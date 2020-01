Ce n'è anche per Cecco a cena



L'ultima tentazione di... Tambellini

giovedì, 9 gennaio 2020, 17:54

di aldo grandi

Le sardine, soprattutto quelle più fresche e meno avariate, nemmeno se lo ricorderanno. Figuriamoci, poi, gli imbecilli che ruotano intorno all'universo antagonista che di antagonista, ormai, ha soltanto il lume della ragione. Nel lontano 1988 Martin Scorsese diede alla luce un film che sollevò un vespaio incredibile e, onestamente, ridicolo: L'ultima tentazione di Cristo. Siamo reduci dall'aver letto, alcuni giorni fa, il discorso di Alessandro Tambellini ai vertici del suo partito (sic!), il Pd e soltanto oggi, dopo tre giorni di crampi allo stomaco, conati di vomito, senso di vertigini e incazzatura repressa, ci siamo decisi a prendere - metaforicamente - carta e penna e a buttare giù due righe. Sono trent'anni esatti che dimoriamo in questa valle di lacrime, tre decenni che dobbiamo sopportare le puttanate che, periodicamente, i personaggi politici più o meno accreditati-screditati riversano sulle nostre teste, ma, soprattutto, sulle nostre spalle costrette a caricarsene il peso. Sono sei lustri che facciamo finta di niente o quasi, ma da quando sulla poltrona di sindaco siede Alessandro Tambellini facciamo realmente fatica a non perdere le staffe poiché una presupponenza, una arroganza, una presunzione come le sue non riusciamo, o quasi, a ricordarle. Forse mister Tambellin Man crede di avere a che fare con un branco di studenti che voglia hanno di tutto, a cominciare dal cantare Bella Ciao, fuorché di usare il proprio cervello o, magari, pensa che i lucchesi siano tutti lì, beoti e dementi, pronti a ricevere la sua benedizione politica e ideologica, ma non è così.

Il discorso-messaggio-appello che Alessandro Tambellini ha inviato ai giornali e al suo partito - saremmo curiosi di sapere se nel buttarlo giù ha utilizzato qualcuno dei suoi addetti stampa in Comune o, essendo cosa personalissima, se lo è battuto da sé - è, semplicemente, offensivo per la nostra intelligenza e per quella di chi vive, lavora, produce in questa città ed è stanco di sentirsi in colpa, denigrato, deriso, vilipeso, criticato solo perché non la pensa come quest'uomo che, lo ricordiamo a chi se lo fosse dimenticato, ballava la rumba nei corridoi della procura della Repubblica quando arrestarono Marco Chiari e mandarono a puttane la giunta Favilla - abbiamo visto tutti, poi, come è andata a finire - o la danza della pioggia in piazza S. Michele in compagnia di un immigrato dopo la vittoria alle elezioni del 2017 o, ancora, sventolava la bandiera degli zingari (dall'enciclopedia Treccani: Appartenente al gruppo etnico degli Zingari, che, dalla propria sede originaria nell’India nord-occid., si diffuse tra il 10° e il 16° sec. in Europa e nell’Africa settentr., conservando le tradizioni di vita nomade in carri e accampamenti, e di attività non fisse come il commercio di cavalli, la lavorazione e riparazione di oggetti di rame, la musica ambulante, la chiromanzia e l’accattonaggio ndr).

Forse Tambellini dimentica che lui è, o dovrebbe essere il sindaco non solo degli italiani - ché, a sentir lui, pare sia quasi una disgrazia, ma dei lucchesi principalmente e, soprattutto, indistintamente. Invece, ci pare che la sua ultima tentazione sia quella di candidarsi a punto di riferimento politico per il suo partito, il Pd. Oddio scusate, ma solo a pronunciare queste due lettere, nemmeno al completo, il senso di vomito si accompagna ad un improvviso assalto di dissenteria.

Ma analizziamolo, con attenzione, il manifesto tambelliniano:

...Dobbiamo tornare a essere il partito del lavoro e dei lavoratori, dai dipendenti ai precari, dai liberi professionisti agli sfruttati e ai sottopagati. Il partito che si batte per la dignità del lavoro e per una giusta remunerazione; il partito che rappresenta chi si sente escluso, chi fa più fatica, chi ha meno diritti, chi ha paura e per questo si sente insicuro, solo, povero. Ed è proprio in quella insicurezza e in quella fragilità che nasce il risentimento e anche il risentimento ha il diritto di essere rappresentato...

Tambellini sostiene che il suo partito rappresenta chi fa più fatica, chi si sente insicuro, chi ha meno diritti, chi ha paura, chi è solo e povero. Ma che cavolo dici caro Tambellini? Noi non siamo ricchi, ci spacchiamo il fondoschiena per mandare avanti, da soli, questa baracca senza contributi statali e pubblici e senza il denaro che lo Stato concede ai parassiti di destra e di sinistra che vivono alle spese di chi manda avanti la baracca. Eppure ci sentiamo soli, abbandonati da quelli come voi che pensano solo e soltanto agli ultimi, come se i penultimi, i terzultimi, i quartultimi, i quintultimi, ma anche i noni o i decimi o anche i quinti e i sesti non contassero una beata fava. Per voi, che vi sciacquate la bocca con le parole care a papa Bergoglio o ai giornalisti ideologizzati che bazzicano le redazioni del buonismo imperante, noi vi interessiamo solo per spremerci come limoni, portando le tasse al 60 per cento, massacrando liberi professionisti, commercianti e imprenditori solo perché hanno il difetto di darsi da fare per guadagnare di più e non accontentarsi di essere come voi vorreste che fossero.

