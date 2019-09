Ce n'è anche per Cecco a cena



Se Danilo Mariani entra in società con o senza Santoro, Russo e Deoma, la Lucchese per noi è morta

domenica, 8 settembre 2019, 14:13

di aldo grandi

Danilo Mariani, l'imprenditore romano che vorrebbe entrare nella Lucchese Libertas 1905, ha lanciato un ultimatum all'attuale dirigenza rossonera, dichiarando che se entro il 21 settembre non riceverà una risposta, abbandonerà il progetto e il proposito di fare calcio a Lucca. Bene, a noi pare che non ci sia nemmeno bisogno di aspettare. Che si tolga pure dalle scatole subito, che di lui non c'è bisogno a queste latitudini. Forse è meglio essere chiari e dirla tutta una volta per tutte, in una città dove si pensa più a pararsi il culo che a metterci la faccia. Mariani è stato ascoltato da Bruno Russo presidente della Lucchese, ma sappiamo perché ce lo hanno detto loro, che tutto ciò è avvenuto per fare un favore al sindaco Alessandro Tambellini, il quale capisce di calcio e annessi quanto noi di ingegneria aerospaziale. A detta dell'attuale dirigenza nessuno ha mai avuto intenzione di accogliere il Mariani da Roma e se è stata portata avanti questa pseudo-trattativa è stato solamente per non inimicarsi il preside di palazzo dei Bradipi. Ora, noi abbiamo tanti difetti, ma un pregio: diamo alle parole il giusto peso poiché esse sono pietre e quando si pronunciano è come se si lanciassero. E fanno male quando colpiscono male e a casaccio. Appare evidente che Russo, Deoma e Santoro non potranno mai accogliere Mariani sia perché li ha lasciati nella merda alla vigilia dell'iscrizione in serie D, sia perché i lucchesi, tifosi e città, hanno dato fiducia a questa gente in virtù del loro passato e delle loro promesse.

E, poi, scusate, è stato detto che se arrivasse Mariani porterebbe Agostinelli come allenatore. Ma stiamo scherzando? E Francesco Monaco dove lo mettiamo? Scusate, ma non esiste da nessuna parte prendere in giro baracca e burattini. Mariani resti a Roma che con le sue cliniche avrà sicuramente molto da fare.

Veniamo ora ai nostri moschettieri. Saremo brutali. Per digerire Mario Santoro alla Lucchese abbiamo dovuto prendere qualche bustina di Diger Selz e alla fine abbiamo deciso di concedere fiducia a lui e a questo gruppo di ex che vivendo a Lucca, prima di fare cazzate, ci penseranno due volte avendoci messo la faccia e camminando ogni giorno per le strade di questo borgo. Lo facciamo perché questo gruppo ci ispira simpatia, perché vogliamo riconoscere che, se non fosse stato per Santoro, adesso la Lucchese, forse, non esisterebbe nemmeno più.

Ma a tutto c'è un limite, anche agli equilibri da mantenere con cani e porci. Sosterremo questa Lucchese se continuerà ad essere, come ci è stato detto, frutto dell'amore, della passione e, perché no?, anche di una scelta... suicida portata avanti da questi ex giovanotti cinquantenni che si dicono da sempre innamorati pazzi dei colori rossoneri. Ma se dovesse anche solo lontanamente entrare il signor Mariani o chi altri per lui o per chicchessia, la Lucchese, per noi, sarebbe una società morta e sepolta.