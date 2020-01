Ce n'è anche per Cecco a cena



Riusciranno i (commercianti) nostri eroi a capire di essere il valore aggiunto di questa città?

domenica, 26 gennaio 2020, 12:03

di aldo grandi

Abbiamo ricevuto, letto e pubblicato la lettera con cui Sauro Barsotti, dell'Antico Caffè delle Mura, si genufletteva di fronte al sindaco e all'assessore Mercanti per non aver avvertito prima che stava trattando e, poi, aveva concluso l'accordo con i cinesi. Possiamo immaginare, visto il tono della missiva che ha sicuramente 'dovuto' scrivere ai giornali, il cazziatone che deve essersi preso da mister Tambellin Man e dalla Valentina che, quanto a sapersi incazzare, non è seconda a nessuno. Poi, però, abbiamo anche letto che il primo cittadino si incontrerà presto con il nuovo imprenditore dagli occhi a mandorla che, è scritto in una nota di palazzo dei Bradipi, ha altre attività in Toscana e che, a quanto pare, manterrà le stesse caratteristiche dell'Antico Caffè delle Mura senza stravolgerle. Della serie come si fa presto ad appattumarsi. I Barsotti, inoltre, hanno tenuto a specificare più volte che resteremo prima di tutto i concessionari e saremo i primi a tutelare l’immobile storico e l’immagine della città. Visto quello che hanno fatto per valorizzare la struttura in questi anni è legittimo porsi qualche dubbio. Ma passiamo ad un aspetto strettamente connesso a questa vicenda, ossia il futuro del centro storico e dei commercianti che vi lavorano, ormai divenuti, a tutti gli effetti, specie protetta dop. Non bastava il nuovo piano di sosta a dimostrare che Confcommercio - lasciamo stare Confesercenti che è pappa e ciccia con l'amministrazione Tambellini visto che la sua presidente, Francesca Pierotti, è stata per anni assessore - unico interlocutore credibile, ma, troppo spesso, sulla difensiva, viene cacata meno di zero, ci si è messo anche l'assessore Celestino Marchini.

Di fronte a quest'ultimo Confcommercio ha, finalmente, compreso che questa amministrazione di ideologizzati vuole portare la città ad essere un parco residenti e basta. In sostanza, una città per vecchi e ci perdonino le persone anziane che non c'entrano assolutamente niente. Del resto, cosa volete che gliene freghi a una amministrazione comunale che nemmeno sa cosa significhi dover vendere per vivere, se i visitatori, quelli che spendono, non quelli da toccata e fuga che insozzano la città e basta, vengono in città per la nota bellezza dei negozi lucchesi, del savoir faire delle commesse, del buon gusto e del garbo di malapartiana memoria?

Ai nostri antifascisti al governo cittadino interessano solo gli ultimi anche se, per esserlo, non fanno un cazzo per provare a diventare qualcosa di più. Che tristezza questa povera Lucca. Dieci anni di amministrazione comunista l'hanno ridotta in uno stato pietoso, senza speranza e senza che venga fatto alcunché per restituire lustro ad un centro storico che, tra affitti proibitivi, cinesi a valanga, catene sempre più anonime e negozi che chiudono, è soltanto il ricordo di quel che era una volta.

O forse i geni della sinistra credono davvero che i cugini livornesi, pisani, viareggini, versiliesi, pistoiesi vengano a Lucca solo per ammirare le sue bellezze artistiche? Se così pensano, bene, forse farebbero meglio a ricredersi.

E veniamo ai nostri eroi, o, almeno, a quelli che dovrebbero esserlo. Pare che ultimamente anche i Cordoni e i Pasquini si siano resi conto che, per tutto questo tempo, questa amministrazione comunale li ha presi per il culo facendo assaggiare loro prima la carota poi bastonandoli per bene. Ora, però, da quando gli hanno fatto assaggiare, subito, il bastone, anche a Palazzo Sani hanno capito che il troppo è troppo.

I comunicati fuoriusciti da via Fillungo sono sempre stati molto, ma molto attenti a non urtare la suscettibilità degli amministratori verniciati di rosso. Ultimamente, però, le cose sono cambiate, o almeno così sembra, ma noi non ci fidiamo più di tanto. Nell'ultima nota di Confcommercio è stata, udite udite, usata la parola rabbia, termine assolutamente politicamente non corretto se si pensa che è la prima volta o quasi che essa viene utilizzata. Noi ricordiamo i tempi di Umberto Tenucci - a proposito, un grande abbraccio e un affettuoso augurio di buon 2020 - quando i commercianti, se si incazzavano, lo facevano davvero.

Rabbia, quindi, ma non basta. Bisogna cominciare a dire pane a pane e vino al vino. Non si può a nostro avviso, abbaiare per ottenere un cioccolatino e, poi, stare zitti quando fanno di tutto per assottigliarti il desinare. Ma non dipende solo, è bene dirlo, da Confcommercio. Non è un caso se alle riunioni convocate dai vertici, partecipa solamente una minima parte dei negozianti del centro storico quasi se ne fregassero di ciò che accade senza accorgersi che i primi a pagarne le conseguenze saranno proprio loro.

E allora basta con le esitazioni. Diam o più valore a chi cerca di fare per Lucca molto di più che affidarsi ai cinesi. O forse pensate che, in futuro, i visitatori verranno a Lucca per mangiare sushi invece che i tipici piatti della cucina lucchese? Attenti, perché potrebbe anche accadere e forse molti lucchesi - ristoratori e non, che adesso tengono la bocca chiusa perché il portafoglio è pieno - fanno finta di non saperlo: svegliatevi dicono i testimoni di Geova. E hanno ragione.