Ce n'è anche per Cecco a cena



RiFondazione?

giovedì, 19 dicembre 2019, 22:32

di aldo grandi

Qualcuno, tra quelli che hanno la laurea e la specializzazione in Dietrologia, sostiene che da quando, al timone della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, non c'è più King Arthur al secolo Arturo Lattanzi, la Gazzetta e, quindi, chi scrive, ha preso ad attaccarla. Nessun attacco, ci mancherebbe, anche perché, è bene dirlo, l'attuale presidente Marcello Bertocchini è una persona la cui integrità morale, onestà, correttezza, competenza sono al di sopra di ogni minimo dubbio. Diciamo che adesso riusciamo a dedicare maggiore attenzione a quelle che sono le vicissitudini cittadine a cominciare da alcune coincidenze che hanno attirato la nostra attenzione così come atti formali che dimostrano come, spesso, ci sia, a nostro avviso, un minimo comune denominatore tra una scelta e l'altra. Attenzione, non diciamo che la Fondazione è schierata politicamente a sinistra - a destra proprio no - ma che ci sono elementi che fanno propendere per una presenza robusta e diffusa di un Pensiero a senso unico - nemmeno a senso unico alternato - che non può non urtare la nostra sensibilità. A parte il fatto e non ce ne vorrà il buon Franco Mungai, che da decenni, seduto nel ruolo strategico di responsabile dell'ufficio tecnico della Fondazione, sta l'ex sindaco di Massarosa, a capo sì di una lista civica, ma, di fatto, schierato a sinistra senza se e senza, ma e vicino alle forze del volontariato di stretta osservanza cattocomunista. Bene precisare, tuttavia, che non ci sono mai stati conflitti di interessi o incompatibilità, questo è bene dirlo.

Arturo Lattanzi, tuttavia e lo stesso Bertocchini, cresciuto insieme a Mungai all'ombra della grande quercia carrarina, ci hanno sempre garantito sulla assoluta indipendenza di Mungai e non abbiamo mai avuto motivo per dubitarne. Anzi. Ma altri eventi ci hanno fatto vacillare e non c'entra Mungai, a cominciare, quest'anno, visto che è da quest'anno che abbiamo cominciato a soffermarci, le conversazioni in San Francesco, tutte sdraiate sulla linea bergogliana dell'accoglienza indiscriminata e dell'abbattimento dei muri. Peccato che gli unici muri da abbattere sarebbero quelli della Città del Vaticano, cominciando a far pagare l'Imu a chi tasse e imposte ha sempre evitato di pagare. Quando, complice Mussolini, il cattolicesimo era la religione di Stato, poteva anche starci, ma visto che, oggi, per Imam Bergoglio e i suoi apostoli, non esiste più una Chiesa, ma tante religioni tutte uguali a se stesse, bene non si comprende perché anche la Chiesa non debba pagare l'Imu come tutti gli italiani.

Se andate a dare una occhiata alle delibere approvate dal consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e presentate, come la lettera alla serva, senza alcun potere di contestazione né di modifica, all'organo di indirizzo, vi accorgerete che ci sono centinaia di migliaia di euro destinati alle parrocchie della nostra provincia. Pure?, direte e diciamo noi. Già, soldi donati gratuitamente per la ristrutturazione degli edifici o la conservazione del patrimonio artistico, comunque sia sempre denaro sonante versato, non si sa bene per quale ragione, alla Chiesa che di cattolico, ormai, conserva sì e no qualche moschea.

Ma non è tutto. Altre delibere cospicue vanno a finanziare progetti che, a nostro modesto avviso tenuto conto anche della nostra enorme ignoranza, con la realtà di Lucca c'entrano come il cavolo a merenda. Ossia nulla o poco meno. Ci domandiamo perché finanziare progetti dell'università di Pisa, del Cnr di Pisa, di altre strutture regionali che non hanno ricadute di alcun genere su Lucca. Che magari la fondazione Cassa di Risparmio di Pisa - se esiste - si occupa di elargire fondi a iniziative lucchesi? Non è campanilismo, è domandarsi semplicemente perché.

