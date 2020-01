Il partito della Ztl 'lecca il culo' ai residenti

Altri articoli in Ce n'è anche per Cecco a cena

lunedì, 13 gennaio 2020, 18:28

Gente che il mondo vada alla rovescia e che, chi possiede, almeno, un po' di sale in zucca rischi veramente di non capirci più niente e desideri espatriare in un Paese dove il buonsenso e la logica siano dominanti, lo sapevamo.

giovedì, 9 gennaio 2020, 17:54

Le sardine, soprattutto quelle più fresche e meno avariate, nemmeno se lo ricorderanno. Figuriamoci, poi, gli imbecilli che ruotano intorno all'universo antagonista che di antagonista, ormai, ha soltanto il lume della ragione. Nel lontano 1988 Martin Scorsese diede alla luce un film che sollevò un vespaio incredibile e, onestamente, ridicolo:...

domenica, 5 gennaio 2020, 20:24

Dopo averci ammorbato gli attributi al punto da farceli gonfiare indipendentemente dalla nostra, ormai, conclamata e risaputa alterazione del sistema immunitario, il presidente della Repubblica verniciato di rosso Sergio Mattarella è rientrato nel suo silenzio che non è mai abbastanza.

martedì, 31 dicembre 2020, 16:40

Ogni anno è sempre la solita zuppa. Si guarda indietro per non guardare avanti e quando, alla fine, si decide di voltare lo sguardo al futuro, ecco il saluto e l'augurio ipocrita rivolto, tanto non costa nulla, a cani e porci: buon anno! Ma buon anno di che?, buon anno...

martedì, 24 dicembre 2019, 12:10

Dissacranti lo siamo sempre stati. In un mondo di ipocriti e falsi buonisti, qualcuno che voglia provocare e scuotere il velo di convenienza, piattume e superficialità che, sempre più spesso, alimenta le nostre esistenze non solo è necessario, ma, diremmo, quasi obbligatorio. Dicono che a Natale siamo tutti più buoni.

giovedì, 19 dicembre 2019, 22:32

Qualcuno, tra quelli che hanno la laurea e la specializzazione in Dietrologia, sostiene che da quando, al timone della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, non c'è più King Arthur al secolo Arturo Lattanzi, la Gazzetta e, quindi, chi scrive, ha preso ad attaccarla.