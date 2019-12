Ce n'è anche per Cecco a cena



Buona Natale anche al porco

martedì, 24 dicembre 2019, 12:10

di aldo grandi

Dissacranti lo siamo sempre stati. In un mondo di ipocriti e falsi buonisti, qualcuno che voglia provocare e scuotere il velo di convenienza, piattume e superficialità che, sempre più spesso, alimenta le nostre esistenze non solo è necessario, ma, diremmo, quasi obbligatorio. Dicono che a Natale siamo tutti più buoni. Sarà, ma a noi sembra che, soprattutto, si sia più sensibili ai sensi di colpa che, rispetto alla bontà congenita, sono ben altra cosa. Abbiamo volutamente caricato i toni di una nostra riflessione sul circo ed ecco che le anime candide dell'animalismo a un tanto al chilo ci hanno subito risposto attaccandoci e definendoci, ed è un eufemismo, retrogradi. Il tutto in nome di una presunta civiltà che, specialmente a Lucca, dovrebbe condurre a chissà quale paradiso terrestre. Il fatto è, però, che qui, in terra e a tutte le latitudini, di paradisi, tantomeno terrestri, non ce ne sono. E la licenza di poter fare ed essere ciò che si vuole è il contrario della libertà, ma vallo a far capire ai seguaci dei profeti del nuovo millennio. Ci rimbalzano con i dettami dell'Onu, una delle istituzioni più inutili, demenziali, assurde e nocive che la nostra società, governata dagli organismi sovranazionali, produce. Ci dicono che a scuola, nei manuali del Pensiero Unico Dominante e del politicamente corretto, si spiegano i principi del Nuovo Millennio, ispirati a concetti di uguaglianza indefinita e sostenibilità.

Forse si sfugge qualcosa, ma ci risulta che nei manuali di cui sopra si cerchi anche di inculcare la teoria Gender, tanto spalleggiata dalle amministrazioni post comuniste di Capannori e Lucca, la vera Ideologia perversa e devastante che vorrebbe cancellare l'essere umano in nome di una uguaglianza tra ibridi senza più alcuna certezza né identità, senza passato e semplici tabule rase capaci soltanto, in nome di un Mondo Nuovo - vedere Aldous Huxley - soltanto di consumare e di abbeverarsi alle fonti dellimbecillità imperante. Soprattutto a sinistra. Già, ma anche questo, a quanto pare, farebbe parte di quella civiltà di cui Lucca è, per alcuni, portatrice.

In questo Natale che esiste solamente per chi, come Imam Bergoglio, si deve sciacquare la coscienza dopo aver 'massacrato', per gli altri 364 giorni, tutto ciò, ossia poco, di quel che resta di un cattolicesimo svenduto allo straniero e ridotto, ormai, a una Ong - gli manca solamente la nave che spazzoli per il Mediterraneo - e dove non basta fare elemosina di cene e pranzi per chi non ha più niente in cui credere e per cui lottare se non abbandonandosi a se stesso - spesso troppo facile - noi desideriamo augurare non solo un 25 dicembre, ma, in particolare, il futuro anno nuovo, a tutti coloro che vivono o, meglio, sopravvivono nonostante tutto, il resto dell'anno.