E non è tutto. Abbiamo calcato la mano per la meditazione trascendentale di David Lynch destinata agli adolescenti, 50 mila euro, più che altro perché non riusciamo a capire quale sia il senso di questa spesa e, soprattutto, quali potrebbero essere i risultati. Imt pare garantisca sulla bontà dell'iniziativa avendone varato il progetto portante, ma restiamo ugualmente scettici.

Pare che durante la riunione dell'organo di indirizzo si sia anche affrontato il discorso relativo alla ex Manifattura Tabacchi e alla decisione della fondazione di costituire un fondo patrimoniale di oltre 60 milioni di euro destinato alla operazione di ristrutturazione. La fondazione, detto in parole povere, caccia i soldi e, eventualmente, ricaverà qualcosa, mentre chi seguirà il progetto fino al suo completamento, Coima Srl di Milano, non rischia nulla. Anzi, addirittura, non contenta del compenso e di avere, in sostanza, mano libera e carta bianca, avrebbe avanzato richiesta di ulteriore compenso qualora tutto il business plan dovesse realizzarsi entro i termini previsti.

E se ciò non avvenisse?, ci permettiamo di domandare noi. Problemi che riguarderebbero solo e soltanto il fondo patrimoniale di San Micheletto. Certo, Mungai è convinto e con lui Bertocchini, di avere più assi nella manica, a cominciare dalla presenza di investitori che avrebbero già deciso di raddoppiare le metrature commerciali per i propri uffici da prendere in affitto.

I soldi ci sono in San Micheletto, su questo non ci sono dubbi e lo stesso Bertocchini ci ha ironicamente confidato, nella nostra famosa (sic!) interSvista, che i soldi, alla fondazione, sono l'unica cosa che non manca. Diremmo che questa è una notizia tranquillizzante. Che non giustifica, però, l'approvazione di delibere i cui contenuti sono, perlomeno, difficili da individuare soprattutto per chi, come noi, abbiamo una ignoranza da far invidia agli ignoranti.

Se nella riunione dell'organo di indirizzo ci sono stati alcuni consiglieri - due, tre, quattro, cinque? - che hanno manifestamente avanzato perplessità su certe decisioni, sulla destinazione, cioè, del denaro dei lucchesi, allora ci piacerebbe che qualcuno, in Fondazione, cene spiegasse la ragione. E rispondesse con dati alla mano. L'ultima volta e unica che abbiamo interSvistato Franco Mungai, all'indomani della dichiarazione di dissesto per il comune di Massarosa, egli, che al telefono non ci aveva fatto preclusioni, una volta nella nostra redazione, spiegò che non voleva assolutamente parlare né rispondere a domande sulla Fondazione. Un'ora prima, per una cerimonia pubblica, aveva incontrato Marcello Bertocchini al quale, è lecito pensare, abbia confidato dell'appuntamento con noi. Che il presidente lo abbia consigliato di evitare domande imbarazzanti e polemiche inutili?

Concludiamo con una breve riflessione. Una nostra amica, cara amica che nella vita ha dovuto subìre qualche serio problema di salute, Maria Sole Facioni, biologa, studiosa e seria professionista, fondatrice del marchio Aili per coloro che sono intolleranti al lattosio, aveva presentato un progetto relativo a una iniziativa riguardante la salute del costo, effettivamente improponibile, di 2 mila euro. Ebbene, non ci risulta che tale importo e tale progetto - nonostante fosse stata fatta presente l'esiguità del costo e la bravura, il merito e il possibile sviluppo della cosa - sia stato accettato l'ultima volta che è stato presentato. Certo, la Maria Sole Facioni non aveva David Lynch, ma 2 mila euro, perdonateci, non si dovrebbero negare a nessuno. O quasi.