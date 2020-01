Ce n'è anche per Cecco a cena



Dalla Cina con... i soldi ovvero l'Antico Caffè delle Mura e la solita ipocrisia

mercoledì, 22 gennaio 2020, 23:29

di aldo grandi

Una volta, erano i mitici anni Settanta, dalla Cina arrivava solamente Bruce Lee con furore mentre oggi arrivano migliaia di cinesi e tutti, regolarmente, privi di furore, ma provvisti e molto bene, di banconote. E' dell'altro ieri la notizia di due fermi di altrettanti cittadini cinesi all'aeroporto di Fiumicino trovati con 1 milione e 500 mila euro ciascuno nascosti in una valigetta. Questo per dire che se c'è una cosa che non fa difetto a quelli che, una volta, venivano chiamati, con una punta di superiorità, musi gialli, sono le risorse finanziarie. Arrivano e comprano pagando cash. Tutto e subito, senza tante seghe anche a costo, a volte, di prendere una fregatura o, comunque, di rimetterci qualcosa. Tutti lo sanno, ma tutti fanno finta di nulla salvo, poi, scandalizzarsi se si viene a sapere che l'Antico Caffè delle Mura sarà acquistato da un imprenditore cinese che vuole farci un ristorante di pesce a buon mercato con annesso angolo dedicato al sushi. Abbiamo letto i commenti indignati dell'opposizione, il disappunto, impotente, della giunta Tambellini, le proteste delle categorie economiche. Vero, per carità, un altro pezzo di Lucca che se ne va, ma siamo certi che se arrivasse il cinese di turno, magari con una valanga di euro, e chiedesse di comprare il Caffè di Simo, coloro che ne detengono la proprietà si girerebbero, schifati, dall'altra parte? Questa è, forse, una delle poche volte in cui ci sentiamo di non sparare, ad ogni costo, a mister Tambellin Man.

Forse i lucchesi dovrebbero, prima di aprire la bocca, informarsi sulla situazione in cui, da anni, si trova l'Antico Caffè delle Mura, preso in concessione dalla famiglia Barsotti che ha cercato, investendo moltissimo all'inizio, di rilanciarlo, ma senza riuscirci e, anzi, accumulando una inerzia e, presumibilmente, anche dei debiti, che hanno compromesso ogni tentativo e speranza di vedere una delle più belle realtà storiche cittadine tornare ai suoi antichi - ma poi così lontani? - splendori.

Un anno fa, circa, fummo chiamati da un nostro caro e vecchio amico con cui avevamo frequentato le scuole superiori nella capitale a metà anni settanta. Ci informò che stava venendo a Lucca con un cliente, è commercialista, che aveva in programma un incontro con i Barsotti per vedere se esistevano le condizioni per prendere in gestione quello che, a tutti gli effetti, era considerato, dal potenziale acquirente, un bellissimo locale in una altrettanto straordinaria location.

Abbiamo, in seguito, appreso che l'incontro non aveva portato a niente e questo perché, a quanto pare, la famiglia Barsotti voleva ricavare dalla vendita e non soltanto cedere l'attività e i debiti accumulatisi nel tempo. Il cliente del nostro vecchio compagno di classe, al contrario, era, casomai, pronto a subentrare accollandosi il tutto, ma senza sborsare un euro in più.

Purtroppo in questi ultimi anni l'Antico Caffè delle Mura ha vissuto a fasi alterne, ospitando eventi o aprendo in estate oppure restando più o meno nell'ombra al punto che non si riusciva nemmeno a sapere se fosse aperto o chiuso. Un peccato per un locale che negli anni ottanta e novanta del secolo scorso aveva avuto ben altre fortune.

Adesso si apprende che i Barsotti avrebbero trovato colui che, a loro insindacabile giudizio, sarebbe in grado di rilevare l'attività e, presumibilmente vedendoci un vantaggio anche per se stessi, hanno scelto di accettare l'offerta.

Apriti cielo. I politici si sono subito tuffati sul pesce, chi per accusare l'amministrazione di non aver fatto alcunché per tutelare un bene di sua proprietà, chi, al contrario, per manifestare la propria impotenza unita al proprio disappunto.

Confcommercio ha fatto notare che non è tanto una questione di nazionalità dell'imprenditore quanto, piuttosto, della destinazione d'uso che questi farà del locale che è sempre stato lucchese nell'animo e nella... pancia. Ci pare che a Palazzo Sani abbiano senza ombra di dubbio visto più in là, ma la sostanza, in ogni caso, è che i soldi possono comprare tutto ed è inutile fare finta di nulla, superfluo inneggiare alle sardine o alle Grete di turno invocando un mondo più equo e più giusto quando sappiamo tutti, sardine e Grete comprese che è il denaro a muovere il mondo e che ogni tentativo, sia pure blando, messo in atto per difendere la nostra identità, sarebbe stato, comunque, destinato a fallire o quasi.

Certo, Tambellini e l'assessore alle attività produttive di questi anni di centrosinistra si sono ben guardati dal prendere per un orecchio i concessionari dell'Antico Caffè delle Mura ricordando o imponendo loro di darsi una mossa perché vedere il Caffè delle Mura ridotto in questo stato faceva piangere anche senza bisogno delle cipolle. Ma, anche se lo avessero fatto, alla fine la parola sarebbe, comunque, spettata a loro. E così, a quanto pare, è stato.

Per favore, però, niente ipocrisie. Qui a Lucca, centro storico compreso, ci sarebbero decine di commercianti disposti ad accogliere a braccia aperte il cinese disposto a sborsare quattrini a palate. E sapete perché? Perché la gente si è rotta le scatole di lavorare per nulla, ossia per pagare solo tasse, imposte, dipendenti e tutto quanto fuorché ricevere il minimo per godersi un po' la vita e non vivere nell'angoscia di sentirsi spolpare da uno stato cannibale come quello in cui viviamo governato da chi, i soldi, li prende perché li stampa.

Prepariamoci. Forse alla sinistra i cinesi non fanno lo stesso effetto degli africani che arrivano sui gommoni o degli asiatici che si infilano dappertutto. I cinesi, cari miei marxisti immaginari, lavorano sette giorni su sette e almeno 16 ore al giorno. Delle ferie se ne fregano e del lavoro vivono. Non conoscono diritti, ma soltanto o quasi doveri e quando pagano, pagano in moneta sonante, non truffano come fanno gli italiani. E dio solo sa quanti cinesi sono rimasti inchiappettati venendo a fare acquisti a Lucca.

Quindi, zitti per favore e se non vi sta bene quello che è accaduto all'Antico Caffè delle Mura, mettete mano al portafoglio, ma quello vostro, non quello di tutti, e compratelo voi.