazzo dei Bradipi o, meglio, coloro che lo governano, non sono soliti avere rapporti con il nostro giornale, ma, piuttosto, essere pappa e ciccia con tutti gli altri. Che, infatti, di queste accuse non pubblicano nulla o quasi. Comunque sia sappiano il sindaco e la sua ciurma che i bradipi del palazzo, al contrario, la Gazzetta di Lucca la leggono e la aprono più volte al giorno perché, a quanto pare, se vuoi leggere qualcosa di diverso e meno istituzionalizzato, devi per forza connetterti con noi.

Che dire, quindi? Vorrà il figlio del notaio renderci edotti sulle vicende segnalate? Ha avviato una sua propria indagine al fine di capire cosa sta succedendo? O ha chiuso gli occhi e infilato la testa, come gli struzzi, sotto la sabbia? Vediamo che il sindaco è già con la testa alle elezioni regionali e, addirittura, ha stilato l'identikit ideale del suo candidato alla presidenza della Regione. Che sia il Giorgino di Viareggio? Certo, con tutti i problemi che ha Lucca, divenuta da città del garbo a città aperta a cani e porci che il garbo non sanno nemmeno dove sta di casa, ci vuole davvero coraggio a dettare al nutrito ufficio stampa un comunicato dedicato al futuro sostituto del gauleiter Enrico Rossi.

Mah, al peggio, diceva qualcuno, non c'è mai fine e qui, a quanto pare, siamo ancora all'inizio.