Da sindaco che tutti i giorni sta sul campo e tocca con mano i problemi delle persone vi posso dire che "prima gli italiani" non vuol dire niente e, soprattutto, non risolve niente. È una pericolosa illusione, che non dà soluzioni su come superare la crisi o su come mettere insieme il pranzo con la cena, non ti spiega come andare avanti quando a mancarti è il pane o la prospettiva di un futuro. È una falsità, che non ha a cuore i diritti dei più deboli e degli italiani che soffrono, ma solo il numero dei "mi piace" o il momentaneo e trascinante consenso popolare, ottenuto facendo leva sui sentimenti più cupi e più negativi di ognuno di noi: la paura del diverso, l'invidia, la rabbia, il pregiudizio, la prepotenza elevata a valore, l'ignoranza fatta passare come merito conquistato sulla strada, la cattiveria come diritto, il bullismo come arma difensiva in una pericolosa e quotidiana guerra del tutti contro tutti, dove a soccombere sono proprio gli ultimi.

Noi ci sentiamo soli e insicuri eppure non ci sentiamo invidiosi, razzisti, non abbiamo paura del diverso, non ci sentiamo prepotenti né, tantomeno, ignoranti. Sei tu, Tambellini, a essere prepotente, arrogante e ignorante. Sì, ma non come una capra come direbbe Sgarbi, ma come una pecora ché le capre, lo sanno bene i contadini e tu che vivi a S. Alessio e provieni da una famiglia contadina, sono più intelligenti.

Tu ti permetti di accusarci e di offenderci soltanto perché la pensiamo diversamente da te e da quella massa di fascisti rossi che vorrebbe tutto e tutti uniformati al livello della loro sciocchezza e della loro cattiveria. Loro sì, invidiosi, perché nulla hanno né posseggono da difendere e da proteggere perché, troppo spesso, incapaci anche solo di costruirsi qualcosa.

Noi abbiamo paura di chi commette delitti, di chi spaccia, di chi sbarca sulle nostre coste senza avere nemmeno idea di cosa troverà né verrà a fare, di chi professa una religione, l'Islam, che fra decenni sarà maggioranza e costringerà i nostri figli ad accettare ciò che adesso nemmeno tu, caro ex comunista ateo che adesso vai a braccetto con l'apostolo Giulietti, accetteresti mai. Non ci piace il mondo che tu e i tuoi compagni, Laura Boldrini in primis che, adesso, è sbarcata tra le vostre fila e magari riuscisse a fare per voi più danni della grandine, volete propinarci e abbiamo tutto il diritto di combatterlo perché ne va del futuro dei figli di chi non la pensa come te. Non ci piace la teoria Gender che tu e il tuo collega Menesino volete portare avanti con la Vietina che solo a incontrarla ci viene voglia di cambiare strada. Non ci piace il vostro mondo dove tutti sono uguali perché nessuno è differente - altro che difesa dei diversi - Voi volete un mondo massificato e in mano alle élites solo che queste élites sono le vostre. Guardate dove sono finiti, oggi, quelli che, negli anni Settanta, facevano casino e minacciavano il Sistema. Sono tutti dall'altra parte, favorevoli al mondialismo esasperato, all'abrogazione dei confini, alla distruzione delle identità. Ci vediamo un anelito marxista-leninista in questa vostra democratica, dite voi, aspirazione.

Sono un sindaco democratico.

Falso. Un sindaco democratico non scrive un messaggio che sembra più un pronunciamento politico per una imminente scesa in campo. Un sindaco lo è di tutti, non di una parte sola e, in particolare, se anche appartiene a una parte sola, evita accuratamente, ad ogni piè sospinto, di fare campagna elettorale come se il suo ruolo fosse più quello politico di quello amministrativo.

La verità è che anche tu, caro Tambiella come ti chiamano affettuosamente sui social, sei diventato un militante che, in nome di un inesistente rigurgito di fascismo scendi in campo per combattere un nemico che esiste solamente nelle vostre teste e, purtroppo, anche nei vostri cuori. Candidati se vuoi alle regionali o, peggio ancora, alle politiche, assumi pure il ruolo che preferisci, ma lasciaci in pace, non permetterti di offenderci e di denigrarci solo perché abbiamo il coraggio - oggi va definito tale - di pensare in maniera autonoma e di rivendicare il diritto ad educare e ad educarci secondo quelli che sono i principi universali del buonsenso popolare.

Dobbiamo tornare a essere il partito del lavoro e dei lavoratori, dai dipendenti ai precari, dai liberi professionisti agli sfruttati e ai sottopagati.

Se proprio vuoi che te la dica alla Aldo Grandi, smettila, smettetela tu e i tuoi alleati, quelli che, guarda caso, non sono né imprenditori né commercianti né liberi professionisti - a proposito, dici che il Pd è in difesa dei liberi professionisti: ma come? Martellandoli con tasse e imposte da urlo? Non sarebbe più semplice ridurle? - di frantumarci gli attributi. Fai il sindaco e pensa a restituire a questa città di morti viventi una sua dignità. Che vada al di là del mordi e fuggi cui ci avete abituati o delle piazze ridotte a un magna-magna con mercatini miserevoli e ridicoli, con misure a favore del commercio del centro storico che fanno a cazzotti con una normale intelligenza. Dimenticavamo: e basta con questa stronzata delle videocamere per difendere i negozianti. I ladri non vanno filmati, vanno messi nelle condizioni di non nuocere e, se nuocciono, catturati e messi in gattabuia buttando via la chiave. E con loro tutti quelli che attentano all'ordine costituito che tanto vi dà fastidio, ma senza il quale anche voi finireste, a nostro avviso e come noi, appiccicati al muro.

Senza cattiveria né prepotenza, tuo direttore (ir)responsabile della Gazzetta