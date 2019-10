Ce n'è anche per Cecco a cena



Francesco Raspini nel mirino del centrodestra che chiama in causa la presenza del padre Gaetano nel consiglio di indirizzo della Fondazione Carilucca

domenica, 27 ottobre 2019, 13:35

di aldo grandi

Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Parole sante, pronunciate da John Belushi nel film Animal House. E quando, invece, si fa sporco che, in fondo, è quasi la stessa cosa? Lasciamo perdere le citazioni sia pure memorabili di altrettanti celeberrimi films e concentriamoci sul presente cittadino. Da qualche tempo a questa parte il centrodestra sta sparando ad alzo zero contro il probabile futuro candidato a sindaco del centrosinistra Francesco Raspini, attuale assessore nonché figlio di Gaetano, uno dei più noti notai di Lucca, ex grande elettore del sindaco Tambellini all'epoca del primo mandato quando, se non erriamo, gli mise a disposizione la sede elettorale in via San Giorgio. Già una decina di giorni fa un comunicato decisamente impietoso aveva chiamato in causa l'assessore al decoro urbano - ma esiste ancora, intendiamo il decoro urbano a Lucca? - in merito alla nomina di un addetto stampa - mai avvenuta - che avrebbe comportato, a giudizio delle forze di opposizione in consiglio comunale, una incompatibilità di fondo con tanto di chiamata in causa della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che avrebbe dovuto, a loro avviso, mantenere una posizione equidistante nello scacchiere politico cittadino. Adesso, è di ieri un nuovo attacco, questa volta senza nome e cognome, ma con facilità di individuazione, che chiama in causa sia Francesco Raspini in quanto componente della giunta sia il padre Gaetano in qualità di membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Carilucca.

In riferimento all'interessamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca al recupero della ex Manifattura Tabacchi con uno stanziamento già approvato di oltre 60 milioni di euro, E' anche in questo senso - scrivono i consiglieri di opposizione - che chiediamo se è opportuno che membri della stessa famiglia facciano parte della giunta comunale e della Fondazione?. A memoria non ci risulta che nella storia della Fondazione Cassa di Risparmio sia appunto mai accaduto che fossero presenti nei suoi organi persone che avessero legami di parentela stretta con esponenti della giunta di Lucca.

Ora, l'attacco appare evidente, diretto e senza sconti. Tradotto in soldoni suona, all'incirca, così: in una vicenda che vede coinvolti sia il comune sia la fondazione, ossia nel recupero della ex Manifattura tabacchi con tutto ciò che si porta dietro, interessi compresi e cifre da capogiro, come possono padre e figlio essere così direttamente coinvolti negli organi decisionali chiamati a effettuare scelte così importanti per la città?

Non comprendiamo la ragione della mancata indicazione di nome e cognome se non che, a queste latitudini, lanciare il sasso e tirare indietro la mano sembra essere, per tutti, lo sport maggiormente praticato insieme a quello di godere delle disgrazie altrui. Noi che, lo sapete e lo sappiamo, di questo andazzo ce ne freghiamo e ce ne siamo sempre fregati, rileviamo che la lotta politica si sta facendo sempre più arroventata con il centrodestra che è deciso a infilare il naso ovunque ci sia o non ci sia una puzza da odorare.

Certamente la Fondazione Carilucca, vero e proprio forziere cittadino, è al centro dello sviluppo economico e non solo della città e un affare come quello legato allo sviluppo della ex Manifattura Tabacchi fa drizzare le orecchie a tutti, anche a chi, di solito, le tiene abbassate.

Che sicuramente la Fondazione penda, in qualche modo, sia pure lieve come la Torre di Pisa, a sinistra, non è una novità se si pensa e si guarda a certi eventi culturali, alla presenza che, è bene dirlo, non ha mai comportato proteste o elementi di critica, dell'ex sindaco del Pd di Massarosa geometra Franco Mungai come responsabile tecnico dei lavori commissionati dall'ente di San Micheletto in questi lustri, alla vicinanza di esponenti politici orientati in tal senso.

Quello che, però, l'ex presidente Arturo Lattanzi era sempre riuscito a fare era tenere lontane le polemiche e la politica dalle stanze della fondazione. Non abbiamo motivo di dubitare che il suo successore, Marcello Bertocchini, sia in grado di fare altrettanto.